Единороссы пошли на сделку с «Новыми людьми»

«Единая Россия» идет на сделку с оппозицией. Прецедент произошел в Костромской области, где кураторы выборов из внутриполитического блока региональной администрации договорились с «Новыми людьми». По данным инсайдеров URA.RU, все ради того, чтобы сменить неугодного властям руководителя реготделения партии Дмитрия Федина. Тактика может привести к ослаблению позиций ЕР в этом регионе, полагают эксперты.
Дмитрий Федин курировал кампании «Новых людей» в Костромской области еще в 2020 году. Его направил федеральный штаб проводить выборы областную думу. Тогда партия получила один мандат в заксобрании и ни одного в городской думе. ЕР — 24 из 35 мандатов. Как утверждают собеседники URA.RU, уже на тех выборах Федин вступил в конфликт с местными властями.
«Кампания была крайне шумной. В регионе Федин вел себя так, как не позволялось ни одной политической силе: ни КПРФ, ни ЛДПР. Буквально „с ноги“ заходил в областную и городскую администрации, представлялся кем-то вроде визиря администрации президента», — передают источники.
В 2022 году Федин официально стал секретарем костромского реготделения. Критика властей и чрезмерно активная деятельность в регионе привела к конфликту с заместителем губернатора по внутренней политике Иваном Богдановым. Он, по данным URA.RU, несколько месяцев добивался снятия Федина с должности в центральном штабе партии, а на днях летал в Москву на аудиенцию к лидеру партии Алексею Нечаеву.
«Богданов пообещал „самые благоприятные“ условия „Новым людям“ на выборах. Согласно договоренностям, НЛ получат два мандата в областной думе и один — в городской», — делятся источники, близкие к костромскому правительству.
Условия сделки выгодны для НЛ: на данный момент у них лишь один депутат в заксобрании Костромской области и ни одного в городской думе Костромы. Пойти на такое предложение костромскому внутриполу пришлось из-за слабого отделения «Единой России», которое, по словам экспертов, в силу слабой организационной структуры не способно технологически побеждать на выборах.
«На мой взгляд, с технологической точки зрения, отделение ЕР работает неэффективно. Если на выборах регистрируют реального оппозиционного кандидата от другой партии, то костромские единороссы всегда проигрывают. Таких примеров за последние годы много», — говорит председатель правления Костромского центра региональных исследований, кандидат исторических наук Николай Сорокин.
В качестве одного из примеров эксперт напомнил ситуацию 2020 года, когда на выборах в областную думу на одном из округов журналистка Ольга Дробышева от КПРФ победила многолетнего депутата заксобрания, влиятельного бизнесмена, экс-мэра Буя Валерия Катышева. «Результаты „Единой России“ на выборах в Костромской области, основаны только на административном ресурсе и недопуске до выборов сильных кандидатов от других партий. Считаю, что команда там работает неэффективная», — отметил Сорокин.
Ослабленные позиции «Единой России» также могут быть связаны с претензиями к деятельности губернатора Костромской области Сергея Ситникова. «На мой взгляд, одним из проблемных губернаторов является глава Костромской области. Регион, несмотря на большую территорию и ресурсы, проблемный с точки зрения социально-экономического развития в Центральном федеральном округе (ЦФО). Он правит регионом достаточно долго и его политическая судьба должна была быть решена еще до ковида, но ковид был тем счастьем, которое помогло Ситникову остаться», — отмечал в беседе с URA.RU доктор политических наук Дмитрий Нечаев.
Рейтинг «Новых людей» же, по замерам, которые проводились летом 2024 года, составлял порядка 10%, что выше среднего по стране. По данным ВЦИОМ, в октябре средний рейтинг партии составил 7%.
В НЛ условия приняли и уже донесли решение до Федина, пообещав должность секретаря в другом регионе. Вместе с Фединым партию покидает весь его аппарат. На смену ему из Москвы пришлют двух сотрудниц центрального штаба. Их имена пока не разглашаются.
Близкий к отделению партии в Костроме источник агентства отметил, что решение вступить в торги с правительством может, напротив, обернуться провалом для НЛ. «Нет гарантий, что Богданов сдержит слово и действительно обеспечит хороший результат на выборах. Практика показывает, что подобные сделки ничем хорошим для оппозиции не заканчиваются. К тому же, в правительстве чехарда с политическими замами губернатора. За время правления Сергея Ситникова их сменилось уже четверо. Если Богданов уйдет в отставку — к кому пойдет Нечаев требовать соблюдения условий?», — отмечает собеседник агентства.
URA.RU обратилось в реготделение «Новых людей» за комментарием. Там сообщили, что пока не готовы разглашать информацию.
Ранее гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов назвал выборы в заксобрание Костромской области потенциально сложными. Причина — высокий протестный потенциал региона.
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