Тюменские слухи: мэрию заставили искать миллионы

Об отказе депутатов помогать детям, саботаже большой реформы и нашествии крыс. Выпуск 1116

21 марта 2025 в 16:50 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Александр Мамаев © URA.RU Пока губернатор Александр Моор и вице-спикер облдумы Андрей Артюхов решают, кто будет главным в реготделении «Единой России», лидер местных коммунистов Тамара Казанцева начала опасаться собственной помощницы. Сотрудники полиции расстроились из-за того, что участковым поднимут зарплаты, а депутаты отказались помогать деньгами детям. Также в свежих «Слухах»: «наливайки» отказываются работать по новым правилам, школьники устали от дистанта, а в центре Тюмени началось нашествие крыс. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Андрей Артюхов формально перестал быть лидером тюменских единороссов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Рокировка в партии власти стала неожиданностью для элит В тюменских политкругах поговаривают, что замена вице-спикера облдумы Андрея Артюхова на губернатора Александра Моора в должности главы областного отделения «Единой России» не ожидалась так скоро. О том, что глава региона проведет разговор с лидером ЕР Дмитрием Медведевым, в Тюмени узнали за считанные дни. Это породило множество слухов, в том числе, об ударе по позициям Артюхова, которого считают одним из самых влиятельных политиков области. «До конца неясно, будут ли в итоге перераспределять власть внутри реготделения. Результаты команды, сформированной Артюховым, вроде бы всех устраивают. Очень вероятно, что он продолжит направлять партийцев в статусе замсекретаря отделения, но не исключено, что он начнет постепенно передавать эстафету молодому поколению», — обсуждают сплетники. Лидер тюменских коммунистов опасается активности однофамилицы В политкругах болтают, будто бы глава обкома КПРФ Тамара Казанцева пристально следит за своей чересчур активной помощницей — Татьяной Казанцевой. Поговаривают, что однофамилица «красной королевы» тюменской политики удачно съездила на политическую учебу в Москву, и теперь лидер тюменских коммунистов переживает, что помощница заручилась поддержкой статусных партийцев. «Слухи о том, что Казанцеву хотят сместить с первых позиций в тюменской организации КПРФ, ходят давно. Неудивительно, что ей приходится держать ухо востро даже с близкими соратниками», — наблюдают собеседники. Главы поселений Тобольского района попытались отговорить коллегу от саботажа большой реформы Фото: Александр Елизаров © URA.RU Сельские главы отговаривают коллегу от бунта В тюменском политсообществе ходят слухи про недавний сбор глав сельских поселений протестного Тобольского района. Поговаривают, что команда из восьми сельских мэров отправилась по почти растаявшим зимникам отговаривать главу Ачирского поселения Дильнура Яналиева от блокировки реформы, в рамках которой район преобразуют в муниципальный округ. «Чем закончилась встреча и удалось ли достигнуть согласия — неизвестно, но на обратном пути дорогу мэрскому десанту преградил соратник Яналиева — депутат Урамаев, который тоже противится преобразованию района. Урамаев хотел перетянуть глав на свою сторону и долго объяснял им, что поддерживать реформу не надо. Добрались ли мэры домой, пока непонятно — зимники, по которым они приехали на переговоры, уже в довольно плохом состоянии», — судачат слухачи. Зампреду облдумы прочат повышение в партии В тюменских политкругах поговаривают, что вице-спикер облдумы Наталья Шевчик готовится к повышению в «Единой России». Одновременно на формальное понижение, отказавшись от поста главы отделения в пользу губернатора, пошел первый вице-спикер парламента Андрей Артюхов. Политэлиты уже заметили рост депутатской активности Шевчик на последнем заседании облдумы — она ярко выступала с обещаниями кратно увеличить общение с избирателями. «Утверждать, что Шевчик займет управляющую позицию в тюменской ЕР, не стоит. Речь может идти о красивом дополнении к ее статусу — она вступила в партию на следующий год после избрания депутатом, а сейчас числится рядовым членом ЕР», — рассказывают источники. Губернатор Тюменской области Александр Моор анонсировал повышение зарплат участковым полиции Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Тюменские силовики не рады тому, что участковым поднимут зарплаты Ходят слухи, что коллеги тюменских участковых, которым губернатор Александр Моор пообещал поднять зарплаты, прохладно отнеслись к этой новости. Мол, силовики считают: если уж увеличивать выплаты, то всем сотрудникам полиции, а не отдельным категориям. «Говорят, что участковым поднимут зарплаты примерно на 20 тысяч рублей. А как же остальные? Останутся без индексации? Это, как минимум, несправедливо. На фоне дефицита кадров перерабатывают почти все силовики, а зарплату поднимут только участковым. К этой новости также без восторга отнеслись сотрудники и других правоохранительных структур, той же Росгвардии. Там, как говорится, тоже миллионеров нет», — отмечают слухачи. В деле о взрыве газа в жилом доме Тобольска могут появиться новые фигуранты Знающие люди поговаривают, что за арестами по уголовному делу о взрыве газа, который произошел в Тобольске 12 марта, могут последовать новые. Сейчас фигурантами являются два сотрудника газовой службы, оба помещены под домашний арест. Однако, по словам слухмейкеров, круг обвиняемых может значительно расшириться уже в ближайшее время. «Сидящие по арестом дома мужчины — это исполнители. Они занимались непосредственным выполнением работ по обустройству газопровода с нарушением технологии. Но ведь кто-то утверждал проект, кто-то подписывал акты и так далее. Так что фигурантов может быть действительно больше. Следствие по делу продолжается», — заявляют инсайдеры. Тюменские «наливайки» продолжают работать по старому графику Фото: Размик Закарян © URA.RU «Наливайки» продолжают саботировать решение тюменских властей Говорят, что большинство тюменских магазинов разливных напитков, которые находятся рядом с жилыми домами, продолжают торговать алкоголем до 23:00. А ведь с 1 марта им запрещено продавать горячительные напитки с понедельника по четверг и в воскресенье с 22:00 до 8:00. «В начале месяца многие магазины перешли на новый график и действительно отпускали алкоголь строго до 22:00. Однако затем владельцы поняли, что никакие проверки не проводятся, никого за нарушение графика работы не наказывают — и вернулись к прежнему режиму. А клиенты этому только рады», — судачат слухачи. Тюменцы воюют с продуктовыми магазинами из-за сметаны Ходят слухи, что тюменцы в магазинах воюют с продавцами из-за сметаны «Нижняя Тавда», в которой не так давно Роспотребнадзор обнаружил антибиотики. По мнению инсайдеров, один лишь вид этого продукта вселяет в покупателей страх, из-за чего те требуют убрать его с полок. В свою очередь, магазины этого делать не планируют. Мол, без официального документа снимать с реализации товар не имеют права. По слухам, перепалки всегда идут на повышенных тонах, однако до драк пока не доходило. «А если я отравлюсь? Почему они подвергают мою жизнь такой опасности?» — возмущаются слухмейкеры. Тюменцы в шоке из-за многокилометровых пробок Ходят слухи, что горожане крайне раздражены организацией строительства развязки на Московском тракте. Новый объект действительно нужен, однако из-за его возведения дорожное движение в этом районе полностью встало. И уже привело к многокилометровым пробкам, в которых водители теряют по два часа каждое утро и вечер. «Ау, власти, вы где? Почему надо звонить в колокол, чтобы вы увидели реальную картину? Километровые пробки, невозможно вовремя попасть на работу», — возмущаются слухачи. Тюменский строительный форум не впечатлил экспертов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Тюменский форум с треском провалился Ходят слухи, что прошедший на неделе форум-выставка «Строительство и архитектура» не впечатлил ни гостей, ни экспертов, ни бизнес. «Пустые выставочные залы, полупустые площадки для общения со спикерами — все это выглядело совсем печально. Загнали толпу студентов в качестве массовки, они через час ушли, и все буквально замерло. Да и лекций в этом году гораздо меньше, чем в прошлом: чувствуется, что уровень не тот. В 2024 году даже бывший мэр Руслан Кухарук был в качестве спикера, а сейчас что случилось?» — задаются вопросом сплетники. Администрацию Тюменского района заставят найти миллионы рублей Поговаривают, что администрации Тюменского района все-таки придется искать 88 миллионов рублей для выплаты собственнику участка, который хотят изъять под строительство подъезда к деревне Дударева. Мол, власти попытались через суд снизить стоимость земли почти в три раза, но решение было оставлено без изменений. «И пусть спасибо скажут, что хотя бы дешевле стало, ведь изначально собственник запрашивал 124 миллиона. В любом случае, пора начинать искать денежки», — говорят источники. Тюменские подростки массово выходят из движения квадроберов Фото: Илья Московец © URA.RU Куда пропали квадроберы? Тюменцы обсуждают внезапное исчезновение детей с масками и лапами животных. Квадроберы исчезли также внезапно, как и появились. И причина не в холодном сезоне, а в пропавшем интересе у детей. «Из чата квадроберов удаляется все больше подростков, сейчас их меньше ста человек, хотя еще полгода в группе состояли более двухсот человек. Видимо, тренд прошел, да и слишком уж пристальное внимание к „недолюдям, недокотам“ оттолкнуло. Но не стоит забывать, что мода циклична. Не исключено, что через два-три года интерес к движению квадроберов в Тюмени снова начнет расти», — рассуждают слухмейкеры. Цветочники понесли убытки из-за прижимистых тюменцев Поговаривают, что в этом году 8 Марта у тюменских цветочников не задалось. Якобы из-за высокой стоимости тюльпанов их просто не смогли реализовать в таком количестве, на которое рассчитывали торговцы. Поэтому после праздника многим владельцам салонов пришлось распродавать цветы практически задарма. Традиционно Международный женский день считается для них самым прибыльным и «жирным» в году. Но, увы, не в этот раз. Тюменские школьники устали от дистанта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменские ученики попросились обратно в школу Сплетники докладывают о том, что радость от карантина у тюменских школьников быстро сменилась грустью после первого же дня дистанционного обучения. Якобы подростки ждали, что на неделе до каникул закроют все «хвосты» и будут оставшиеся дни спокойно «чилить», но не тут-то было. Школьников загрузили «домашкой» по полной. Больше того, классную работу никто не отменил, а еще пришлось записывать стихи и песни на видео. После трех дней дистанта дети окончательно поняли, что лучше бы досидели последние дни перед каникулами в школе, а не мучились дома. Депутаты не хотят помогать талантливым детям Злые языки болтают, что тюменские депутаты готовы разбрасываться громкими словами только в преддверии выборов. Однако, когда избирательные кампании заканчиваются, все слова о помощи и поддержке улетучиваются вместе с авторами. Так, одна известная танцевальная школа Тюмени осталась без обещанного финансирования. И дети, которые выступают перед губернатором и другими крупными чиновниками, вынуждены были полностью за свой счет шить костюмы. Перед выборами затраты обещали компенсировать, но воз и ныне там. Крысы добрались до центра Тюмени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюмень заселили крысы Сплетники вовсю обсуждают новости о том, что в Тюмени все чаще и чаще стали замечать стаи крыс в разных районах города. И ладно бы, если грызунов встречали вблизи мусорных контейнеров и на свалках, так нет же, их находят в самом центре возле кафе, ресторанов и детских площадок. Куда смотрят соответствующие органы — вопрос открытый. Если крысы начнут бесконтрольно размножаться и заполонят город, то это скоро перерастет в глобальную проблему. И кошек тогда надо будет не в одноименном сквере сажать, а в каждом тюменском дворе. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пока губернатор Александр Моор и вице-спикер облдумы Андрей Артюхов решают, кто будет главным в реготделении «Единой России», лидер местных коммунистов Тамара Казанцева начала опасаться собственной помощницы. Сотрудники полиции расстроились из-за того, что участковым поднимут зарплаты, а депутаты отказались помогать деньгами детям. Также в свежих «Слухах»: «наливайки» отказываются работать по новым правилам, школьники устали от дистанта, а в центре Тюмени началось нашествие крыс. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Рокировка в партии власти стала неожиданностью для элит В тюменских политкругах поговаривают, что замена вице-спикера облдумы Андрея Артюхова на губернатора Александра Моора в должности главы областного отделения «Единой России» не ожидалась так скоро. О том, что глава региона проведет разговор с лидером ЕР Дмитрием Медведевым, в Тюмени узнали за считанные дни. Это породило множество слухов, в том числе, об ударе по позициям Артюхова, которого считают одним из самых влиятельных политиков области. «До конца неясно, будут ли в итоге перераспределять власть внутри реготделения. Результаты команды, сформированной Артюховым, вроде бы всех устраивают. Очень вероятно, что он продолжит направлять партийцев в статусе замсекретаря отделения, но не исключено, что он начнет постепенно передавать эстафету молодому поколению», — обсуждают сплетники. Лидер тюменских коммунистов опасается активности однофамилицы В политкругах болтают, будто бы глава обкома КПРФ Тамара Казанцева пристально следит за своей чересчур активной помощницей — Татьяной Казанцевой. Поговаривают, что однофамилица «красной королевы» тюменской политики удачно съездила на политическую учебу в Москву, и теперь лидер тюменских коммунистов переживает, что помощница заручилась поддержкой статусных партийцев. «Слухи о том, что Казанцеву хотят сместить с первых позиций в тюменской организации КПРФ, ходят давно. Неудивительно, что ей приходится держать ухо востро даже с близкими соратниками», — наблюдают собеседники. Сельские главы отговаривают коллегу от бунта В тюменском политсообществе ходят слухи про недавний сбор глав сельских поселений протестного Тобольского района. Поговаривают, что команда из восьми сельских мэров отправилась по почти растаявшим зимникам отговаривать главу Ачирского поселения Дильнура Яналиева от блокировки реформы, в рамках которой район преобразуют в муниципальный округ. «Чем закончилась встреча и удалось ли достигнуть согласия — неизвестно, но на обратном пути дорогу мэрскому десанту преградил соратник Яналиева — депутат Урамаев, который тоже противится преобразованию района. Урамаев хотел перетянуть глав на свою сторону и долго объяснял им, что поддерживать реформу не надо. Добрались ли мэры домой, пока непонятно — зимники, по которым они приехали на переговоры, уже в довольно плохом состоянии», — судачат слухачи. Зампреду облдумы прочат повышение в партии В тюменских политкругах поговаривают, что вице-спикер облдумы Наталья Шевчик готовится к повышению в «Единой России». Одновременно на формальное понижение, отказавшись от поста главы отделения в пользу губернатора, пошел первый вице-спикер парламента Андрей Артюхов. Политэлиты уже заметили рост депутатской активности Шевчик на последнем заседании облдумы — она ярко выступала с обещаниями кратно увеличить общение с избирателями. «Утверждать, что Шевчик займет управляющую позицию в тюменской ЕР, не стоит. Речь может идти о красивом дополнении к ее статусу — она вступила в партию на следующий год после избрания депутатом, а сейчас числится рядовым членом ЕР», — рассказывают источники. Тюменские силовики не рады тому, что участковым поднимут зарплаты Ходят слухи, что коллеги тюменских участковых, которым губернатор Александр Моор пообещал поднять зарплаты, прохладно отнеслись к этой новости. Мол, силовики считают: если уж увеличивать выплаты, то всем сотрудникам полиции, а не отдельным категориям. «Говорят, что участковым поднимут зарплаты примерно на 20 тысяч рублей. А как же остальные? Останутся без индексации? Это, как минимум, несправедливо. На фоне дефицита кадров перерабатывают почти все силовики, а зарплату поднимут только участковым. К этой новости также без восторга отнеслись сотрудники и других правоохранительных структур, той же Росгвардии. Там, как говорится, тоже миллионеров нет», — отмечают слухачи. В деле о взрыве газа в жилом доме Тобольска могут появиться новые фигуранты Знающие люди поговаривают, что за арестами по уголовному делу о взрыве газа, который произошел в Тобольске 12 марта, могут последовать новые. Сейчас фигурантами являются два сотрудника газовой службы, оба помещены под домашний арест. Однако, по словам слухмейкеров, круг обвиняемых может значительно расшириться уже в ближайшее время. «Сидящие по арестом дома мужчины — это исполнители. Они занимались непосредственным выполнением работ по обустройству газопровода с нарушением технологии. Но ведь кто-то утверждал проект, кто-то подписывал акты и так далее. Так что фигурантов может быть действительно больше. Следствие по делу продолжается», — заявляют инсайдеры. «Наливайки» продолжают саботировать решение тюменских властей Говорят, что большинство тюменских магазинов разливных напитков, которые находятся рядом с жилыми домами, продолжают торговать алкоголем до 23:00. А ведь с 1 марта им запрещено продавать горячительные напитки с понедельника по четверг и в воскресенье с 22:00 до 8:00. «В начале месяца многие магазины перешли на новый график и действительно отпускали алкоголь строго до 22:00. Однако затем владельцы поняли, что никакие проверки не проводятся, никого за нарушение графика работы не наказывают — и вернулись к прежнему режиму. А клиенты этому только рады», — судачат слухачи. Тюменцы воюют с продуктовыми магазинами из-за сметаны Ходят слухи, что тюменцы в магазинах воюют с продавцами из-за сметаны «Нижняя Тавда», в которой не так давно Роспотребнадзор обнаружил антибиотики. По мнению инсайдеров, один лишь вид этого продукта вселяет в покупателей страх, из-за чего те требуют убрать его с полок. В свою очередь, магазины этого делать не планируют. Мол, без официального документа снимать с реализации товар не имеют права. По слухам, перепалки всегда идут на повышенных тонах, однако до драк пока не доходило. «А если я отравлюсь? Почему они подвергают мою жизнь такой опасности?» — возмущаются слухмейкеры. Тюменцы в шоке из-за многокилометровых пробок Ходят слухи, что горожане крайне раздражены организацией строительства развязки на Московском тракте. Новый объект действительно нужен, однако из-за его возведения дорожное движение в этом районе полностью встало. И уже привело к многокилометровым пробкам, в которых водители теряют по два часа каждое утро и вечер. «Ау, власти, вы где? Почему надо звонить в колокол, чтобы вы увидели реальную картину? Километровые пробки, невозможно вовремя попасть на работу», — возмущаются слухачи. Тюменский форум с треском провалился Ходят слухи, что прошедший на неделе форум-выставка «Строительство и архитектура» не впечатлил ни гостей, ни экспертов, ни бизнес. «Пустые выставочные залы, полупустые площадки для общения со спикерами — все это выглядело совсем печально. Загнали толпу студентов в качестве массовки, они через час ушли, и все буквально замерло. Да и лекций в этом году гораздо меньше, чем в прошлом: чувствуется, что уровень не тот. В 2024 году даже бывший мэр Руслан Кухарук был в качестве спикера, а сейчас что случилось?» — задаются вопросом сплетники. Администрацию Тюменского района заставят найти миллионы рублей Поговаривают, что администрации Тюменского района все-таки придется искать 88 миллионов рублей для выплаты собственнику участка, который хотят изъять под строительство подъезда к деревне Дударева. Мол, власти попытались через суд снизить стоимость земли почти в три раза, но решение было оставлено без изменений. «И пусть спасибо скажут, что хотя бы дешевле стало, ведь изначально собственник запрашивал 124 миллиона. В любом случае, пора начинать искать денежки», — говорят источники. Куда пропали квадроберы? Тюменцы обсуждают внезапное исчезновение детей с масками и лапами животных. Квадроберы исчезли также внезапно, как и появились. И причина не в холодном сезоне, а в пропавшем интересе у детей. «Из чата квадроберов удаляется все больше подростков, сейчас их меньше ста человек, хотя еще полгода в группе состояли более двухсот человек. Видимо, тренд прошел, да и слишком уж пристальное внимание к „недолюдям, недокотам“ оттолкнуло. Но не стоит забывать, что мода циклична. Не исключено, что через два-три года интерес к движению квадроберов в Тюмени снова начнет расти», — рассуждают слухмейкеры. Цветочники понесли убытки из-за прижимистых тюменцев Поговаривают, что в этом году 8 Марта у тюменских цветочников не задалось. Якобы из-за высокой стоимости тюльпанов их просто не смогли реализовать в таком количестве, на которое рассчитывали торговцы. Поэтому после праздника многим владельцам салонов пришлось распродавать цветы практически задарма. Традиционно Международный женский день считается для них самым прибыльным и «жирным» в году. Но, увы, не в этот раз. Тюменские ученики попросились обратно в школу Сплетники докладывают о том, что радость от карантина у тюменских школьников быстро сменилась грустью после первого же дня дистанционного обучения. Якобы подростки ждали, что на неделе до каникул закроют все «хвосты» и будут оставшиеся дни спокойно «чилить», но не тут-то было. Школьников загрузили «домашкой» по полной. Больше того, классную работу никто не отменил, а еще пришлось записывать стихи и песни на видео. После трех дней дистанта дети окончательно поняли, что лучше бы досидели последние дни перед каникулами в школе, а не мучились дома. Депутаты не хотят помогать талантливым детям Злые языки болтают, что тюменские депутаты готовы разбрасываться громкими словами только в преддверии выборов. Однако, когда избирательные кампании заканчиваются, все слова о помощи и поддержке улетучиваются вместе с авторами. Так, одна известная танцевальная школа Тюмени осталась без обещанного финансирования. И дети, которые выступают перед губернатором и другими крупными чиновниками, вынуждены были полностью за свой счет шить костюмы. Перед выборами затраты обещали компенсировать, но воз и ныне там. Тюмень заселили крысы Сплетники вовсю обсуждают новости о том, что в Тюмени все чаще и чаще стали замечать стаи крыс в разных районах города. И ладно бы, если грызунов встречали вблизи мусорных контейнеров и на свалках, так нет же, их находят в самом центре возле кафе, ресторанов и детских площадок. Куда смотрят соответствующие органы — вопрос открытый. Если крысы начнут бесконтрольно размножаться и заполонят город, то это скоро перерастет в глобальную проблему. И кошек тогда надо будет не в одноименном сквере сажать, а в каждом тюменском дворе. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.