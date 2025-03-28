Ночевали в цехах, недоедали, но приближали победу

Как трудились в Прикамье шахтеры, эвакуированные в годы Великой Отечественной из Донецка

29 марта 2025 в 13:30 Размер текста - 17 +

Шахтеры в Кизеле добывали рекордное количество угля в годы Великой Отечественной войны (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 1941 году, когда немецкие войска активно наступали на территорию СССР, под угрозой оказались шахты Донецка. Тогда город носил имя Сталино — в честь вождя советского народа. Противник быстро занимал территорию, поэтому власти приняли решение эвакуировать шахтеров и их семьи на Урал, в том числе в Кизел Пермского края. Как проходила эвакуация и как Прикамье приняло шахтеров — читайте в материале URA.RU. Наступление Добыча угля с началом Великой Отечественной войны была под угрозой ГАПК С 22 июня 1941 года, когда Германия напала на СССР, интенсивность действий вражеской стороны возрастала с каждым днем. Противник наступал и постепенно завоевывал территории. В июле в небе над Сталино фиксировалось до 100 вылетов вражеских самолетов, которые раз за разом бомбардировали стратегически важный город. Поскольку на Донбассе было размещено большое количество заводов и угольных шахт, обеспечивающих углем достаточно большую часть страны, было принято решение разместить в районе города Сталино мелкую зенитную артиллерию для защиты предприятий от атак противника. Когда советские войска покинули Киев, а немцы заняли Полтаву, стало понятно, что заводы, оборудование шахт и семьи работников нужно эвакуировать. Позиция властей Было принято решение эвакуировать абсолютно все население, которое находится в пределах 70 верст (74,6 километра) от линии фронта. Предприятия, находящиеся на этой территории, следовало вывести из строя, но так, чтобы потом их можно было восстановить. В июле 1941 года Иосиф Сталин направил телеграмму в адрес Никиты Хрущева, тогдашнего первого секретаря ЦК КП Украины: «Снять с оборудования все необходимые ценные части, станки и т. д., чтобы заводы надолго не могли быть восстановлены». Относительно угольных шахт требование было аналогичным. Позже решение поменялось, и власть приказала провести «спецмероприятия» по выведению из строя заводов и шахт. «Сталинуголь» Именно комбинат «Сталинуголь» был эвакуирован в Кизел Пермского края — на тот момент регион носил название Молотовская область. Перед работниками комбината стояла задача привести шахты в такое состояние, чтобы угледобыча после прихода оккупантов была невозможной. Были взорваны устья креплений стволов шахт, сами стволы, а также вентиляционные выработки и каналы. Верхние сооружения уничтожались огнем. Перед взрывами и поджогами со «Сталинугля» было вывезено 1300 врубовых машин, более 90% от всех отбойных молотков и компрессоров, 250 паровых котлов, 529 станков, 80% от всех подъемных машин, а также сотни вентиляторов и другой техники. В итоге оборудование и работники трестов «Сталинуголь», «Буденовуголь», «Куйбышевуголь» и «Рутченковуголь» должны были отправиться в Кизел и Губаху Молотовской области. Женщины и дети в истории кизеловских шахт Женщины и подростки работали в шахтах Кизела ГАПК Большая часть шахтеров не поехала в Молотов. Они вступили в Красную армию и остались воевать с противником. Из шахт Кизела также многие ушли на фронт. Молодые рабочие, которых мобилизовали для работы в шахтах, не имели соответствующих квалификаций, им не хватало спецодежды и пропитания. В конце 1941 года были перебои с поставкой вагонов, и в шахтах скопилось около полумиллиона тонн угля. Чтобы отправить уголь, местная парторганизация привлекла к работе женщин-домохозяек и подростков. Только в июле 1941 года на шахты в Кизеловском угольном бассейне пришли работать 2 000 женщин-домохозяек. В архивных документах отмечалось, что многие из них работали сверх установленной нормы. К примеру, навалоотбойщица Н. Миненкова вырабатывала за смену 18 тонн угля, хотя норма была 12 тонн. Машинист электровоза этой же шахты З. Прокофьева перевозила за смену 180 тонн угля — вместо 130 тонн. Киевский танкостроительный завод Не только шахтеры были эвакуированы в Кизел. Туда же отправился завод по строительству узлов для танков. Тогда он носил имя Максима Горького. В августе 1941 года из Киева в Кизел прибыло 324 вагона с оборудованием и материалами. Помимо эвакуированных из Киева работников завода, на предприятие было принято более 1300 жителей Кизела. Среди них было около 500 женщин и 600 подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Три недели все они работали в круглосуточном режиме, чтобы восстановить производство. Воспоминания работников завода В годы войны все работали на благо страны ГАПК С.В. Капустянский, который в годы Великой Отечественной войны работал на станкостроительном заводе в Кизеле, в своих письменных воспоминаниях говорил, что сотрудникам приходилось нелегко. «Условия жизни коллектива в воссозданном заводе в Кизеле были тяжелые. Много рабочих и служащих были в скверных жилищных условиях. Питание нельзя было считать удовлетворительным. Из-за тяжелых климатических и продовольственных условий была очень высока детская смертность. Весной 1942 года эвакуированным была выделена Горсоветом земля под огороды — частично обработанная, частично участки тайги лесного массива. Выдан семенной картофель. Заводом было изготовлено и роздано огородникам 1000 лопат, грабли, окучники и удобрения. Таким образом, положение с овощами, несомненно, улучшилось, но полностью на весь год их не хватало», — вспоминал Капустянский, чьи слова опубликованы Пермским государственным архивом социально-политической истории. Бывший секретарь комитета комсомола Киевского завода станков-автоматов имени Горького П.В. Бессрочный, которого эвакуировали из Киева в Кизел, вспоминал, что часть молодежи жила прямо на территории завода. При этом он отмечал тяжелые условия жизни и работы. По ночам в помещениях застывала эмульсия для охлаждения режущего инструмента. После окончания Великой Отечественной войны Бессрочный вернулся в Киев. Награды С самого начала войны с предприятий Кизела огромное количество мужчин ушли на фронт. На их рабочие места вышли эвакуированные граждане, жены и сестры бойцов, а также подростки. За годы войны комбинату «Кизелуголь», куда были направлены работники треста «Сталинуголь» из Донецка, четырнадцать раз присуждалось знамя Государственного Комитета Обороны. В 1946 года знамя Государственного Комитета Обороны передано кизеловским шахтерам на вечное хранение. Орден Ленина получили М.П. Кокшаров, Я. Шайхутдинов, И.И. Рысьев; орденом Трудового Красного Знамени были награждены проходчик П.И. Высотин, бригадир навалоотбойщиков И.А. Паюсов, начальник участка В.С. Деменев, строители шахт Д. Ф. Назаров, Т.А. Новокрещенных и другие. В октябре 1943 года М. Гильмутдиновой и Е. Адзяновой первым среди женщин-шахтеров были вручены медали «За трудовую доблесть». В память о Победе и тяжелом труде в тылу в Кизеле установлены памятники, а на домах расположены мемориальные доски. 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В 1941 году, когда немецкие войска активно наступали на территорию СССР, под угрозой оказались шахты Донецка. Тогда город носил имя Сталино — в честь вождя советского народа. Противник быстро занимал территорию, поэтому власти приняли решение эвакуировать шахтеров и их семьи на Урал, в том числе в Кизел Пермского края. Как проходила эвакуация и как Прикамье приняло шахтеров — читайте в материале URA.RU. С 22 июня 1941 года, когда Германия напала на СССР, интенсивность действий вражеской стороны возрастала с каждым днем. Противник наступал и постепенно завоевывал территории. В июле в небе над Сталино фиксировалось до 100 вылетов вражеских самолетов, которые раз за разом бомбардировали стратегически важный город. Поскольку на Донбассе было размещено большое количество заводов и угольных шахт, обеспечивающих углем достаточно большую часть страны, было принято решение разместить в районе города Сталино мелкую зенитную артиллерию для защиты предприятий от атак противника. Когда советские войска покинули Киев, а немцы заняли Полтаву, стало понятно, что заводы, оборудование шахт и семьи работников нужно эвакуировать. Было принято решение эвакуировать абсолютно все население, которое находится в пределах 70 верст (74,6 километра) от линии фронта. Предприятия, находящиеся на этой территории, следовало вывести из строя, но так, чтобы потом их можно было восстановить. В июле 1941 года Иосиф Сталин направил телеграмму в адрес Никиты Хрущева, тогдашнего первого секретаря ЦК КП Украины: «Снять с оборудования все необходимые ценные части, станки и т. д., чтобы заводы надолго не могли быть восстановлены». Относительно угольных шахт требование было аналогичным. Позже решение поменялось, и власть приказала провести «спецмероприятия» по выведению из строя заводов и шахт. Именно комбинат «Сталинуголь» был эвакуирован в Кизел Пермского края — на тот момент регион носил название Молотовская область. Перед работниками комбината стояла задача привести шахты в такое состояние, чтобы угледобыча после прихода оккупантов была невозможной. Были взорваны устья креплений стволов шахт, сами стволы, а также вентиляционные выработки и каналы. Верхние сооружения уничтожались огнем. Перед взрывами и поджогами со «Сталинугля» было вывезено 1300 врубовых машин, более 90% от всех отбойных молотков и компрессоров, 250 паровых котлов, 529 станков, 80% от всех подъемных машин, а также сотни вентиляторов и другой техники. В итоге оборудование и работники трестов «Сталинуголь», «Буденовуголь», «Куйбышевуголь» и «Рутченковуголь» должны были отправиться в Кизел и Губаху Молотовской области. Женщины и дети в истории кизеловских шахт Большая часть шахтеров не поехала в Молотов. Они вступили в Красную армию и остались воевать с противником. Из шахт Кизела также многие ушли на фронт. Молодые рабочие, которых мобилизовали для работы в шахтах, не имели соответствующих квалификаций, им не хватало спецодежды и пропитания. В конце 1941 года были перебои с поставкой вагонов, и в шахтах скопилось около полумиллиона тонн угля. Чтобы отправить уголь, местная парторганизация привлекла к работе женщин-домохозяек и подростков. Только в июле 1941 года на шахты в Кизеловском угольном бассейне пришли работать 2 000 женщин-домохозяек. В архивных документах отмечалось, что многие из них работали сверх установленной нормы. К примеру, навалоотбойщица Н. Миненкова вырабатывала за смену 18 тонн угля, хотя норма была 12 тонн. Машинист электровоза этой же шахты З. Прокофьева перевозила за смену 180 тонн угля — вместо 130 тонн. Не только шахтеры были эвакуированы в Кизел. Туда же отправился завод по строительству узлов для танков. Тогда он носил имя Максима Горького. В августе 1941 года из Киева в Кизел прибыло 324 вагона с оборудованием и материалами. Помимо эвакуированных из Киева работников завода, на предприятие было принято более 1300 жителей Кизела. Среди них было около 500 женщин и 600 подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Три недели все они работали в круглосуточном режиме, чтобы восстановить производство. Воспоминания работников завода С.В. Капустянский, который в годы Великой Отечественной войны работал на станкостроительном заводе в Кизеле, в своих письменных воспоминаниях говорил, что сотрудникам приходилось нелегко. «Условия жизни коллектива в воссозданном заводе в Кизеле были тяжелые. Много рабочих и служащих были в скверных жилищных условиях. Питание нельзя было считать удовлетворительным. Из-за тяжелых климатических и продовольственных условий была очень высока детская смертность. Весной 1942 года эвакуированным была выделена Горсоветом земля под огороды — частично обработанная, частично участки тайги лесного массива. Выдан семенной картофель. Заводом было изготовлено и роздано огородникам 1000 лопат, грабли, окучники и удобрения. Таким образом, положение с овощами, несомненно, улучшилось, но полностью на весь год их не хватало», — вспоминал Капустянский, чьи слова опубликованы Пермским государственным архивом социально-политической истории. Бывший секретарь комитета комсомола Киевского завода станков-автоматов имени Горького П.В. Бессрочный, которого эвакуировали из Киева в Кизел, вспоминал, что часть молодежи жила прямо на территории завода. При этом он отмечал тяжелые условия жизни и работы. По ночам в помещениях застывала эмульсия для охлаждения режущего инструмента. После окончания Великой Отечественной войны Бессрочный вернулся в Киев. С самого начала войны с предприятий Кизела огромное количество мужчин ушли на фронт. На их рабочие места вышли эвакуированные граждане, жены и сестры бойцов, а также подростки. За годы войны комбинату «Кизелуголь», куда были направлены работники треста «Сталинуголь» из Донецка, четырнадцать раз присуждалось знамя Государственного Комитета Обороны. В 1946 года знамя Государственного Комитета Обороны передано кизеловским шахтерам на вечное хранение. Орден Ленина получили М.П. Кокшаров, Я. Шайхутдинов, И.И. Рысьев; орденом Трудового Красного Знамени были награждены проходчик П.И. Высотин, бригадир навалоотбойщиков И.А. Паюсов, начальник участка В.С. Деменев, строители шахт Д. Ф. Назаров, Т.А. Новокрещенных и другие. В октябре 1943 года М. Гильмутдиновой и Е. Адзяновой первым среди женщин-шахтеров были вручены медали «За трудовую доблесть». В память о Победе и тяжелом труде в тылу в Кизеле установлены памятники, а на домах расположены мемориальные доски.