Почему Европе все равно на переговоры России и США

Обновление правительств в странах Евросоюза не изменит их антироссийского курса. Брюссель будет пресекать выдвижение кандидатов, желающих помириться с Москвой, чтобы продолжить конфликт на Украине, несмотря на переговоры России и США о мирном урегулировании. Евроатлантисты в Париже и Берлине идут на конфронтацию с целью сохранить военный контроль над Киевом, объяснили эксперты URA.RU.
На фоне переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном об урегулировании украинского конфликта в некоторых европейских странах начали обновляться правительства. 25 марта стало известно, что канцлера Германии Олафа Шольца сменил Фридрих Мерц, в мае ожидаются президентские выборы в Польше, а в Чехии пройдут парламентские. Такое развитие событий невольно наводит на мысль, что новая когорта политиков откроет возможности для диалога России со странами ЕС, но питать иллюзий на этот счет не стоит, предупредили политологи.
Евроатлантисты продолжат снабжать Киев оружием и поддерживать финансово, саботируя любые дипломатические способы завершить боевые действия, считает американист, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев. По его словам, помощь будет в меньших масштабах, поскольку Евросоюз не обладает такими экономическими и военно-промышленными возможностями как Штаты. При этом ни смена европейских правительств, ни сокращение социальных расходов не станут препятствием для продолжения конфликта с Россией за контроль над Украиной, полагают эксперты.
«Раньше страны ЕС пользовались резервами Вашингтона, брали кредиты в американских банках, чтобы финансировать военную кампанию в Восточной Европе. Теперь Трамп ограничит европейцам доступ к этим ресурсам, чтобы сберечь средства на собственные геополитические проекты.
Но это точно не отобьет у Брюсселя желание поддерживать Киев. Украину он рассматривает как свой главный геополитический проект — один из важнейших этапов экспансии на восток», — рассуждает Евстафьев.
Евросоюз может стать самостоятельной геополитической единицей после сворачивания американского зонтика безопасности над континентом, однако на этом пути ему нужно решить несколько принципиально важных проблем: найти большие объемы денег и в ближайшие несколько лет вывести ВПК на новые мощности. Нельзя забывать, что это требует и развития топливно-энергетического комплекса, что довольно проблематично из-за странного желания Германии отказаться от АЭС — наиболее дешевого и эффективного вида энергетики, отметил руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. Берлин, напомним, закрыл три последние атомные станции в 2023 году.
Трамп знает болевые точки Евросоюза и бьет по ним. Стратегия главы Белого дома заключается в том, чтобы заставить европейских союзников раскошелиться, считает он.
«Все эти устрашающие заявления о возможности присоединить Гренландию и Канаду к Штатам, переговоры с Россией по Украине, укладываются в идею американского президента, которую он озвучил еще во время первого срока — заставить страны ЕС увеличить оборонные расходы до 2% ВВП. Мы видим, что его подход дает результат — европейцы зашевелились и выразили готовность потратить 800 млрд евро на оборону до 2030 года», — комментирует политолог.
Это огромная сумма, найти такие средства на перевооружение и перенастройку экономики Брюсселю будет непросто, предупредил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов ИСИП РУДН Евгений Семибратов. Евросоюз привык продавать нарратив о «российской угрозе» американским союзникам, получать военную помощь и не тратить больших денег на армию, параллельно решая свои внешнеполитические задачи за счет Вашингтона.
"Высока вероятность того, что так делать больше не получится. И тогда европейцы пойдут по пути урезания социальных расходов, то есть, станут значительно беднее, чем сейчас, но начнут милитаризоваться», — уточнил эксперт.
Уровень жизни в ЕС в таком случае упадет, появится много недовольных людей, которые на ближайших выборах в своих странах проголосуют за антивоенных кандидатов. И здесь возникает важный вопрос: смогут ли новые европейские политики свернуть с антироссийского курса? По словам Семибратова, не стоит питать иллюзий на этот счет. Страны ЕС не самостоятельны, а выборы можно организовать так, чтобы отсечь неугодных претендентов на пост главы государства, для этого применяют проверенные политтехнологии.
В главных столицах континента уже сидят антироссийские руководители: президент Франции Эммануэль Макрон не уйдет с поста вплоть до избирательной кампании 2027 года, а после отставки канцлера Германии Олафа Шольца полномочия перешли к еще более ярому стороннику Украины Фридриху Мерцу. В тех странах блока, где все же в результате недовольства населения выбирают политика, настроенного на диалог с Россией, используют административные меры, чтобы исключить его из гонки.
Яркий тому пример — ситуация с избирательной кампанией в Румынии, напомнил Семибратов. Там в ноябре 2024 года прошел первый тур выборов президента, в котором победу одержал независимый кандидат Кэлин Джорджеску (23% голосов), выступающий за восстановление отношений с Россией. Ему уступила кандидат Елена Ласкони (19%). Она обещает укреплять связи с НАТО и США. 6 декабря Конституционный суд Румынии аннулировал итоги голосования под предлогом «серьезных нарушений», которые «подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности», а в феврале этого года на политика и вовсе завели уголовное дело. Полиция арестовала Джорджеску, когда он планировал подать документы для участия во втором туре президентских выборов, назначенных на май 2025 года.
Европейская бюрократия не может допустить, чтобы история со словацкими выборами повторилась в других странах союза, полагает Семибратов. В 2023 году премьер-министром республики стал Роберт Фицо, который почти сразу же свернул поставки оружия Украине. Более того, он требовал привлечь к ответственности членов предыдущего правительства, отдавших истребители МиГ-29 ВСУ, и указывал на недопустимость передачи Киеву работающей системы ПВО С-300, принадлежащей Братиславе.
Для сохранения единства внешней политики ЕС Брюссель будет стремиться не допускать таких государственных деятелей в высшие эшелоны власти. Ожидать, что выборы в Германии, Франции, Италии, Испании и других странах Европы изменят антироссийский курс, развалят коалицию, не стоит, полагает политолог.
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