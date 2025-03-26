Битва двух губернаторов приведет сложный регион ко второму туру

Иркутский губернатор Игорь Кобзев объявил закулисную войну бывшему главе региона, депутату Госдумы от КПРФ Сергею Левченко. По словам нескольких источников, администрация Кобзева не намерена допускать его до губернаторских выборов-2025 из-за возможных связей с представителями холдинга En+ Олега Дерипаски. Заблокировать выдвижение коммуниста могут попытаться через муниципальный фильтр. Но и у Левченко есть свои козыри.
Предвыборная кампания Левченко, правившего регионом с 2015 по 2019 годы, неформально началась в конце февраля, после известий о согласовании Кобзева на второй срок. Тогда КПРФ провела серию митингов в Иркутске, где экс-губернатор выступил против Кобзева из-за повышения цен на электроэнергию. Источники URA.RU сообщили, что Левченко уже согласовал свое выдвижение с лидером компартии Геннадием Зюгановым.
Митинги коммунистов посетил заместитель руководителя «Иркутской электросетевой компании» Алексей Дробашенко. В публичных источниках его называют главным пиарщиком Олега Дерипаски. Дробашенко заявил, что симпатизирует КПРФ и намерен вступить в партию. В Иркутске это расценили как сигнал для администрации Кобзева о союзе «красных» и миллиардера. Партнерство Левченко и Дерипаски стало одной из самых обсуждаемых тем в иркутском истеблишменте. Ее и сейчас продолжают раскачивать анонимные telegram-каналы региона.
Происходящее усилило напряжение в отношении Левченко, сообщает близкий к губернатору источник. Инсайдер утверждает, что Кобзев несколько раз в узких кругах высказывался против выдвижения коммуниста на выборы. Другой собеседник агентства говорит, что Кобзев в разговорах даже выражал уверенность в том, что Левченко не удастся зарегистрироваться кандидатом.
Преодолеть муниципальный фильтр самостоятельно коммунистам в Иркутской области невозможно. Их муниципальных депутатов не хватит для того, чтобы собрать необходимое количество подписей и выдвинуть кандидата на выборы.
По версии одного из инсайдеров, внутриполитический блок региона уже разрабатывает стратегию по нейтрализации Левченко на этапе муниципального фильтра. При этом, если федеральное руководство КПРФ сменит кандидата, блокировать его выдвижение не станут.
«В качестве альтернативного кандидата может рассматриваться новый руководитель фракции КПРФ в заксобрании Евгений Сарсенбаев. У него более лояльные отношения с областными властями», — передает источник.
Депутат двух созывов Сарсенбаев неожиданно стал главой фракции только в марте этого года. Собеседники агентства называют произошедшее переворотом. По их словам, перестановки не были согласованы с Левченко. В результате произошедшего поста лишился близкий к Левченко экс-руководитель фракции Петр Нохоев, которого бывший губернатор лично лоббировал на это место в 2023 году.
Несмотря на противодействие властей, Левченко продолжает вести неформальную избирательную кампанию. Накануне он дал свое первое предвыборное обещание — вернуть прямые выборы мэров.
«Если сейчас провести объективный, честный опрос, я думаю, что больше 80% населения, жителей города Иркутска, будет за прямые выборы. Мы это всегда понимали, и мы поддерживали такую позицию людей и всегда были против того, чтобы вводились какие-то другие механизмы, кроме прямых выборов», — сообщил депутат Госдумы в социальных сетях.
Сергей Левченко может преодолеть муниципальный фильтр за счет депутатов, близких к холдингу En+. Их предостаточно в муниципальных думах. Таким мнением поделилась политический активист, экс-кандидат в мэры Братска Елена Кутергина.
«У энергетиков много депутатов в муниципалитетах. Только в Братске порядка 10 человек. Не стоит забывать и о самих коммунистах, и о других лояльных группах. Что бы не заявлял Кобзев, не будет все так просто», — отмечает Кутергина., — отмечает Кутергина.
Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов полагает, что выдвижение Левченко «весьма вероятно». При поддержке элитных групп коммунист создает риск второго тура. Вероятность такого развития событий Орлов оценивает в 40%.
«Несомненно, это выдвижение осложнит кампанию Игоря Кобзева: Левченко может стать центром и электоральной, и элитной консолидации. Например, его может поддержать группа Дерипаски и часть „строительного“ лобби, а это означает, что у Левченко будут финансовые и организационные ресурсы. Если Левченко выдвинется при поддержке серьезных игроков, вероятность второго тура я оценил бы в 40%», — комментирует Дмитрий Орлов.
Игорю Кобзеву было бы нелогично блокировать выдвижение Левченко, полагает гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Действующий губернатор выиграет Левченко в первом туре без всяких проблем. Не допускать его до выборов — более, чем странный шаг. Возможно, слухи об этом распускают противники Кобзева, чтобы продемонстрировать его слабость», — комментирует Еловский.
Агентство попыталось дозвониться до депутата Госдумы Сергея Левченко. На звонки он не ответил.
Несогласованным кандидатам от КПРФ часто не удается пройти этап регистрации на губернаторские выборы. В 2024 году на этапе сбора подписей муниципальных депутатов провалились Сергей Токарев (Липецкая область) и Владимир Гудомаров (Оренбургская область). Первый считался «неуправляемым» кандидатом, а обком под его руководством регулярно и в жесткой форме критиковал губернатора Игоря Артамонова. Гудомаров же, по данным агентства, имел высокую популярность в Орске, который на тот момент был самым протестным муниципалитетом в Оренбургской области из-за паводка.
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