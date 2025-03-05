Путин лишит Украину оружия в гибридной войне

Россия примет меры для противодействия гибридной войне, которую ведет против нее Украина. Президент Владимир Путин по итогам совещания по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством поручил выстроить работу с Госдумой и как можно быстрее принять законопроект с тридцатью мерами против злоумышленников. Борьба с мошенниками — вопрос госбезопасности: многие из них находятся на Украине, которая в условиях сокращения западной помощи будет совершать еще больше атак на россиян, отмечают эксперты URA.RU
Вопросу противодействия мошенничеству на совещании уделили более 40 минут. Первой докладывала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что опыт последних лет показывает важность согласованных усилий Банка России, правительства и правоохранительных органов в этом направлении. Председатель Центробанка подчеркнула, что уже делается немало — каждый месяц банки приостанавливают 300 тысяч подозрительных переводов. Однако активность мошенников непрерывно растет, и даже 0,1% атак, которые мошенникам удается довести до конца, оборачиваются миллиардами рублей ущерба.
«Нам противостоят организованные группы, у них есть уязвимое звено — так называемые дропы. Это посредники, которые помогают выводить и обналичивать похищенные деньги», — сказала Набиуллина.
Чтобы помешать распространению этого явления, Набиуллина предложила ограничить количество карт, которые можно оформить на одного человека. Добросовестным россиянам эта мера не осложнит жизнь, потому что они не открывают сотни и даже тысячи карт, в отличие от дропов. Также ЦБ поддерживает введение уголовной ответственности. Меру предлагают силовики. Правда, среди таких посредников много подростков, которые даже не отдают себе отчет, во что их втягивают мошенники, добавила председатель Банка России.
Также ЦБ борется со схемами, когда люди под влиянием мошенников сами оформляют кредиты и переводят деньги. С 1 сентября заработает период охлаждения, который дает время заемщику между одобрением кредита и перечислением денег — от четырех часов при сумме 50-200 тысяч рублей до двух суток при большей сумме. С 1 марта россияне могут установить самозапрет на кредиты, и за четыре дня этим уже воспользовались более трех миллионов человек, сказала Набиуллина.
«Как вы относитесь к повышению ответственности дропов?», — спросил Путин главу ЦБ. Она ответила, что надо разъяснять людям, что они сообщники преступников, первый раз давать предупреждение, но при повторном нарушении наказывать уголовно.
Вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко рассказал о комплексном законопроекте по борьбе с мошенниками, который подготовило правительство и уже внесло в Госдуму. Документ включает в себя около 30 мер. В их числе запрет на использование зарубежных мессенджеров в работе госорганов и операторов связи. Они и сейчас их не применяют, но, если будет прямая норма, граждане будут лучше понимать, что такой звонок — подозрительный, сказал Григоренко.
В числе предлагаемых мер обязательная маркировка звонков от организаций, запрет на получение смс с кодами двухфакторной аутентификации пользователем во время разговора, самозапрет на оформление сим-карт и получение любых смс-рассылок. Кроме того, в списке использование биометрии для дистанционных финансовых операций и создание единой антимошеннической платформы. Правительство надеется, что до конца весенней сессии законопроект будет принят, ответил Григоренко на вопрос президента о сроках.
Генпрокурор Игорь Краснов на совещании доложил, что в России удалось преодолеть кратный прирост случаев дистанционного мошенничества. Однако в прошлом году их число увеличилось на 13%, две трети совершено с применением социальной инженерии. Растет количество взломов личных кабинетов на сайте госуслуг, что связано с утечками персональных данных. Россиян не только лишают денег, но и иногда склоняют к совершению диверсий и терактов.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил сделать отягчающим обстоятельством применение в мошеннических целях современных технологий, в том числе искусственного интеллекта. Путин назвал «любопытной» эту идею. «При ДТП всегда прежде всего ответственность на владельце транспортного средства, — привел аналогию президент. — Можно об этом подумать».
В завершении совещания Путин акцентировал внимание на том, что обсуждаемая проблема является крайне острой. «Ущерб для граждан, а значит, и для государства со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел просто недопустимые размеры. Поэтому действовать нужно быстро. Обсуждение показало, что нам понятно, что нужно делать. Давайте сделаем все это быстро, без так называемого „периода охлаждения“.
Ждать не нужно, нужно только действовать. Прошу проработать окончательно с депутатами Государственной думы. Знаю, что они тоже озабочены сложившейся ситуацией в этой сфере. Нужно только расставить акценты, поставить точки над i и завершить эту работу. А по мере того, как будут реализовываться решения, анализировать правоприменительную практику и вносить коррективы», — резюмировал глава государства.
Президент посвятил борьбе с мошенничеством совещание с правительством, потому что это крайне острая тема, говорит политолог, директор компании «Маркком» Сергей Маркелов. «С ростом цифровизации и распространением искусственного интеллекта появляются новые риски и тревоги, связанные с этим. Это серьезная причина вынести тему в публичное поле и заявить о готовящихся решениях», — отметил эксперт.
Кроме того, тема важна, поскольку рост кибермошенничества связан, в том числе с активностью, с территории Украины. Это один из инструментов гибридной войны против России, добавил собеседник URA.RU.
«Если раньше телефонное мошенничество — это были звонки из колонии, то сейчас акцент сместился на Украину и появилась политическая составляющая, связанная с СВО. Особенно когда сообщают, что мошенники не только похищают деньги, но и склоняют к поджогам и другим противоправным действиям. Власти показывают, что Россия ведет борьбу и на этом фронте тоже», — комментирует Маркелов.
Деньги, которые похищают интернет-мошенники, идут на финансирование ВСУ, и сейчас на фоне сокращения западной военной помощи Украине злоумышленники могут еще усилить активность. Это подталкивает российские власти ускорить принятие защитных мер, отмечает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Важная и социальная составляющая — это огромные деньги, украденные у наших граждан в трудный для страны период. Ущерб от мошенников сказывается и на экономике в целом — у людей отнимают деньги, и они не покупают товары и услуги», — сказал политолог.
Власти координируют усилия, потому что сейчас ведомства, банки, операторы связи часто действуют по отдельности, что снижает эффективность, говорит директор проекта «Рост сбережений», экс-консультант Минфина Сергей Кикевич. «В результате потери граждан растут. А кроме финансовых рисков, появилась опасность вовлечения подростков в преступные схемы. Дропов, среди которых много подростков, государству придется либо карать, либо найти другие способы воздействия на них», — говорит эксперт.
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