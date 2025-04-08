Сделка с ЕР спровоцировала «Новых людей» на опасные интриги

Полугодовой конфликт в партии ведет к судам и атакам в СМИ

08 апреля 2025 в 11:06 Размер текста - 17 +

Интриги в «Новых людях» после скандала в Костроме обострились Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU Противоречия в «Новых людях», которые возникли после сделки с «Единой Россией» в Костроме, обострились. Экс-руководителя костромского отделения НЛ Дмитрия Федина и его бывших подчиненных выгнали из партии. В ответ, по словам источников, «Новых» будут ждать разбирательства в суде и Минюсте, а также информационные атаки. За репутационные издержки партия может получить три мандата на костромских выборах. Внутрипартийный конфликт длится уже пять месяцев. Как стало известно агентству в октябре прошлого года, политическое руководство региона добилось снятия неугодных руководителей отделения «Новых» взамен на благоприятные условия на выборах-2025 в областную и городскую думы. Согласно договоренностям, партии может отойти два мандата в заксобрании и мандат в гордуме. В результате переговоров должностей лишились экс-секретарь Дмитрий Федин, его заместитель Екатерина Калашникова и остальной аппарат отделения. Их сменила Мария Баженова, работавшая ранее в московском отделении НЛ. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Единороссы пошли на сделку с «Новыми людьми» Внутренние интриги уже выходили в публичную плоскость. Оставшиеся без должностей партийцы писали заявление в прокуратуру с требованием провести проверку действий руководства «Новых», которое не представило им официальные документы об увольнении. Спустя несколько месяцев противоборства, в партии приняли решение исключить всю прежнюю команду. По данным близкого к федеральному штабу источника URA.RU, 6 апреля в Костроме состоялось собрание, на котором партию покинули шесть человек, включая бывшего руководителя отделения Дмитрия Федина. "Использованы разные формулировки: за неисполнение обязанностей, нарушение партийной дисциплины, за дискредитацию, за неучастие в деятельности и другие", — сообщает собеседник агентства. Исключение из партии — это крайняя мера, говорит руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. «Возможно, вместо того, чтобы просто принять решение руководства как данность, они пытались сопротивляться или саботировать работу. Но это их внутреннее дело. „Новые люди“ — это не массовая партия, а кадрированная, так что исключение нескольких человек не критично», — отмечает Калачев. Политолог Константин Калачев: исключение нескольких человек не критично Фото: Павел Бедняков © URA.RU Председатель правления Костромского центра региональных исследований Николай Сорокин трактует происходящее как желание «Новых» подтвердить свою позицию властям и избирателям. «Руководство партии расставило точки над i: оно не хочет работать с прежней командой и удовлетворено деятельностью новой. Им важно продемонстрировать и членам партии, и избирателям, и областной администрации, что их позиция не изменилась», — комментирует эксперт. По наблюдениям Сорокина, новое региональное руководство заметно лояльнее к администрации. «За это время каких-либо критических выступлений в отношении властей не замечено. Они используют другие формы, другой стиль — проводят „Лигу дебатов“, стендап-экскурсии, встречи с предпринимателями», — отмечает политолог. Агентство попыталось связаться с пресс-секретарем федерального штаба «Новых людей». На звонки и сообщения он отвечать не стал. Не удалось дозвониться и до костромского офиса партии, а также до руководителя исполкома Айрата Ахмедзянова. Им направлены письменные запросы. Партийцев исключили из костромского отделения за дискредитацию партии и нарушение дисциплины Фото: Илья Московец © URA.RU Дмитрий Федин в беседе с URA.RU сообщил, что продолжит общественно-политическую деятельность и после исключения. На сам уход из партии он предпочел публично не реагировать. «Партия была важным инструментом в работе на благо жителей, но теперь наши пути разошлись. Я горжусь тем, чего мы достигли. Политика приобрела человеческое лицо, а помощь людям всегда была на первом месте. Наша деятельность продолжается — для этого нам не нужны чины и должности, а лишь искреннее желание и сплоченная команда», — сказал экс-руководитель отделения. Источник из центрального штаба НЛ же утверждает, что недовольные заявляют о намерении продолжать противостояние. По его словам, в ближайшее время они обратятся в суд, а также в министерство юстиции с требованием провести проверку законности исключения их из партии. Кроме того, бывшие члены НЛ намерены организовать пресс-конференцию с участием костромских и федеральных СМИ. На ней они выступят с критикой руководства «Новых людей». Исключение экс-руководителей из партии вновь ударит по имиджу «Новых», отмечает Николай Сорокин. «Если это решение будет обжаловаться в судах, будут акции от недовольных — это приведет к вредным последствиям. Количество негативных событий и инфоповодов будет увеличиваться. Избиратель воспринимает подобные вещи как внутренние разборки и дрязги, не вникая в суть конфликтов. И любая партия, особенно в выборный год, старается продемонстрировать свою сплоченность, единство», — полагает Сорокин. «Новым людям» могут грозить судебные разбирательства за исключение из партии шести человек Фото: Создано в Midjourney © URA.RU При этом на федеральные позиции «Новых людей» конфликт не повлияет, считает Константин Калачев. «Эта ситуация не уникальная для большинства оппозиционных партий, которые меняют свое позиционирование в надежде на успех во время предвыборной кампании. Кто-то скажет, что это не демократично, но „Новые люди“ — это структура централизованная. Руководство приняло решение, и отделение должно подчиняться. Это не самый приятный момент для тех, кто думает, что, приобретая франшизу партии, можно делать с ней все, что угодно», — говорит политолог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Противоречия в «Новых людях», которые возникли после сделки с «Единой Россией» в Костроме, обострились. Экс-руководителя костромского отделения НЛ Дмитрия Федина и его бывших подчиненных выгнали из партии. В ответ, по словам источников, «Новых» будут ждать разбирательства в суде и Минюсте, а также информационные атаки. За репутационные издержки партия может получить три мандата на костромских выборах. Внутрипартийный конфликт длится уже пять месяцев. Как стало известно агентству в октябре прошлого года, политическое руководство региона добилось снятия неугодных руководителей отделения «Новых» взамен на благоприятные условия на выборах-2025 в областную и городскую думы. Согласно договоренностям, партии может отойти два мандата в заксобрании и мандат в гордуме. В результате переговоров должностей лишились экс-секретарь Дмитрий Федин, его заместитель Екатерина Калашникова и остальной аппарат отделения. Их сменила Мария Баженова, работавшая ранее в московском отделении НЛ. Внутренние интриги уже выходили в публичную плоскость. Оставшиеся без должностей партийцы писали заявление в прокуратуру с требованием провести проверку действий руководства «Новых», которое не представило им официальные документы об увольнении. Спустя несколько месяцев противоборства, в партии приняли решение исключить всю прежнюю команду. По данным близкого к федеральному штабу источника URA.RU, 6 апреля в Костроме состоялось собрание, на котором партию покинули шесть человек, включая бывшего руководителя отделения Дмитрия Федина. Исключение из партии — это крайняя мера, говорит руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. «Возможно, вместо того, чтобы просто принять решение руководства как данность, они пытались сопротивляться или саботировать работу. Но это их внутреннее дело. „Новые люди“ — это не массовая партия, а кадрированная, так что исключение нескольких человек не критично», — отмечает Калачев. Председатель правления Костромского центра региональных исследований Николай Сорокин трактует происходящее как желание «Новых» подтвердить свою позицию властям и избирателям. «Руководство партии расставило точки над i: оно не хочет работать с прежней командой и удовлетворено деятельностью новой. Им важно продемонстрировать и членам партии, и избирателям, и областной администрации, что их позиция не изменилась», — комментирует эксперт. По наблюдениям Сорокина, новое региональное руководство заметно лояльнее к администрации. «За это время каких-либо критических выступлений в отношении властей не замечено. Они используют другие формы, другой стиль — проводят „Лигу дебатов“, стендап-экскурсии, встречи с предпринимателями», — отмечает политолог. Агентство попыталось связаться с пресс-секретарем федерального штаба «Новых людей». На звонки и сообщения он отвечать не стал. Не удалось дозвониться и до костромского офиса партии, а также до руководителя исполкома Айрата Ахмедзянова. Им направлены письменные запросы. Дмитрий Федин в беседе с URA.RU сообщил, что продолжит общественно-политическую деятельность и после исключения. На сам уход из партии он предпочел публично не реагировать. «Партия была важным инструментом в работе на благо жителей, но теперь наши пути разошлись. Я горжусь тем, чего мы достигли. Политика приобрела человеческое лицо, а помощь людям всегда была на первом месте. Наша деятельность продолжается — для этого нам не нужны чины и должности, а лишь искреннее желание и сплоченная команда», — сказал экс-руководитель отделения. Источник из центрального штаба НЛ же утверждает, что недовольные заявляют о намерении продолжать противостояние. По его словам, в ближайшее время они обратятся в суд, а также в министерство юстиции с требованием провести проверку законности исключения их из партии. Исключение экс-руководителей из партии вновь ударит по имиджу «Новых», отмечает Николай Сорокин. «Если это решение будет обжаловаться в судах, будут акции от недовольных — это приведет к вредным последствиям. Количество негативных событий и инфоповодов будет увеличиваться. Избиратель воспринимает подобные вещи как внутренние разборки и дрязги, не вникая в суть конфликтов. И любая партия, особенно в выборный год, старается продемонстрировать свою сплоченность, единство», — полагает Сорокин. При этом на федеральные позиции «Новых людей» конфликт не повлияет, считает Константин Калачев. «Эта ситуация не уникальная для большинства оппозиционных партий, которые меняют свое позиционирование в надежде на успех во время предвыборной кампании. Кто-то скажет, что это не демократично, но „Новые люди“ — это структура централизованная. Руководство приняло решение, и отделение должно подчиняться. Это не самый приятный момент для тех, кто думает, что, приобретая франшизу партии, можно делать с ней все, что угодно», — говорит политолог.