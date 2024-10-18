Единороссы пошли на сделку с «Новыми людьми»

К чему приведет прецедент в Костроме

© Служба новостей «URA.RU»
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Костромская ЕР может потерять мандаты из-за сделки с "Новыми людьми"
Костромская ЕР может потерять мандаты из-за сделки с "Новыми людьми"

«Единая Россия» идет на сделку с оппозицией. Прецедент произошел в Костромской области, где кураторы выборов из внутриполитического блока региональной администрации договорились с «Новыми людьми». По данным инсайдеров URA.RU, все ради того, чтобы сменить неугодного властям руководителя реготделения партии Дмитрия Федина. Тактика может привести к ослаблению позиций ЕР в этом регионе, полагают эксперты.

Дмитрий Федин курировал кампании «Новых людей» в Костромской области еще в 2020 году. Его направил федеральный штаб проводить выборы областную думу. Тогда партия получила один мандат в заксобрании и ни одного в городской думе. ЕР — 24 из 35 мандатов. Как утверждают собеседники URA.RU, уже на тех выборах Федин вступил в конфликт с местными властями.

Нечаеву предложили больше мандатов в Костромской области
Нечаеву предложили больше мандатов в Костромской области
Фото:

«Кампания была крайне шумной. В регионе Федин вел себя так, как не позволялось ни одной политической силе: ни КПРФ, ни ЛДПР. Буквально „с ноги“ заходил в областную и городскую администрации, представлялся кем-то вроде визиря администрации президента», — передают источники.

В 2022 году Федин официально стал секретарем костромского реготделения. Критика властей и чрезмерно активная деятельность в регионе привела к конфликту с заместителем губернатора по внутренней политике Иваном Богдановым. Он, по данным URA.RU, несколько месяцев добивался снятия Федина с должности в центральном штабе партии, а на днях летал в Москву на аудиенцию к лидеру партии Алексею Нечаеву.

«Богданов пообещал „самые благоприятные“ условия „Новым людям“ на выборах. Согласно договоренностям, НЛ получат два мандата в областной думе и один — в городской», — делятся источники, близкие к костромскому правительству.

Условия сделки выгодны для НЛ: на данный момент у них лишь один депутат в заксобрании Костромской области и ни одного в городской думе Костромы. Пойти на такое предложение костромскому внутриполу пришлось из-за слабого отделения «Единой России», которое, по словам экспертов, в силу слабой организационной структуры не способно технологически побеждать на выборах.

«На мой взгляд, с технологической точки зрения, отделение ЕР работает неэффективно. Если на выборах регистрируют реального оппозиционного кандидата от другой партии, то костромские единороссы всегда проигрывают. Таких примеров за последние годы много», — говорит председатель правления Костромского центра региональных исследований, кандидат исторических наук Николай Сорокин.

В качестве одного из примеров эксперт напомнил ситуацию 2020 года, когда на выборах в областную думу на одном из округов журналистка Ольга Дробышева от КПРФ победила многолетнего депутата заксобрания, влиятельного бизнесмена, экс-мэра Буя Валерия Катышева. «Результаты „Единой России“ на выборах в Костромской области, основаны только на административном ресурсе и недопуске до выборов сильных кандидатов от других партий. Считаю, что команда там работает неэффективная», — отметил Сорокин.

Ослабленные позиции «Единой России» также могут быть связаны с претензиями к деятельности губернатора Костромской области Сергея Ситникова. «На мой взгляд, одним из проблемных губернаторов является глава Костромской области. Регион, несмотря на большую территорию и ресурсы, проблемный с точки зрения социально-экономического развития в Центральном федеральном округе (ЦФО). Он правит регионом достаточно долго и его политическая судьба должна была быть решена еще до ковида, но ковид был тем счастьем, которое помогло Ситникову остаться», — отмечал в беседе с URA.RU доктор политических наук Дмитрий Нечаев. 

Рейтинг «Новых людей» же, по замерам, которые проводились летом 2024 года, составлял порядка 10%, что выше среднего по стране. По данным ВЦИОМ, в октябре средний рейтинг партии составил 7%.

В НЛ условия приняли и уже донесли решение до Федина, пообещав должность секретаря в другом регионе. Вместе с Фединым партию покидает весь его аппарат. На смену ему из Москвы пришлют двух сотрудниц центрального штаба. Их имена пока не разглашаются.

При губернаторе Ситникове сменились уже четверо замов по внутренней политике
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Близкий к отделению партии в Костроме источник агентства отметил, что решение вступить в торги с правительством может, напротив, обернуться провалом для НЛ. «Нет гарантий, что Богданов сдержит слово и действительно обеспечит хороший результат на выборах. Практика показывает, что подобные сделки ничем хорошим для оппозиции не заканчиваются. К тому же, в правительстве чехарда с политическими замами губернатора. За время правления Сергея Ситникова их сменилось уже четверо. Если Богданов уйдет в отставку — к кому пойдет Нечаев требовать соблюдения условий?», — отмечает собеседник агентства.

URA.RU обратилось в реготделение «Новых людей» за комментарием. Там сообщили, что пока не готовы разглашать информацию. 

Ранее гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов назвал выборы в заксобрание Костромской области потенциально сложными. Причина — высокий протестный потенциал региона.  

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«Единая Россия» идет на сделку с оппозицией. Прецедент произошел в Костромской области, где кураторы выборов из внутриполитического блока региональной администрации договорились с «Новыми людьми». По данным инсайдеров URA.RU, все ради того, чтобы сменить неугодного властям руководителя реготделения партии Дмитрия Федина. Тактика может привести к ослаблению позиций ЕР в этом регионе, полагают эксперты. Дмитрий Федин курировал кампании «Новых людей» в Костромской области еще в 2020 году. Его направил федеральный штаб проводить выборы областную думу. Тогда партия получила один мандат в заксобрании и ни одного в городской думе. ЕР — 24 из 35 мандатов. Как утверждают собеседники URA.RU, уже на тех выборах Федин вступил в конфликт с местными властями. «Кампания была крайне шумной. В регионе Федин вел себя так, как не позволялось ни одной политической силе: ни КПРФ, ни ЛДПР. Буквально „с ноги“ заходил в областную и городскую администрации, представлялся кем-то вроде визиря администрации президента», — передают источники. В 2022 году Федин официально стал секретарем костромского реготделения. Критика властей и чрезмерно активная деятельность в регионе привела к конфликту с заместителем губернатора по внутренней политике Иваном Богдановым. Он, по данным URA.RU, несколько месяцев добивался снятия Федина с должности в центральном штабе партии, а на днях летал в Москву на аудиенцию к лидеру партии Алексею Нечаеву. Условия сделки выгодны для НЛ: на данный момент у них лишь один депутат в заксобрании Костромской области и ни одного в городской думе Костромы. Пойти на такое предложение костромскому внутриполу пришлось из-за слабого отделения «Единой России», которое, по словам экспертов, в силу слабой организационной структуры не способно технологически побеждать на выборах. «На мой взгляд, с технологической точки зрения, отделение ЕР работает неэффективно. Если на выборах регистрируют реального оппозиционного кандидата от другой партии, то костромские единороссы всегда проигрывают. Таких примеров за последние годы много», — говорит председатель правления Костромского центра региональных исследований, кандидат исторических наук Николай Сорокин. В качестве одного из примеров эксперт напомнил ситуацию 2020 года, когда на выборах в областную думу на одном из округов журналистка Ольга Дробышева от КПРФ победила многолетнего депутата заксобрания, влиятельного бизнесмена, экс-мэра Буя Валерия Катышева. «Результаты „Единой России“ на выборах в Костромской области, основаны только на административном ресурсе и недопуске до выборов сильных кандидатов от других партий. Считаю, что команда там работает неэффективная», — отметил Сорокин. Ослабленные позиции «Единой России» также могут быть связаны с претензиями к деятельности губернатора Костромской области Сергея Ситникова. «На мой взгляд, одним из проблемных губернаторов является глава Костромской области. Регион, несмотря на большую территорию и ресурсы, проблемный с точки зрения социально-экономического развития в Центральном федеральном округе (ЦФО). Он правит регионом достаточно долго и его политическая судьба должна была быть решена еще до ковида, но ковид был тем счастьем, которое помогло Ситникову остаться», — отмечал в беседе с URA.RU доктор политических наук Дмитрий Нечаев.  В НЛ условия приняли и уже донесли решение до Федина, пообещав должность секретаря в другом регионе. Вместе с Фединым партию покидает весь его аппарат. На смену ему из Москвы пришлют двух сотрудниц центрального штаба. Их имена пока не разглашаются. Близкий к отделению партии в Костроме источник агентства отметил, что решение вступить в торги с правительством может, напротив, обернуться провалом для НЛ. «Нет гарантий, что Богданов сдержит слово и действительно обеспечит хороший результат на выборах. Практика показывает, что подобные сделки ничем хорошим для оппозиции не заканчиваются. К тому же, в правительстве чехарда с политическими замами губернатора. За время правления Сергея Ситникова их сменилось уже четверо. Если Богданов уйдет в отставку — к кому пойдет Нечаев требовать соблюдения условий?», — отмечает собеседник агентства. Ранее гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов назвал выборы в заксобрание Костромской области потенциально сложными. Причина — высокий протестный потенциал региона.  
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