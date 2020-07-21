В Пермь прибыла чиновница из администрации президента

Ранее Мария Сергеева работала в полпредстве УрФО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

В Пермский край прибыла замглавы департамента по взаимодействию с экспертным сообществом управления администрации президента РФ Мария Сергеева. Она намерена изучить ситуацию в регионе накануне выборов губернатора.

«Госпожа Сергеева будет заниматься изучением предвыборной ситуации в регионе», — пишет « Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в аппарате правительства. Уральцам Сергеева знакома по работе в департаменте по вопросам внутренней политики в полпредстве УрФО. Чиновница курировала проект «Славим человека труда», созданный по инициативе бывшего полпреда в округе Игоря Холманских.

Ранее из-за слабой работы избирательного штаба врио губернатора Прикамья Дмитрия Махонина за два месяца до грядущих выборов была уволена команда политтехнолога Алексея Трубецкого. После этого стало известно о возможном усилении предвыборного штаба кураторами из Москвы, отвечающими за различные направления: электоральную сеть, соцсети, пропаганду и контропропаганду.

Выборы губернатора Пермского края пройдут 13 сентября. Помимо врио главы региона Дмитрия Махонина, на кресло губернатора претендуют семь кандидатов: Олег Постников (ЛДПР), Ксения Айтакова (КПРФ), Евгений Козлов («Патриоты России»), Андрей Михеев («РОТ Фронт»), Александр Репин (Справедливая Россия), а также два самовыдвиженца — Павел Панков и Филипп Чернышев.

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