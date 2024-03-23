Путин ответил на главный вызов заказчиков теракта в Москве

И показал, в чем сила России

23 марта 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин раскрыл, чего не простит заказчикам теракта в «Крокусе» 22 марта и чего не допустит в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В обращении к нации в связи с терактом в самом крупном концертном зале столичного региона «Крокус Сити Холле» президент РФ Владимир Путин ответил на главный вызов заказчиков. Их целью было — запугать россиян и, главное, посеять межнациональную рознь, говорят эксперты. Этим объясняется подбор исполнителей. Путин, по мнению аналитиков, вновь попытался донести до тех, кто продолжает попытки посеять раздор внутри страны — сила России в сплоченности ее многонационального народа. С раннего утра у центров переливания крови выстроились огромные очереди: люди пришли, несмотря на дождливую и морозную погоду Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин назвал теракт в «Крокусе» «кровавым и варварским ударом по России, по нашему народу», в котором были убиты невинные люди, в том числе женщины и дети. Для него как президента страны это тоже трагедия, к которой невозможно остаться равнодушным никому. Он выразил уверенность, что врачи «сделают все возможное и невозможное для сохранения жизни и здоровья раненых». Путин поблагодарил всех сотрудников спецслужб, которые на месте теракта «делали все, чтобы сохранить жизни людей, вывести их из-под огня, избежать еще больших потерь». Он поблагодарил и простых людей, которые «не остались равнодушными и безучастными» к судьбам пострадавших. Тем, кто «оказывал первую помощь, доставлял пострадавших в больницы». «Необходимую помощь окажем всем семьям, в чью жизнь пришла страшная беда, раненым и пострадавшим. Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днем общенационального траура», — заявил президент. Новость по теме Теракт в «Крокус Сити Холле»: онлайн-трансляция Меры безопасности усилены во всех остальных регионах страны. По словам Путина, нельзя «дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новое преступление». Президент заверил, что расследование будет проведено тщательно, и будут установлены все детали теракта. Уже задержаны четыре исполнителя этого массового убийства — они планировали скрыться на Украине, но не доехали до границы, где их ждали с той стороны, менее 100 километров. Всего же спецслужбы задержали 11 человек. Силовики выявляют всех пособников террористов: «тех, кто обеспечивал их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами». Москва и Подмосковье, а с ними и вся Россия 22 марта пережили кошмарную трагедию — в Крокус Сити Холле от рук боевиков погибло более 100 человек Фото: Роман Наумов © URA.RU «Очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей, — отметил Путин. — Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей. Как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях, они задумали устроить показательную казнь, кровавую акцию устрашения». Президент заверил, что «все исполнители, организаторы и заказчики преступления понесут справедливое и неизбежное наказание». Терроризм не имеет национальности. Но каждого, кто встал на этот путь «ждет одна незавидная участь — возмездие и забвение». «Будущего у них нет. Наш общий долг сейчас, наших боевых товарищей на фронте, всех граждан страны — быть вместе в одном строю. Верю, так и будет, потому что никто и ничто не может поколебать нашу сплоченность и волю, нашу решимость и мужество, силу единого народа России. Никому не удастся посеять ядовитые семена розни, панику и разлад в наше многонациональное общество», — уверен Путин. Новость по теме Как «Крокус Сити Холл» выглядит утром после теракта. Фоторепортаж Первые сообщения об экстренном обращении президента Путина в телеграм-каналах стали распространяться поздно вечером в день трагедии. Однако в Кремле опровергли эту информацию. В подобных ситуациях Путин не спешит с заявлениями — он всегда обращается к нации, имея четкое понимание о произошедшем. Так было и в этот раз. Путин выступил в тот момент, когда ФСБ задержала исполнителей теракта, когда у следствия появились первые данные о том, кто они и от кого получили заказ. Следы вновь ведут на Украину, что лишний раз подчеркивает террористическую направленность действий Киева. «Террор не поможет ВСУ на фронте, а только приблизит их кончину, — отметил декан факультета международных отношений Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев. — Такие террористические атаки ставят, конечно, своей целью посеять страх, панику, ужас, рознь, ненависть на межэтнической, межрелигиозной почве, поляризовать общество многонациональное, многоконфессиональное общество». По всей Москве сегодня размещены траурные билборды Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Путин не зря сказал, что у террористов нет национальности. Спецслужбы распространили информацию, гражданами какой страны являются исполнители теракта (у всех были при себе паспорта граждан Таджикистана), но для президента главное, чтобы это не послужило поводом для ненависти и мести. Путин призывает не напитываться злобой и оценивать ситуацию с холодным рассудком, подчеркивает гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Государство будет предпринимать максимум мер, чтобы не спровоцировать различные акты межнациональной розни, потому что для России с ее многонациональным составом это просто будет катастрофа, — отметил политолог. — Мы это все проживали в 1990-2000-е, когда люди резко реагировали на представителей других национальностей. И потребовалось много лет, чтобы изжить это. Сегодня будет сделано все, чтобы не допустить повторения». Статья по теме Победа Путина на выборах стала сигналом народа России Западу По мнению президента Гильдии межэтнической журналистики Маргариты Лянге, выбор исполнителей — «часть подлой, мерзкой многоходовой игры». «Цель — не только убить людей, но и взорвать внутри нашего общества национальную бомбу, чтобы у людей возник гнев, ненависть в отношении определенной национальности или всех мигрантов. Путин показывает, что нам важно по этим волчьим правилам не играть. Для России важны межнациональные мир и согласие — это фундамент нашего государства», — убеждена Лянге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В обращении к нации в связи с терактом в самом крупном концертном зале столичного региона «Крокус Сити Холле» президент РФ Владимир Путин ответил на главный вызов заказчиков. Их целью было — запугать россиян и, главное, посеять межнациональную рознь, говорят эксперты. Этим объясняется подбор исполнителей. Путин, по мнению аналитиков, вновь попытался донести до тех, кто продолжает попытки посеять раздор внутри страны — сила России в сплоченности ее многонационального народа. Путин назвал теракт в «Крокусе» «кровавым и варварским ударом по России, по нашему народу», в котором были убиты невинные люди, в том числе женщины и дети. Для него как президента страны это тоже трагедия, к которой невозможно остаться равнодушным никому. Он выразил уверенность, что врачи «сделают все возможное и невозможное для сохранения жизни и здоровья раненых». Путин поблагодарил всех сотрудников спецслужб, которые на месте теракта «делали все, чтобы сохранить жизни людей, вывести их из-под огня, избежать еще больших потерь». Он поблагодарил и простых людей, которые «не остались равнодушными и безучастными» к судьбам пострадавших. Тем, кто «оказывал первую помощь, доставлял пострадавших в больницы». Меры безопасности усилены во всех остальных регионах страны. По словам Путина, нельзя «дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новое преступление». Президент заверил, что расследование будет проведено тщательно, и будут установлены все детали теракта. Уже задержаны четыре исполнителя этого массового убийства — они планировали скрыться на Украине, но не доехали до границы, где их ждали с той стороны, менее 100 километров. Всего же спецслужбы задержали 11 человек. Силовики выявляют всех пособников террористов: «тех, кто обеспечивал их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами». «Очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей, — отметил Путин. — Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей. Как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях, они задумали устроить показательную казнь, кровавую акцию устрашения». Президент заверил, что «все исполнители, организаторы и заказчики преступления понесут справедливое и неизбежное наказание». Терроризм не имеет национальности. Но каждого, кто встал на этот путь «ждет одна незавидная участь — возмездие и забвение». «Будущего у них нет. Наш общий долг сейчас, наших боевых товарищей на фронте, всех граждан страны — быть вместе в одном строю. Первые сообщения об экстренном обращении президента Путина в телеграм-каналах стали распространяться поздно вечером в день трагедии. Однако в Кремле опровергли эту информацию. В подобных ситуациях Путин не спешит с заявлениями — он всегда обращается к нации, имея четкое понимание о произошедшем. Так было и в этот раз. Путин выступил в тот момент, когда ФСБ задержала исполнителей теракта, когда у следствия появились первые данные о том, кто они и от кого получили заказ. Следы вновь ведут на Украину, что лишний раз подчеркивает террористическую направленность действий Киева. «Террор не поможет ВСУ на фронте, а только приблизит их кончину, — отметил декан факультета международных отношений Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев. — Такие террористические атаки ставят, конечно, своей целью посеять страх, панику, ужас, рознь, ненависть на межэтнической, межрелигиозной почве, поляризовать общество многонациональное, многоконфессиональное общество». Путин не зря сказал, что у террористов нет национальности. Спецслужбы распространили информацию, гражданами какой страны являются исполнители теракта (у всех были при себе паспорта граждан Таджикистана), но для президента главное, чтобы это не послужило поводом для ненависти и мести. Путин призывает не напитываться злобой и оценивать ситуацию с холодным рассудком, подчеркивает гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Государство будет предпринимать максимум мер, чтобы не спровоцировать различные акты межнациональной розни, потому что для России с ее многонациональным составом это просто будет катастрофа, — отметил политолог. По мнению президента Гильдии межэтнической журналистики Маргариты Лянге, выбор исполнителей — «часть подлой, мерзкой многоходовой игры». «Цель — не только убить людей, но и взорвать внутри нашего общества национальную бомбу, чтобы у людей возник гнев, ненависть в отношении определенной национальности или всех мигрантов. Путин показывает, что нам важно по этим волчьим правилам не играть. Для России важны межнациональные мир и согласие — это фундамент нашего государства», — убеждена Лянге.