Как люди в «Крокус Сити Холле» спасали друг друга: рассказы очевидцев

Светлаков рассказал о постройке баррикад и бегстве из «Крокуса»

24 марта 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

24 марта — день общенационального траура по погибшим в «Крокусе» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Нередки случаи, когда во время теракта в «Крокус Сити Холле» люди помогали друг другу выбраться. Помощь оказывали не только взрослые, но и подростки, среди которых, например, 15-летний мальчик Ислам. А один из зрителей напал на террориста, чтобы остальные смогли выбраться. URA.RU вспоминает все случаи. Напал на террориста, чтобы другие спаслись Несколько десятков человек смогли покинуть здание благодаря одному незнакомцу. Он выждал определенный момент и прыгнул к террористу, когда тот перезаряжался. Выхватив автомат, мужчина стал бить преступника прикладом. Об этом рассказала очевидец Елена. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил наградить мужчину, который в итоге остался живым. Он приехал на концерт группы Пикник вместе со своей женой. Инвалид-колясочник отдал жизнь, чтобы спасти девушку Инвалид-колясочник Максим Вербенин не смог спуститься вниз, когда началась стрельба. Дело в том, что не все выходы были оборудованы пандусами. Спустя время сзади раздались крики, он понял, что террористы рядом. «Максим невероятным усилием оттолкнулся руками и бросился на Наташу (его девушка — прим. URA.RU). Террористы подбежали к Максу и сделали в туловище несколько выстрелов. Максим умер, смотря в глаза Наташе», — рассказывает военкор Борис Рожин в своем telegram-канале. Сама девушка выжила. Школьник вывел из здания более 100 человек Ислам, который подрабатывал в гардеробе, вывел из здания более сотни человек. Как рассказывает сам мальчик, он просто следовал инструкциям, которые заранее тщательно изучил. Он помог паникующей толпе, которая уперлась в тупик, выбраться , показав путь через служебное помещение, передает Pravda.Ru. «Я понимал, что если не среагирую, то свою жизнь потеряю и жизни многих людей. Честно, было очень страшно. Когда я был в толпе, шел к двери, чтобы открыть, думал, с лестницы либо с эскалатора могут выйти, не знаю, гранату кинуть или огонь на поражение открыть», — делился эмоциями Ислам. Мальчика представил к награде за смелость и спасение людей муфтий Равиль Гайнутдин. Он получил приглашение на пятничную молитву в Соборной мечети, где ему вручат медаль, уже отправили Исламу и его отцу. Светлаков рассказал о самом страшном моменте в «Крокусе» Сергей Светлаков находился в «Крокус Сити Холле» во время теракта 22 марта Фото: Дарья Попова © URA.RU Шоумэн Сергей Светлаков поделился эмоциями от самого страшного момента, который он пережил. По его словам, он и еще несколько людей решили забаррикадироваться в коридоре. Под звуки выстрелов. Спустя время они прекратились, а дверь начали взламывать. Дверь быстро снесли, «это оказались зрители, бегущие люди искали выход», вспоминает Светлаков. После они спаслись. Мужчина тащил на спине жену с пулевыми ранениями Очевидец теракта Михаил рассказал, что во время бегства его с женой обнаружили террористы. Преступники выпустили по ним очередь. «После того как террористы ушли вглубь, я спросил у жены, не попало ли ей. Она сказала, что попало. Принял решение выводить ее из „Крокуса“, пока нападавшие не вернулись, помог подняться и подставил плечо», — рассказывал Михаил. После он на максимальной скорости поехал на МКАД. Там семье помогли добраться до больницы. Победитель шоу «Голос» помог матери выбраться из толпы Победитель шоу «Голос. Дети» Рутгер Гарехт помог своей матери выбраться из толпы. По ее словам, как только раздались громкие звуки выстрелов, люди в панике кинулись к запасному выходу. В дверях была сильная давка, в которой невозможно двигаться. «Я очень маленького роста, и меня там почти задавили. Вытащил меня мой сын», — отметила она, ее слова приводит РЕН ТВ. История врача, который один из первых прибыл к «Крокусу» Врач Вячеслав Сахаров вместе с коллегами-реаниматологами Юлией Орловой и Ольгой Миланиной одними из первых приехали на вызов. По их словам, они стали поступать в 19:50 по московскому времени. Очевидцы теракта начали вызывать скорую помощь в 19:50 Фото: Роман Наумов © URA.RU По прибытии они увидели бегущих в панике людей. Врачи начали распределять пострадавших по степени тяжести. Один из первых пациентов — мужчина с восемью огнестрельными ранениями. Ему оперативно оказали помощь и отдали новой бригаде скорой помощи. В какой-то момент к бригаде вышел человек, у которых на руках была девочка с огнестрельным ранением. Ребенок спросил у врача: «А вы всех спасете?» «Да. Мы спасем всех, всех, кого сможем. Другого пути нет. Наше право — только спасать», — заявил Вячеслав Сахаров, его слова приводит telegram-канал Mash. Преподаватель спас группу из 18 операторов Иван Поморин, преподаватель Института кино и ТВ, смог спасти группу из 18 операторов. Они готовились к концерту группы «Пикник». «Один из операторов сказал всем, что слышит выстрелы. Я скомандовал бросать технику и выходить из зала. Все безопасно эвакуировались. Среди операторов были шесть моих бывших студентов, я бы не простил себе, если бы с ними что-то случилось», — рассказал Иван Поморин. Его слова опубликованы в telegram-канале Wargonzo. 24 марта — день траура По всей стране начали образовываться стихийные мемориалы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сегодня в России день общенационального траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». По последним данным, погибли 133 человека, еще 154 пострадали. Граждане стран во всем мире и жители России несут цветы и игрушки к стихийным мемориалам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нередки случаи, когда во время теракта в «Крокус Сити Холле» люди помогали друг другу выбраться. Помощь оказывали не только взрослые, но и подростки, среди которых, например, 15-летний мальчик Ислам. А один из зрителей напал на террориста, чтобы остальные смогли выбраться. URA.RU вспоминает все случаи. Несколько десятков человек смогли покинуть здание благодаря одному незнакомцу. Он выждал определенный момент и прыгнул к террористу, когда тот перезаряжался. Выхватив автомат, мужчина стал бить преступника прикладом. Об этом рассказала очевидец Елена. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил наградить мужчину, который в итоге остался живым. Он приехал на концерт группы Пикник вместе со своей женой. Инвалид-колясочник Максим Вербенин не смог спуститься вниз, когда началась стрельба. Дело в том, что не все выходы были оборудованы пандусами. Спустя время сзади раздались крики, он понял, что террористы рядом. Ислам, который подрабатывал в гардеробе, вывел из здания более сотни человек. Как рассказывает сам мальчик, он просто следовал инструкциям, которые заранее тщательно изучил. Он помог паникующей толпе, которая уперлась в тупик, выбраться, показав путь через служебное помещение, передает Pravda.Ru. Мальчика представил к награде за смелость и спасение людей муфтий Равиль Гайнутдин. Он получил приглашение на пятничную молитву в Соборной мечети, где ему вручат медаль, уже отправили Исламу и его отцу. Шоумэн Сергей Светлаков поделился эмоциями от самого страшного момента, который он пережил. По его словам, он и еще несколько людей решили забаррикадироваться в коридоре. Под звуки выстрелов. Спустя время они прекратились, а дверь начали взламывать. Дверь быстро снесли, «это оказались зрители, бегущие люди искали выход», вспоминает Светлаков. После они спаслись. Очевидец теракта Михаил рассказал, что во время бегства его с женой обнаружили террористы. Преступники выпустили по ним очередь. После он на максимальной скорости поехал на МКАД. Там семье помогли добраться до больницы. Победитель шоу «Голос. Дети» Рутгер Гарехт помог своей матери выбраться из толпы. По ее словам, как только раздались громкие звуки выстрелов, люди в панике кинулись к запасному выходу. В дверях была сильная давка, в которой невозможно двигаться. Врач Вячеслав Сахаров вместе с коллегами-реаниматологами Юлией Орловой и Ольгой Миланиной одними из первых приехали на вызов. По их словам, они стали поступать в 19:50 по московскому времени. По прибытии они увидели бегущих в панике людей. Врачи начали распределять пострадавших по степени тяжести. Один из первых пациентов — мужчина с восемью огнестрельными ранениями. Ему оперативно оказали помощь и отдали новой бригаде скорой помощи. В какой-то момент к бригаде вышел человек, у которых на руках была девочка с огнестрельным ранением. Ребенок спросил у врача: «А вы всех спасете?» «Да. Мы спасем всех, всех, кого сможем. Другого пути нет. Наше право — только спасать», — заявил Вячеслав Сахаров, его слова приводит telegram-канал Mash. Иван Поморин, преподаватель Института кино и ТВ, смог спасти группу из 18 операторов. Они готовились к концерту группы «Пикник». «Один из операторов сказал всем, что слышит выстрелы. Я скомандовал бросать технику и выходить из зала. Все безопасно эвакуировались. Среди операторов были шесть моих бывших студентов, я бы не простил себе, если бы с ними что-то случилось», — рассказал Иван Поморин. Его слова опубликованы в telegram-канале Wargonzo. Сегодня в России день общенационального траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». По последним данным, погибли 133 человека, еще 154 пострадали. Граждане стран во всем мире и жители России несут цветы и игрушки к стихийным мемориалам.