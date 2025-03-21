Пермские слухи: «баланда» в детсадах

О перестановках в правительстве, угрозах спикеру и репрессиях на заводе. Выпуск 1116

21 марта 2025 в 15:30 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов, правда часто оказывается страшнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главным событием недели для политтусовки стал переход в администрацию губернатора Пермского края экс-начальника главка полиции Александра Щеглова. Ходят слухи, что новое назначение стало для него своеобразным призом. Тем временем, спикеру Чайковского угрожают расправой, миллиардер Александр Репин опять отбивается от нагрянувших в его коровники ревизоров, а олигарх Андрей Кузяев засветился на мероприятии с президентом Владимиром Путиным. Об этом и многом другом — в новом выпуске «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Двум пермским министрам прочат отставку Раису Кассину провожают на пенсию уже лет десять Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU После того, как губернатор Пермского края Дмитрий Махонин получил от президента Владимира Путина одобрение выдвижения на второй срок, в Прикамье активизировались слухи, что глава региона поменяет правительство. Кто-то из членов кабмина якобы должен покинуть его вот-вот. Называют две фамилии: министра образования Раисы Кассиной и министра культуры Аллы Платоновой. Кассина якобы просится уйти по состоянию здоровья, а Платонова не продемонстрировала должных навыков на посту. Другие инсайдеры напоминают, что Кассину вечно провожают на пенсию и часто по состоянию здоровья. Но все с ней в порядке. «Платонова — да, не самый сильный министр, но культура — специфическая отрасль, там сложно с кадрами. Платонова губернатора пока устраивает, а все остальное — происки недругов», — говорит инсайдер. Экс-начальник пермского главка полиции удивил политэлиты Назначение замглавы администрации губернатора Александра Щеглова, который до начала 2025 года занимал пост начальника главка полиции Прикамья, стало неожиданностью для многих в политэлитах. Особенно удивило, что специально под него в администрации создали отдельную должность с особым функционалом (следить за исполнением нацпроектов в муниципалитетах). Это назначение укладывается в тренд привлечения силовиков на государственную и муниципальную службу, который наметился в Прикамье год назад. Ходят также слухи, что для Щеглова это назначение стало своего рода «премией». Есть версия, что он помог краевым властям не допустить назначения на место начальника ГУ МВД Вячеслава Еговцева из Забайкалья вместо себя. Местные очень не хотели его возвращения. «Ну и в целом генерал с его связями всегда пригодится», — говорит слухачи. Новый мэр Пермского округа проводит управленческие реформы Пока еще и. о. главы администрации Пермского округа Ольга Андрианова активно «окапывается» в должности. Она меняет систему управления администрацией. Так, Андрианова назначила ответственных за выполнение показателей развития округа. «Андрианова назначила ответственных за показатели округа в рамках исполнения региональных проектов. По каждому направлению определен куратор», — поясняет инсайдер. Работу по организации проектной деятельности она, например, поручила замглавы Татьяне Гладких. Пермскому спикеру угрожают расправой Депутат записывает разговоры и готовится передать их в полицию Фото: Денис Моргунов © URA.RU Говорят, что спикеру Чайковской думы Михаилу Шубину регулярно поступают телефонные угрозы. Есть версия, что на том конце провода — его конкуренты по бизнесу. «Один предприниматель решил, что Шубин, у фирмы которого есть контракты на два городских пассажирских маршрута, виноват во всех его невзгодах. Звонит постоянно, грозится испортить имущество, угрожает физической расправой. Шубин записывает эти звонки и готовится передать аудио в полицию вместе с заявлением», — говорит инсайдер. …а другой спикер готовится занять руководящий пост в новом заксобрании Председатель думы Кудымкара Михаил Петров, который готовится в 2026 году сменить своего отца, самого богатого депутата ЗС Алексея Петрова, займет руководящий пост. Якобы такие договоренности уже есть у его отца с краевым руководством. Скорее всего, это будет должность председателя какого-нибудь из комитетов. Власти в Октябрьском вводят «опричнину» В Октябрьском округе власть взяла под полный контроль местные СМИ и без сожаления расправляется с неугодными ей журналистами. Зачистка проходит на фоне громких уголовных дел, связанных с убийствами и изнасилованиями жителей, в том числе несовершеннолетних, которые возбуждаются одно за другим. «Журналисты выполняют свою прямую работу — пытаются объективно рассказать, о том, почему в округе происходит криминальный беспредел, и кто в этом виноват. Но вместо этого им затыкают рты. А руководство администрации вводит опричнину. Всего за несколько месяцев главный рупор Октябрьского, газету „Вперед“, и портал PROchad покинули три главреда: Лариса Огородникова, а затем Надежда Богдан и Алена Печур. То есть, вместо того, чтобы покончить навести порядок с беззаконием, власть занимается выяснением отношений со СМИ», — считают инсайдеры. В Москве возникли вопросы к руководителю пермского СУ СК Головкину Денис Головкин готовится к большой проверке Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Есть мнение, что Денису Головкину, который возглавляет краевое управление СКР, следует опасаться служебной проверки из Москвы. В центральном аппарате ведомства недовольны тем, что пермское управление периодически попадает в громкие скандалы. «Назначение такой проверки будет равнозначно кейсу с Александром Щегловым, который после аналогичной истории покинул пермский главк МВД», — рассуждают инсайдеры. В Чайковском поссорились следком и прокуратура Ходят слухи, что в Чайковском почти весь следственный отдел отстранили от работы. Ситуация сложная, над руководством сгустились тучи. Говорят, что за всем этим стоит местная прокуратура. «Что именно не поделили, никто не понимает пока. Но известно, что прокуратура тоже вряд ли выйдет победителем: к ним на этом фоне приехала комплексная проверка из Перми », — шепчутся слухачи. …и следователи пытаются замолчать скандальную историю Ходят слухи, что руководство краевого управления СКР негодует из-за того, что в Чайковском почти весь отдел отстранен от работы. Якобы ситуацию пытаются исправить на уровне высшего руководства и максимально замолчать. «Ради этого и спустили всех собак на одного единственного следователя, который был уволен буквально за пять минут до того, как в его кабинет пришли с обыском», — обсуждают в кулуарах силовики. Врио пермского главка МВД Кандан нервничал, выступая перед депутатами Аяс Кандан засмущался во время доклада перед депутатами Фото: Сергей Русанов © URA.RU В политической и силовой тусовках обсуждают выступление с ежегодным докладом врио начальника пермского главка МВД генерал-майора Аяса Кандана на пленарном заседании заксобрания 20 марта. Было заметно, что генерал сильно нервничал. «Он, видимо, не привык к таким собраниям. Тем более, по традиции на таких выступлениях присутствуют все руководители силовых ведомств», — сочувствуют генералу сплетники. Наверное, именно поэтому депутатам не дали задавать вопросы: полиция ответила на них письменно. Чиновник подарил пачку чая матери бойца СВО Пермские чиновники и депутаты в глубинках пиарятся на теме поддержке семей участников СВО. А поскольку фантазия у всех людей разная, то иногда они удивляют странными поступками. «Иногда в лентах управленцев в соцсетях можно увидеть такой кринж, что не знаешь, то ли смеяться, то ли плакать. Матери одного из погибших на спецоперации бойцов чиновник вручил пачку чая. И, конечно же, выложил фото в соцсети. Его поступок у многих вызвал непонимание», — рассказал инсайдер. Пермскому олигарху досталось почетное место на мероприятии с Путиным На прошедшем в Москве съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, где выступил Владимир Путин, пермскому олигарху Андрею Кузяеву досталось почетное место на самом удобном ряду, рядом с Виктором Вексельбергом и остальными бизнесменами первой величины. При этом федеральные каналы показывали Кузяева почти столько же раз, как самого президента, шепчутся слухачи. Невозмутимый Кузяев фотографировал мероприятие для истории. «Кузяев сидел в первых рядах. Это серьезный знак его политического веса», — говорят инсайдеры. В детских садах стали кормить «баландой» Повара готовят хорошо, но из плохих продуктов Фото: Илья Московец © URA.RU Слухачи жалуются на отвратительное питание в пермских детсадах. Поговаривают, что вместо нормальных блюд детям стали подсовывать чуть ли не отраву. «Дети ходят голодные каждый день. Большая часть еды просто выбрасывается. И дело не в поварах, конечно же: они готовят хорошо, но „из того, что было“, как поется в той песне. Ну не едят дети печень, тушеную капусту и баланду, которую и супом-то сложно назвать — а на другое денег не хватает», — сетует источник. И говорит, что необходимо пересмотреть меню и повысить его расчетную стоимость. Пермская галерея готовится принять в новом здании гостей из Москвы Пермская художественная галерея уже планирует помпезное открытие нового здания, говорят слухачи. Руководство музея договаривается с делегациями ведущих культурных институций, чтобы они приехали на торжественное событие, а также поделились своими экспонатами для выставок. «Одним из первых станет проект с Государственным литературным музеем. В Перми московские специалисты будут читать лекции о литературе, откроется книжная экспозиция. Полная программа пока формируется», — рассказали инсайдеры. …но стройка еще в разгаре Между тем, внутри нового здания галереи полным ходом идут строительные и отделочные работы. «Там десятки, если не сотни людей трудятся. Работы у них еще много. По идее в конце марта — в апреле должны закончить», — говорят слухачи. Бизнес мешает пермскому селу Кын получить важный статус Кын теряет исторический облик из-за туризма Фото: Данил Постаногов © URA.RU Село Кын в Пермском крае в очередной раз пытается попасть в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России. Поговаривают, что прежде получить статус мешали местные бизнесмены, которые портят вид села современными постройками. «Эксперты ассоциации оценивают претендентов по множеству критериев. В том числе и по архитектурному. В прошлый раз им не понравились ярко-синяя крыша одного из гостевых домов — так в старину их никто не красил. Она выбивается из общей панорамы села, которая открывается со смотровой площадки. Другой бизнесмен на своем участке „воткнул“ два домика глэмпингового типа, похожие на вагончики вахтовиков. Так что статус, который должен привлечь туристов, не присваивают селу из-за развития турбизнеса. Такой парадокс», — рассказывают инсайдеры. Пермский цирк закрывается на ремонт Пермский цирк закрывается в середине апреля. Поэтому среди любителей этого вида искусства поползли слухи о долгожданном ремонте здания. «Уже много лет говорят о капремонте нашего цирка, неужели это случится? Очень хотелось бы», — надеются слухачи. Но злые языки напоминают, что еще весной 2024 года в Росгосцирке заявляли, что денег на это нет. В самом цирке хранят молчание. Бары перестали устраивать вечеринки на День святого Патрика Говорят, что День святого Патрика отмечать стало немодно. Рестораны и бары не хотят делать специальное меню и закатывать тематические вечеринки. «Пару лет назад День святого Патрика был событием. А сейчас его вспоминает лишь один бар», — говорит инсайдер Сотрудников ПВЗ заставляют зашивать дырки на одежде Сотрудники ПВЗ взялись за иголки и нитки Фото: Размик Закарян © URA.RU Поговаривают, что сотрудникам пунктов выдачи заказов маркетплейсов приходится самим зашивать порванные платья и футболки. Если на склад придет бракованная вещь, ПВЗ оштрафуют. «Поэтому сотрудники ПВЗ сами ищут брак и пытаются его исправить, чтобы вещь купили, а не возвращали», — говорят слухачи. …а покупатели заподозрили маркетплейсы в обмане Ходят слухи, что маркетплейсы нашли новый способ обмана покупателей. Они в день покупки увеличивают цены и списывают со счетов клиентов дополнительную плату. «Обычно доплата небольшая, порядка 100-200 рублей. Но сам факт списания денег без ведома покупателя огорчает», — негодуют сплетники. На оборонном заводе пытаются уволить тех, кто часто берет больничный Шепчутся, что на оборонном заводе невзлюбили сотрудников предпенсионного возраста, которые по разным причинам часто уходят на больничный. Пока те лежат в больницах или восстанавливаются дома после операций, за них подделывают подписи и лишают части премий. «Люди перед пенсией сами увольняться не будут. Даже если им здоровье не позволяет нормально работать, все равно держатся за свои места. Вот руководство и подталкивает их написать заявление по собственному желанию, урезая зарплату», — говорит инсайдер. На ферму пермского миллиардера заявились ревизоры Ходят слухи, что Репин открывает ферму в Осе Фото: Сергей Русанов © URA.RU Слухачи рассказали, что в агрохолдинг «Русь» пермского миллиардера Александра Репина неожиданно нагрянули с проверкой чиновники Осинского муниципального округа. При этом само агрохозяйство находится на территории Пермского округа. «Что конкретно проверяли — тайна за семью печатями. Но ходят слухи, что миллиардер решил открыть в Осе ферму», — рассказали сплетники. По их словам, местные власти решили осмотреть уже действующий агрохолдинг, чтобы понять, где миллиардеру выделить земельный участок. «Наверняка осмотрели коровники и сельхозтехнику. Интересно, что в итоге решили», — гадают инсайдеры. Пермяки добились уважения в Европе Шепчутся, что большой группе пермских студентов, которые уехали учиться в Германию, массово выдали вид на жительство. И якобы в целом иностранцы изменили к ним отношение. «Стали относиться гораздо благосклоннее. Даже предложили переселиться в общежитие с более комфортными условиями», — рассказали инсайдеры. Они добавили, что раньше студенты были вынуждены жить в здании, где постоянно происходили перебои с водой и отоплением. «Теперь таких проблем не будет. Немцы пермяков зауважали за усердие и успехи в учебе», — добавили слухачи. Пермские торговые центры теряют арендаторов Говорят, что крупные торговые центры Перми испытывают острую нехватку арендаторов. Причина якобы в высоких ценах на аренду площадей. «С начала года стоимость выросла почти вдвое. Магазины вынуждены съезжать туда, где цена ниже», — поделились инсайдеры. И добавили, что ТЦ пытаются решить проблему за счет расширения зон кафе, ресторанов игровых и выставочных площадок. Коммунальные службы резко взялись за уборку дорог Когда снег почти растаял, коммунальные службы взялись за его уборку Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Коммунальщики в очередной раз удивили пермяков. С наступлением весны они продолжают обильно засыпать чистые тротуары реагентами. «Во время гололеда не дождешься, чтобы посыпали дороги. Как только потеплело и все растаяло, они начали работать. Видимо, нужно срочно израсходовать остатки после зимы», — сетуют горожане. Жители нового ЖК федерального застройщика недовольны качеством дома В одном из домов в ЖК крупного российского застройщика второй месяц протекает крыша. Здание построили меньше двух лет назад. «Квартиры затопило с 12-го по второй этаж. Воду приходится сливать ведрами и тазиками. На проблему обратили внимание только после звонка директору управляющей компании. Как дом такого качества приняли у застройщика?» — негодуют пермяки. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главным событием недели для политтусовки стал переход в администрацию губернатора Пермского края экс-начальника главка полиции Александра Щеглова. Ходят слухи, что новое назначение стало для него своеобразным призом. Тем временем, спикеру Чайковского угрожают расправой, миллиардер Александр Репин опять отбивается от нагрянувших в его коровники ревизоров, а олигарх Андрей Кузяев засветился на мероприятии с президентом Владимиром Путиным. Об этом и многом другом — в новом выпуске «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Двум пермским министрам прочат отставку После того, как губернатор Пермского края Дмитрий Махонин получил от президента Владимира Путина одобрение выдвижения на второй срок, в Прикамье активизировались слухи, что глава региона поменяет правительство. Кто-то из членов кабмина якобы должен покинуть его вот-вот. Называют две фамилии: министра образования Раисы Кассиной и министра культуры Аллы Платоновой. Кассина якобы просится уйти по состоянию здоровья, а Платонова не продемонстрировала должных навыков на посту. Другие инсайдеры напоминают, что Кассину вечно провожают на пенсию и часто по состоянию здоровья. Но все с ней в порядке. «Платонова — да, не самый сильный министр, но культура — специфическая отрасль, там сложно с кадрами. Платонова губернатора пока устраивает, а все остальное — происки недругов», — говорит инсайдер. Экс-начальник пермского главка полиции удивил политэлиты Назначение замглавы администрации губернатора Александра Щеглова, который до начала 2025 года занимал пост начальника главка полиции Прикамья, стало неожиданностью для многих в политэлитах. Особенно удивило, что специально под него в администрации создали отдельную должность с особым функционалом (следить за исполнением нацпроектов в муниципалитетах). Это назначение укладывается в тренд привлечения силовиков на государственную и муниципальную службу, который наметился в Прикамье год назад. Ходят также слухи, что для Щеглова это назначение стало своего рода «премией». Есть версия, что он помог краевым властям не допустить назначения на место начальника ГУ МВД Вячеслава Еговцева из Забайкалья вместо себя. Местные очень не хотели его возвращения. «Ну и в целом генерал с его связями всегда пригодится», — говорит слухачи. Новый мэр Пермского округа проводит управленческие реформы Пока еще и. о. главы администрации Пермского округа Ольга Андрианова активно «окапывается» в должности. Она меняет систему управления администрацией. Так, Андрианова назначила ответственных за выполнение показателей развития округа. «Андрианова назначила ответственных за показатели округа в рамках исполнения региональных проектов. По каждому направлению определен куратор», — поясняет инсайдер. Работу по организации проектной деятельности она, например, поручила замглавы Татьяне Гладких. Пермскому спикеру угрожают расправой Говорят, что спикеру Чайковской думы Михаилу Шубину регулярно поступают телефонные угрозы. Есть версия, что на том конце провода — его конкуренты по бизнесу. «Один предприниматель решил, что Шубин, у фирмы которого есть контракты на два городских пассажирских маршрута, виноват во всех его невзгодах. Звонит постоянно, грозится испортить имущество, угрожает физической расправой. Шубин записывает эти звонки и готовится передать аудио в полицию вместе с заявлением», — говорит инсайдер. …а другой спикер готовится занять руководящий пост в новом заксобрании Председатель думы Кудымкара Михаил Петров, который готовится в 2026 году сменить своего отца, самого богатого депутата ЗС Алексея Петрова, займет руководящий пост. Якобы такие договоренности уже есть у его отца с краевым руководством. Скорее всего, это будет должность председателя какого-нибудь из комитетов. Власти в Октябрьском вводят «опричнину» В Октябрьском округе власть взяла под полный контроль местные СМИ и без сожаления расправляется с неугодными ей журналистами. Зачистка проходит на фоне громких уголовных дел, связанных с убийствами и изнасилованиями жителей, в том числе несовершеннолетних, которые возбуждаются одно за другим. «Журналисты выполняют свою прямую работу — пытаются объективно рассказать, о том, почему в округе происходит криминальный беспредел, и кто в этом виноват. Но вместо этого им затыкают рты. А руководство администрации вводит опричнину. Всего за несколько месяцев главный рупор Октябрьского, газету „Вперед“, и портал PROchad покинули три главреда: Лариса Огородникова, а затем Надежда Богдан и Алена Печур. То есть, вместо того, чтобы покончить навести порядок с беззаконием, власть занимается выяснением отношений со СМИ», — считают инсайдеры. В Москве возникли вопросы к руководителю пермского СУ СК Головкину Есть мнение, что Денису Головкину, который возглавляет краевое управление СКР, следует опасаться служебной проверки из Москвы. В центральном аппарате ведомства недовольны тем, что пермское управление периодически попадает в громкие скандалы. «Назначение такой проверки будет равнозначно кейсу с Александром Щегловым, который после аналогичной истории покинул пермский главк МВД», — рассуждают инсайдеры. В Чайковском поссорились следком и прокуратура Ходят слухи, что в Чайковском почти весь следственный отдел отстранили от работы. Ситуация сложная, над руководством сгустились тучи. Говорят, что за всем этим стоит местная прокуратура. «Что именно не поделили, никто не понимает пока. Но известно, что прокуратура тоже вряд ли выйдет победителем: к ним на этом фоне приехала комплексная проверка из Перми », — шепчутся слухачи. …и следователи пытаются замолчать скандальную историю Ходят слухи, что руководство краевого управления СКР негодует из-за того, что в Чайковском почти весь отдел отстранен от работы. Якобы ситуацию пытаются исправить на уровне высшего руководства и максимально замолчать. «Ради этого и спустили всех собак на одного единственного следователя, который был уволен буквально за пять минут до того, как в его кабинет пришли с обыском», — обсуждают в кулуарах силовики. Врио пермского главка МВД Кандан нервничал, выступая перед депутатами В политической и силовой тусовках обсуждают выступление с ежегодным докладом врио начальника пермского главка МВД генерал-майора Аяса Кандана на пленарном заседании заксобрания 20 марта. Было заметно, что генерал сильно нервничал. «Он, видимо, не привык к таким собраниям. Тем более, по традиции на таких выступлениях присутствуют все руководители силовых ведомств», — сочувствуют генералу сплетники. Наверное, именно поэтому депутатам не дали задавать вопросы: полиция ответила на них письменно. Чиновник подарил пачку чая матери бойца СВО Пермские чиновники и депутаты в глубинках пиарятся на теме поддержке семей участников СВО. А поскольку фантазия у всех людей разная, то иногда они удивляют странными поступками. «Иногда в лентах управленцев в соцсетях можно увидеть такой кринж, что не знаешь, то ли смеяться, то ли плакать. Матери одного из погибших на спецоперации бойцов чиновник вручил пачку чая. И, конечно же, выложил фото в соцсети. Его поступок у многих вызвал непонимание», — рассказал инсайдер. Пермскому олигарху досталось почетное место на мероприятии с Путиным На прошедшем в Москве съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, где выступил Владимир Путин, пермскому олигарху Андрею Кузяеву досталось почетное место на самом удобном ряду, рядом с Виктором Вексельбергом и остальными бизнесменами первой величины. При этом федеральные каналы показывали Кузяева почти столько же раз, как самого президента, шепчутся слухачи. Невозмутимый Кузяев фотографировал мероприятие для истории. «Кузяев сидел в первых рядах. Это серьезный знак его политического веса», — говорят инсайдеры. В детских садах стали кормить «баландой» Слухачи жалуются на отвратительное питание в пермских детсадах. Поговаривают, что вместо нормальных блюд детям стали подсовывать чуть ли не отраву. «Дети ходят голодные каждый день. Большая часть еды просто выбрасывается. И дело не в поварах, конечно же: они готовят хорошо, но „из того, что было“, как поется в той песне. Ну не едят дети печень, тушеную капусту и баланду, которую и супом-то сложно назвать — а на другое денег не хватает», — сетует источник. И говорит, что необходимо пересмотреть меню и повысить его расчетную стоимость. Пермская галерея готовится принять в новом здании гостей из Москвы Пермская художественная галерея уже планирует помпезное открытие нового здания, говорят слухачи. Руководство музея договаривается с делегациями ведущих культурных институций, чтобы они приехали на торжественное событие, а также поделились своими экспонатами для выставок. «Одним из первых станет проект с Государственным литературным музеем. В Перми московские специалисты будут читать лекции о литературе, откроется книжная экспозиция. Полная программа пока формируется», — рассказали инсайдеры. …но стройка еще в разгаре Между тем, внутри нового здания галереи полным ходом идут строительные и отделочные работы. «Там десятки, если не сотни людей трудятся. Работы у них еще много. По идее в конце марта — в апреле должны закончить», — говорят слухачи. Бизнес мешает пермскому селу Кын получить важный статус Село Кын в Пермском крае в очередной раз пытается попасть в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России. Поговаривают, что прежде получить статус мешали местные бизнесмены, которые портят вид села современными постройками. «Эксперты ассоциации оценивают претендентов по множеству критериев. В том числе и по архитектурному. В прошлый раз им не понравились ярко-синяя крыша одного из гостевых домов — так в старину их никто не красил. Она выбивается из общей панорамы села, которая открывается со смотровой площадки. Другой бизнесмен на своем участке „воткнул“ два домика глэмпингового типа, похожие на вагончики вахтовиков. Так что статус, который должен привлечь туристов, не присваивают селу из-за развития турбизнеса. Такой парадокс», — рассказывают инсайдеры. Пермский цирк закрывается на ремонт Пермский цирк закрывается в середине апреля. Поэтому среди любителей этого вида искусства поползли слухи о долгожданном ремонте здания. «Уже много лет говорят о капремонте нашего цирка, неужели это случится? Очень хотелось бы», — надеются слухачи. Но злые языки напоминают, что еще весной 2024 года в Росгосцирке заявляли, что денег на это нет. В самом цирке хранят молчание. Бары перестали устраивать вечеринки на День святого Патрика Говорят, что День святого Патрика отмечать стало немодно. Рестораны и бары не хотят делать специальное меню и закатывать тематические вечеринки. «Пару лет назад День святого Патрика был событием. А сейчас его вспоминает лишь один бар», — говорит инсайдер Сотрудников ПВЗ заставляют зашивать дырки на одежде Поговаривают, что сотрудникам пунктов выдачи заказов маркетплейсов приходится самим зашивать порванные платья и футболки. Если на склад придет бракованная вещь, ПВЗ оштрафуют. «Поэтому сотрудники ПВЗ сами ищут брак и пытаются его исправить, чтобы вещь купили, а не возвращали», — говорят слухачи. …а покупатели заподозрили маркетплейсы в обмане Ходят слухи, что маркетплейсы нашли новый способ обмана покупателей. Они в день покупки увеличивают цены и списывают со счетов клиентов дополнительную плату. «Обычно доплата небольшая, порядка 100-200 рублей. Но сам факт списания денег без ведома покупателя огорчает», — негодуют сплетники. На оборонном заводе пытаются уволить тех, кто часто берет больничный Шепчутся, что на оборонном заводе невзлюбили сотрудников предпенсионного возраста, которые по разным причинам часто уходят на больничный. Пока те лежат в больницах или восстанавливаются дома после операций, за них подделывают подписи и лишают части премий. «Люди перед пенсией сами увольняться не будут. Даже если им здоровье не позволяет нормально работать, все равно держатся за свои места. Вот руководство и подталкивает их написать заявление по собственному желанию, урезая зарплату», — говорит инсайдер. На ферму пермского миллиардера заявились ревизоры Слухачи рассказали, что в агрохолдинг «Русь» пермского миллиардера Александра Репина неожиданно нагрянули с проверкой чиновники Осинского муниципального округа. При этом само агрохозяйство находится на территории Пермского округа. «Что конкретно проверяли — тайна за семью печатями. Но ходят слухи, что миллиардер решил открыть в Осе ферму», — рассказали сплетники. По их словам, местные власти решили осмотреть уже действующий агрохолдинг, чтобы понять, где миллиардеру выделить земельный участок. «Наверняка осмотрели коровники и сельхозтехнику. Интересно, что в итоге решили», — гадают инсайдеры. Пермяки добились уважения в Европе Шепчутся, что большой группе пермских студентов, которые уехали учиться в Германию, массово выдали вид на жительство. И якобы в целом иностранцы изменили к ним отношение. «Стали относиться гораздо благосклоннее. Даже предложили переселиться в общежитие с более комфортными условиями», — рассказали инсайдеры. Они добавили, что раньше студенты были вынуждены жить в здании, где постоянно происходили перебои с водой и отоплением. «Теперь таких проблем не будет. Немцы пермяков зауважали за усердие и успехи в учебе», — добавили слухачи. Пермские торговые центры теряют арендаторов Говорят, что крупные торговые центры Перми испытывают острую нехватку арендаторов. Причина якобы в высоких ценах на аренду площадей. «С начала года стоимость выросла почти вдвое. Магазины вынуждены съезжать туда, где цена ниже», — поделились инсайдеры. И добавили, что ТЦ пытаются решить проблему за счет расширения зон кафе, ресторанов игровых и выставочных площадок. Коммунальные службы резко взялись за уборку дорог Коммунальщики в очередной раз удивили пермяков. С наступлением весны они продолжают обильно засыпать чистые тротуары реагентами. «Во время гололеда не дождешься, чтобы посыпали дороги. Как только потеплело и все растаяло, они начали работать. Видимо, нужно срочно израсходовать остатки после зимы», — сетуют горожане. Жители нового ЖК федерального застройщика недовольны качеством дома В одном из домов в ЖК крупного российского застройщика второй месяц протекает крыша. Здание построили меньше двух лет назад. «Квартиры затопило с 12-го по второй этаж. Воду приходится сливать ведрами и тазиками. На проблему обратили внимание только после звонка директору управляющей компании. Как дом такого качества приняли у застройщика?» — негодуют пермяки. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. 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