Как Россию грудью защитила в грозный час Магнитная гора…

Меч Победы ковали на берегу реки Урал

03 апреля 2025 в 11:00 Размер текста - 17 +

Памятник «Тыл — фронту» символизирует вклад Магнитогорска в Победу Фото: Максим Шмаков © URA.RU статья из сюжета Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне Второй по величине город Челябинской области Магнитогорск получил звание «Город трудовой доблести» в первой волне награжденных городов. О том, почему город металлургов был удостоен этого звания, — в материале URA.RU. Владимир Путин присвоил Магнитогорску звание города трудовой доблести Фото: Максим Шмаков © URA.RU Звание было учреждено весной 2020 года, чтобы «увековечить подвиг тружеников тыла во время Великой Отечественной войны». В оргкомитет необходимо было предоставить документальные доказательства, в том числе факты награждения предприятий государственными наградами или вручения им переходящих Красных знамен Государственного комитета обороны. Почетное звание было присвоено Магнитогорску одновременно с Челябинском — 2 июля 2020 года. Жители Магнитогорска внесли огромный вклад в достижение Победы, а сам город стал настоящим броневым щитом Родины. «Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей…» ММК награжден четырьмя орденами, двумя из них — в годы войны Фото: Максим Шмаков © URA.RU В первые месяцы войны в Магнитогорск прибыли тысячи эвакуированных инженеров и рабочих. Во многом благодаря их труду удалось перевести заводы, в том числе крупнейший — Магнитогорский металлургический комбинат на военные рельсы. В июле 1941 года ЦК ВКП (б) принял решение перебазировать в Магнитогорск самый мощный в СССР толстолистовой броневой прокатный стан с Мариупольского завода имени Ильича. 23 июля 1941 года — всего через месяц после начала войны — на третьей мартеновской печи Магнитогорского металлургического комбината была получена первая броневая сталь. После начала боевых действий на территорию предприятия были эвакуированы 34 предприятия. Имя Григория Носова носит и Магнитогорский технический университет Фото: Максим Шмаков © URA.RU Каждый второй танк и каждый третий снаряд во время войны был изготовлен из стали, выпущенной на Магнитогорском металлургическом комбинате. Уральская броня по ряду параметров превосходила немецкую. Кроме броневой стали, в кратчайшие сроки было отлажено производство снарядной, дисковой, автоматной, шлемовой, шарико-подшипниковой, снарядно-бронебойной, ствольной и множества других качественных сталей военного назначения. Легендарный директор комбината Григорий Носов, будущий лауреат Сталинской премии сотворил чудо. Благодаря его мастерству и умению брать ответственность на себя комбинат в кратчайшие сроки осваивал выпуск новых видов стали и рекордно увеличивал объем их производства. Когда в 1951 году он умер, английская радиостанция BBC передала сообщение: «Умер король советских металлургов». Его именем назван Магнитогорский государственный технический университет и площадь в Магнитогорске. Памятник броневому бюро, руководимому Григорием Носовым Фото: Максим Шмаков © URA.RU ММК стал одним из крупнейших заводов по снабжению армии боеприпасами и вооружением. Магнитогорские литейщики делали бронеколпаки для дотов и артиллерийских полукапониров, а также башни для танков «КВ». Магнитогорский металлургический комбинат в военные годы дал металла больше, чем Италия, Польша, Чехословакия и Испания вместе взятые: более 100 млн тонн чугуна, 11 млн тонн стали, семь млн тонн проката. «Мы дружили с настоящим огнем…» За годы войны Магнитогорский комбинат 70 раз отмечался Красным знаменем Государственного комитета обороны, предприятие награждено орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Орденов Ленина также удостоены ремесленное училище № 13 и «Магнитострой». За доблестный труд в годы войны свыше 2000 магнитогорцев были награждены орденами и медалями Советского Союза, 12 удостоены государственной премии. Трудящимся Магнитогорского металлургического комбината было присвоено 14 орденов Ленина, 53 ордена Трудового Красного Знамени, 44 ордена Красной Звезды, 179 орденов «Знак Почета», 171 медаль «За трудовую доблесть», 164 медали «За трудовое отличие». Основатели комбината, как и эвакуированные в годы войны, первое время буквально жили в палатках Фото: Максим Шмаков © URA.RU Трест «Магнитострой» награжден орденом Ленина. Верховный Совет СССР наградил работников треста девятью орденами Ленина, 26 орденами Трудового Красного Знамени, 13 орденами Красной Звезды, 85 орденами «Знак Почета», 45 медалями «За трудовую доблесть», 56 медалями «За трудовое отличие» за образцовое выполнение заданий Государственного комитета обороны по строительству и вводу в действие новых мощностей комбината. Кроме того, в Магнитогорске 49 Героев Советского Союза, получивших это звание за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны «И потомки городом-героем город наш рабочий назовут…» Монумент «Тыл — фронту», работы скульптора Льва Головницкого, был открыт на правом берегу реки Урал в Магнитогорске 29 июня 1979 года. Металлург Монумент является частью триптиха Победы Фото: Максим Шмаков © URA.RU передает меч Победы, выкованный в цехах ММК, воину-освободителю. Сам рабочий указывает рукой на левый берег реки, на панораму комбината. Воин смотрит на запад, в сторону Европы, туда, где наступает враг. Считается, что именно этот меч подняла Родина-мать в Сталинграде, ныне Волгограде, а потом этот меч воин-освободитель опустил, разрубив фашистскую свастику в Берлине в Трептов-парке. Хотя все монументы появились в разное время, было решено объединить их в триптих. «Тыл-фронту» изображен на монете «Города трудовой доблести». Монета номиналом 10 рублей была выпущена Банком России в 2022 году тиражом один миллион экземпляров. Открытие монумента было приурочено к 50-летию Магнитогорска. В тот год горожане ждали, что Магнитке присвоят звание «города-героя» за вклад в Победу. Но тогда было принято давать такие звания только тем городам, на чьей территории шли боевые действия. Находившийся в глубоком тылу Магнитогорск этим званием обошли. Поэт Владилен Машковцев тогда откликнулся на чаяния горожан стихотворением («Да! В указах городом-героем не назвали наш Магнитогорск!»): Будем вечно помнить все, что было, как мы шли от первого костра, как Россию грудью защитила в грозный час Магнитная гора. Будет вечно все, что мы построим, будет вечен и прекрасен труд… И потомки городом-героем город наш рабочий назовут. В честь присвоения звания в городе открыли стелу Фото: Максим Шмаков © URA.RU Несправедливость была исправлена через 41 год, пусть и в ином звании. 2 июля 2020 года указом президента России Владимира Путина Магнитогорск в числе 20 городов страны удостоен почетного звания РФ «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941?1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность 16 июля 2021 года в Магнитогорске была открыта стела в честь присвоения городу почетного звания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Второй по величине город Челябинской области Магнитогорск получил звание «Город трудовой доблести» в первой волне награжденных городов. О том, почему город металлургов был удостоен этого звания, — в материале URA.RU. Звание было учреждено весной 2020 года, чтобы «увековечить подвиг тружеников тыла во время Великой Отечественной войны». В оргкомитет необходимо было предоставить документальные доказательства, в том числе факты награждения предприятий государственными наградами или вручения им переходящих Красных знамен Государственного комитета обороны. Почетное звание было присвоено Магнитогорску одновременно с Челябинском — 2 июля 2020 года. Жители Магнитогорска внесли огромный вклад в достижение Победы, а сам город стал настоящим броневым щитом Родины. «Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей…» В первые месяцы войны в Магнитогорск прибыли тысячи эвакуированных инженеров и рабочих. Во многом благодаря их труду удалось перевести заводы, в том числе крупнейший — Магнитогорский металлургический комбинат на военные рельсы. В июле 1941 года ЦК ВКП (б) принял решение перебазировать в Магнитогорск самый мощный в СССР толстолистовой броневой прокатный стан с Мариупольского завода имени Ильича. 23 июля 1941 года — всего через месяц после начала войны — на третьей мартеновской печи Магнитогорского металлургического комбината была получена первая броневая сталь. После начала боевых действий на территорию предприятия были эвакуированы 34 предприятия. Каждый второй танк и каждый третий снаряд во время войны был изготовлен из стали, выпущенной на Магнитогорском металлургическом комбинате. Уральская броня по ряду параметров превосходила немецкую. Кроме броневой стали, в кратчайшие сроки было отлажено производство снарядной, дисковой, автоматной, шлемовой, шарико-подшипниковой, снарядно-бронебойной, ствольной и множества других качественных сталей военного назначения. Легендарный директор комбината Григорий Носов, будущий лауреат Сталинской премии сотворил чудо. Благодаря его мастерству и умению брать ответственность на себя комбинат в кратчайшие сроки осваивал выпуск новых видов стали и рекордно увеличивал объем их производства. Когда в 1951 году он умер, английская радиостанция BBC передала сообщение: «Умер король советских металлургов». Его именем назван Магнитогорский государственный технический университет и площадь в Магнитогорске. ММК стал одним из крупнейших заводов по снабжению армии боеприпасами и вооружением. Магнитогорские литейщики делали бронеколпаки для дотов и артиллерийских полукапониров, а также башни для танков «КВ». Магнитогорский металлургический комбинат в военные годы дал металла больше, чем Италия, Польша, Чехословакия и Испания вместе взятые: более 100 млн тонн чугуна, 11 млн тонн стали, семь млн тонн проката. «Мы дружили с настоящим огнем…» За годы войны Магнитогорский комбинат 70 раз отмечался Красным знаменем Государственного комитета обороны, предприятие награждено орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Орденов Ленина также удостоены ремесленное училище № 13 и «Магнитострой». За доблестный труд в годы войны свыше 2000 магнитогорцев были награждены орденами и медалями Советского Союза, 12 удостоены государственной премии. Трудящимся Магнитогорского металлургического комбината было присвоено 14 орденов Ленина, 53 ордена Трудового Красного Знамени, 44 ордена Красной Звезды, 179 орденов «Знак Почета», 171 медаль «За трудовую доблесть», 164 медали «За трудовое отличие». Трест «Магнитострой» награжден орденом Ленина. Верховный Совет СССР наградил работников треста девятью орденами Ленина, 26 орденами Трудового Красного Знамени, 13 орденами Красной Звезды, 85 орденами «Знак Почета», 45 медалями «За трудовую доблесть», 56 медалями «За трудовое отличие» за образцовое выполнение заданий Государственного комитета обороны по строительству и вводу в действие новых мощностей комбината. Кроме того, в Магнитогорске 49 Героев Советского Союза, получивших это звание за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны «И потомки городом-героем город наш рабочий назовут…» Монумент «Тыл — фронту», работы скульптора Льва Головницкого, был открыт на правом берегу реки Урал в Магнитогорске 29 июня 1979 года. Металлург передает меч Победы, выкованный в цехах ММК, воину-освободителю. Сам рабочий указывает рукой на левый берег реки, на панораму комбината. Воин смотрит на запад, в сторону Европы, туда, где наступает враг. Считается, что именно этот меч подняла Родина-мать в Сталинграде, ныне Волгограде, а потом этот меч воин-освободитель опустил, разрубив фашистскую свастику в Берлине в Трептов-парке. Хотя все монументы появились в разное время, было решено объединить их в триптих. «Тыл-фронту» изображен на монете «Города трудовой доблести». Монета номиналом 10 рублей была выпущена Банком России в 2022 году тиражом один миллион экземпляров. Открытие монумента было приурочено к 50-летию Магнитогорска. В тот год горожане ждали, что Магнитке присвоят звание «города-героя» за вклад в Победу. Но тогда было принято давать такие звания только тем городам, на чьей территории шли боевые действия. Находившийся в глубоком тылу Магнитогорск этим званием обошли. Поэт Владилен Машковцев тогда откликнулся на чаяния горожан стихотворением («Да! В указах городом-героем не назвали наш Магнитогорск!»): Будем вечно помнить все, что было, как мы шли от первого костра, как Россию грудью защитила в грозный час Магнитная гора. Будет вечно все, что мы построим, будет вечен и прекрасен труд… И потомки городом-героем город наш рабочий назовут. Несправедливость была исправлена через 41 год, пусть и в ином звании. 2 июля 2020 года указом президента России Владимира Путина Магнитогорск в числе 20 городов страны удостоен почетного звания РФ «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941?1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность 16 июля 2021 года в Магнитогорске была открыта стела в честь присвоения городу почетного звания.