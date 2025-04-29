В Сибири начался передел элит

Томские власти начали большую зачистку местной «Единой России». Они намерены переформатировать партийную фракцию в гордуме на выборах-2025. В новый созыв отказались пускать почти всех действующих депутатов ЕР (14 человек), считающихся конфликтными. В подтверждение своего амплуа они выдвинутся в думу от оппозиционных партий, что усложнит кампанию. За результаты выборов опасается руководство партии власти.
Фракцию зачистят
«Единая Россия» проиграла выборы в думу Томска в 2020 году, получив восемь мест из 37. Спустя два года после кампании в отставку ушел экс-губернатор Сергей Жвачкин. Его сменил Владимир Мазур, работавший тогда заместителем начальника управления президента по внутренней политике.
Опасаясь очередного поражения, федеральное руководство партии усилило подготовку к этой кампании. 18 апреля город посетил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, где проводил переговоры с местными партийцами. Приезжали и известные в масштабе страны деятели — бывший заместитель начальника управления внутренней политики администрации президента Алексей Чеснаков и замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев.
Несмотря на большое внимание к томским выборам, в местной «Единой России» вспыхнули конфликты. По словам источников агентства из местного политического истеблишмента, большую часть партийцев из думской фракции отказались пускать на новый срок.
«Идет тотальная чистка городских элит. Это вызывает недовольство у части единороссов, особенно у тех, которые десятилетиями оберегали свои округа и работали с избирателями. Им дали понять, что заявляться на праймериз нет никакого смысла. Не согласовали практически никого из действующих депутатов», — говорит собеседник агентства на условиях анонимности.
Слова источника подтверждают данные с сайта предварительного голосования ЕР. На участие в праймериз заявились только пятеро человек — Сергей Панов (округ №1), Максим Резников (округ №6), Игорь Разживин (округ №7), Диана Смолева (округ №8) и Наталья Красницкая (округ №14). Все они заявлены в чужих для себя округах. Смолева и Красницкая избрались в думу только в 2024 году на дополнительных выборах.
Агентство обратилось в региональное отделение «Единой России». На звонки корреспондента агентства там не ответили.
Без объяснения причин
Несколько источников URA.RU, близких к партии, сообщили, что внутриполитический блок региона, занимающийся переформатированием гордумы, не дает депутатам каких-либо пояснений. В связи с этим те лишь строят догадки, почему их не хотят видеть в новом созыве.
"Понятно только то, что состав фракции будет почти полностью изменен", — рассказывает инсайдер, близкий к думе.
URA.RU связалось с депутатом от ЕР Татьяной Богомоловой, которой нет в списках кандидатов. Корреспондент попросил ее рассказать, почему она не стала заявляться на праймериз.
«Я человек конкретный: пускай представители власти собирают фракцию („Единой России“ — прим.ред.), приходят и обсуждают с депутатами все на месте. А по телефону я не готова обсуждать такие вопросы, это политика. Мы очень осторожны в своих суждениях. Любой умный человек поступил бы так же», — сказала Богомолова.
Агентство попыталось связаться с еще несколькими депутатами из фракции ЕР через их помощников. Те отказались давать комментарии.
Конфликтные депутаты
Депутат из фракции КПРФ Владимир Чолахян полагает, что происходящее связано с недовольством региональных властей работой фракции ЕР. По его мнению, они зарекомендовали себя как не самые лояльные.
«Власти ищут удобных людей. В действующем составе разные. Публично единороссы почти всегда голосовали так, как требуется. Но голосование — это итог. До него есть работа комитетов и комиссий, где многие вопросы могли быть заблокированы из-за позиции того или иного депутата ЕР. Из-за личной позиции теперь они стали неугодны», — говорит он.
Жесткая политика при формировании нового созыва гордумы связана со сменой внутриполитического блока в регионе, считает доцент кафедры политологии факультета исторических и политических наук Томского госуниверситета Сергей Шпагин. В 2023 году первым заместителем губернатора, курирующим внутреннюю политику, стал Андрей Дунаев, бывший мэр Истринского района Московской области.
«Это (переформатирование думы — прим. ред.) связано как с федеральной тенденцией на включение в списки кандидатов участников СВО, так и с запросом региональных властей. Несколько лет назад у нас поменялся внутриполитический блок, и теперь он очень активно вмешивается в деятельность муниципальных структур, особенно в Томске. Прослеживается заинтересованность в получении гораздо более лояльной и управляемой гордумы, с которой можно было бы работать», — сказал Шпагин.
Руководство Томской области теперь предпочитает административный ресурс попыткам договариваться, добавил эксперт. «Эти люди теперь в большей степени оказывают давление, нежели решают политические задачи политическими средствами», — прокомментировал Шпагин.
В пример "жесткости" внутрипола эксперт привел скандальную отставку экс-спикера томской гордумы от ЕР Чингиса Актаева в 2023 году. Увольняясь, он пожаловался однопартийцам, что его якобы вынуждает уйти с поста один из вице-губернаторов Томской области.
Агентство связалось с первым заместителем губернатора Андреем Дунаевым, курирующим внутреннюю политику. По его оценке, действующая фракция не всегда отвечала необходимым требованиям.
«С точки зрения партийной эффективности — ее было недостаточно. С точки зрения конструктивности и представления интересов избирателей — к сожалению, депутат от депутата отличается. Но сама фракция, на мой взгляд, работала достаточно эффективно», — сказал Дунаев.
Замгубернатора не считает, что сегодняшний расклад говорит о кардинальном обновлении фракции. Дунаев охарактеризовал это как системную работу партии, нацеленную на улучшение результата. «Само по себе обновление происходит не потому, что меняются старые депутаты на новых, а потому, что изначально их в думе было недостаточно. До довыборов 2024 года — всего 10 человек», — ответил чиновник.
Месть за мандаты
По словам источника URA.RU, близкого к думе Томска, около трети депутатов могут встать в оппозицию региональным властям и попытаться избраться от других партий. В качестве площадок для политической борьбы они рассматривают «Справедливую Россию» и КПРФ.
Коммунист Владимир Чолахян сообщил агентству, что в партию уже поступали предложения от "давних членов ЕР" избираться в 2025 году от КПРФ. Но, по его словам, пока не от действующих депутатов.
Координатор томского отделения СРЗП, депутат Госдумы Галина Немцева сообщила, что не намерена принимать перебежчиков из ЕР. «Это основано на моем опыте партийной работы, в том числе и на опыте принятия тех, кто уходил из ЕР не по идеологическим разногласиям, а из-за конъюнктуры. Тем, кто пять лет работал на округе, нет смысла бегать из партии в партию. А те, кто не работал, но желает пройти, прикрывшись партийным брэндом, не нужны нам», — сказала она.
«Идет интенсивная внутриэлитная борьба. Недовольных депутатов не надо сбрасывать со счетов. Может быть, кто-то из них в конечном итоге окажется в списках ЕР, а другие могут пойти от оппозиции. Практика показывает, что эсеры и коммунисты в Томской области принимают выходцев из ЕР. Особенно, если это заметные и ресурсные кандидаты», — отмечает Сергей Шпагин.
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