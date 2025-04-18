Россия получит новый рынок сбыта газа размером с пол-Европы

Россия будет продавать газ в Пакистан с численностью населения в половину европейского. Для этого Москва внесла ясность в отношения с Афганистаном, по территории которого пройдет трубопровод в Южную Азию. Верховный Суд РФ 17 апреля приостановил запрет деятельности правящего в Кабуле движения «Талибан»*. Как объяснили эксперты URA.RU, это позволит Москве работать с новым афганским руководством и экспортировать через эту страну энергоносители.
Талибы взяли власть в Афганистане летом 2021 года, когда США объявили об окончательном выводе своих вооруженных сил с территории республики и официальном завершении двадцатилетней Афганской войны. Одновременно со спешной эвакуацией американского контингента началось активное наступление «Талибана»* на правительственные силы республики, в результате которого афганская армия начала разваливаться, а президент страны Ашраф Гани бежал.
К середине августа 2021 года почти вся территория государства перешла под контроль религиозно-политического движения, которое правит Афганистаном по сей день. О необходимости работать с действующими властями неоднократно говорил президент России Владимир Путин. В июне 2024 года на полях Петербургского международного экономического форума он подчеркнул, что стабильность в Центральной Азии очень важна как для Москвы, так и для региона в целом, поэтому нужно исходить из реалий и выстраивать отношения с теми, кто де-факто руководит Афганистаном, то есть, с талибами.
Решение Верховного суда России приостановить запрет деятельности движения «Талибан»* облегчит дипломатические и бизнес-контакты с новыми властями, объяснил эксперт Российского совета по международным делам Никита Мендкович. «Если „Талибан“* действительно, как и гарантировал Москве, идет по пути борьбы с терроризмом и наведения порядка в Афганистане, связи наладятся», — отметил политолог.
Есть в этом и большой экономический смысл, добавил он. Россия сможет поставлять потребительские товары в регион, включая горюче-смазочные материалы и лекарства.
Там есть залежи полезных ископаемых — медь, железная руда, редкоземельные металлы. Со всем этим нужно работать, отметил Мендкович. Есть и логистические, и энергетические проекты. Через Афганистан в Южную Азию пройдет железная дорога и газопровод. «Пакистанский поток» после запуска сможет экспортировать 16 млрд кубометров российского газа в год.
«В Пакистане, где живет 240 млн человек, в последние годы постоянно растет потребление энергоносителей, в том числе из-за роста населения и промышленности. Вообще, южноазиатское направление становится стратегическим с точки зрения поставок горючего. Европейская промышленность сейчас находится в стадии деградации, а Азия, наоборот, наращивает потенциал, поэтому России нужно наладить стабильные поставки газа на этот прибыльный рынок», — подчеркнул Мендкович.
Афганистан, кроме прочего, — важный элемент безопасности и логистики Большой Евразии, поэтому возникла необходимость говорить с властями этой страны, взаимодействовать с ними полноценно и на юридическом уровне, хотя в прошлом с «Талибаном»* у России были непростые отношения, сказал научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин. «С Кабулом есть ряд важных региональных проектов — в их числе Трансафганская железная дорога, которая соединит Центральную Азию с Южной. В связи с тем, что Россия идет по пути диверсификации торговли, экономических отношений и транспортных путей, сотрудничество с Кабулом обретает важный смысл», — резюмировал эксперт.
*находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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