Сквозь эпидемию, проекты-долгострои и проблемы с политехнологом

Предыдущая выборная кампания Дмитрия Махонина проходила в условиях ковидных ограничений. Поэтому акцент был сделан на онлайн-общении с избирателями. Махонина позиционировали как молодого и решительного человека, который всех спасет от коронавируса, а потом поведет в новое будущее, где у всех жителей Прикамья будет равный доступ ко всем благам.
Махонина назначили в начале февраля 2020 года, а с марта на мир обрушился коронавирус. Первые полгода было просто не до выборов и формирования какого-то образа, рассказывает источник в политэлитах. Надо было решать ковидные вопрос. После в РФ стартовал общенародного голосования за поправки в Конституцию, и все усилия были брошены на это направление. Кстати, в перспективе мобилизация жителей на голосование по вопросам Конституции сыграла на пользу губернаторским выборам.
А потом началась вторая волна коронавируса. «Выборы проходили в условиях ЧС. Поэтому Махонина позиционировали как молодого, профессионального и решительного лидера.
«Был использован образ условного Гайдара, который в свои 16 лет уже командовал полком. Тем более, что фактически у Дмитрия Николаевича так и получилось: месяц пробыл врио губернатора, еще вникнуть толком не успел, а уже надо было давать бой страшной заразе, которая выкашивала людей по всему миру. Без каких-то готовых рецептов», — поясняет инсайдер.
Коронавирус и борьба с ним, по сути, и стали отправной точкой выборов. Вместе с тем, власти с первых дней говорили, что, несмотря на все ограничения, которые диктует пандемия, проблемы с поступлениями в бюджет, ни один инвестпроект не будет остановлен. «Во-первых, это губительно для экономики в долгосрочной перспективе. Во-вторых, пермяки уже устали от вечной стройки галереи, зоопарка, новой сцены оперного и крематория, что ставить их на „стоп“ было бы губительным», — отмечает инсайдер.
Надо отметить, что Махонину не повезло и с политтехнологом. Изначально ведение кампании доверили президенту фонда «Российский общественно-политический центр» Алексею Трубецкому (Кошмарову). Он даже был назначен советником главы региона. Трубецкому выделили самый лучший кабинет в администрации губернатора, рассказывают источники в политэлитах. Но он не задержался в регионе: как говорят собеседники, во-первых, возникли вопросы к его компетенциям, во-вторых, Трубецкой «не сошелся характером» с кандидатом и руководителем его администрации. В июле в Пермь приехала высокопоставленная сотрудница администрации президента Мария Сергеева, которая проинспектировала ход кампании и дала свои рекомендации. После отъезда команды Трубецкого в качестве политтехнолога привлекли Алексея Чусовитина.
Одним из имиджевых рисков была молодость кандидата, рассказывает Чусовитин. Необходимо было усилить его образ за счет профессиональных качеств, которые утяжеляли бы это свойство.
Махонин позиционировался как специалист во многих вопросах. Но были еще опасения: кабинетное прошлое Дмитрия Махонина, который карьеру сделал в структурах ФАС. Поэтом важно было показать, что он не боится работать руками, лично вникать в детали и суть вопроса. Третьим риском была общеполитическая ситуация в регионе: у жителей было ощущение, что губернаторы приходят и быстро уходят на повышение в Москву. А Пермь для них — промежуточная остановка, и поэтому строить долгосрочные планы, а тем более воплощать их, они не станут. Таким образом, надо было доказать избирателям, что Махонин здесь всерьез и надолго, и он не собирается уезжать в столицу при первой возможности.
«В итоге, как мне кажется, нам удалось сформировать образ кандидата, нивелировав все риски. Махонин — это свой парень, который уехал из родного дома в Москву, но только лишь для того, чтобы набраться опыта, с новыми знаниями вернулся, чтобы заниматься развитием родного Прикамья», — пояснил Чусовитин.
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