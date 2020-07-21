В Пермь прибыла чиновница из администрации президента

В Пермский край прибыла замглавы департамента по взаимодействию с экспертным сообществом управления администрации президента РФ Мария Сергеева. Она намерена изучить ситуацию в регионе накануне выборов губернатора.
«Госпожа Сергеева будет заниматься изучением предвыборной ситуации в регионе», — пишет «
Ранее из-за слабой работы избирательного штаба врио губернатора Прикамья Дмитрия Махонина за два месяца до грядущих выборов была уволена команда политтехнолога Алексея Трубецкого. После этого стало известно о возможном усилении предвыборного штаба кураторами из Москвы, отвечающими за различные направления: электоральную сеть, соцсети, пропаганду и контропропаганду.
Выборы губернатора Пермского края пройдут 13 сентября. Помимо врио главы региона Дмитрия Махонина, на кресло губернатора претендуют семь кандидатов: Олег Постников (ЛДПР), Ксения Айтакова (КПРФ), Евгений Козлов («Патриоты России»), Андрей Михеев («РОТ Фронт»), Александр Репин (Справедливая Россия), а также два самовыдвиженца — Павел Панков и Филипп Чернышев.
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