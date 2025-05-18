Челябинский меткомбинат угодил в долговую петлю на миллиарды

Экономисты все чаще стали говорить о возможном банкротстве холдинга

19 мая 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Закредитованность челябинского холдинга вызвала беспокойство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский меткомбинат переживает драматический момент своей истории. Предприятие столкнулось с колоссальной долговой нагрузкой, и пока справиться с ней не удалось. В напряженный момент заговорили о том, что оздоровлением челябинского завода «Мечел-Кокс» может заняться привлеченная компания. URA.RU разобралось, что происходит с одним из крупнейших работодателей региона, и почему экономисты не исключили банкротства предприятия. История «болезни» Промышленники до сих пор вспоминают совещание в Нижнем Новгороде 2008 года, на котором в то время премьер-министр РФ Владимир Путин обещал вылечить Игоря Зюзина и челябинский «Мечел». Холдинг тогда подозревали в манипуляциях стоимостью угля. «Собственника, руководителя компании Игоря Владимировича Зюзина мы пригласили на совещание. Однако, он вдруг заболел. Между тем, известно, что в первом квартале этого года компания продавала сырье за границу по ценам в два раза ниже рыночных, а следовательно, и мировых. А маржа в виде налогов для государства где?» — высказался эмоционально Путин. В тот момент обязательства холдинга составляли 83,5% всех его активов — значительная сумма. По итогам 2024 года отношение превысило 98%. Не сильно лучше положение у Челябинского меткомбината, ставшего отправной точкой большого бизнеса холдинга. Его обязательства достигли 74% совокупных активов. Тяжелый металл «Мечела» Динамика неутешительна. По итогам минувшего года выручка «Мечела» упала на 5%, а прибыль EBITDA компании (до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) снизилась на 35%. Трудностей добавили санкции. Если полтора десятка лет назад группа с гордостью заявляла о расширении деятельности на все континенты, кроме Австралии, то теперь вынуждена признаться: не только вести бизнес за рубежом, но и продавать продукцию горнодобывающего дивизиона планирует в основном внутренним потребителям. В металлургическом сегменте зарубежные активы проконтролировать также не получилось. Основой холдинга «Мечел» стал Челябинский меткомбинат Фото: Размик Закарян © URA.RU «Убыток, приходящийся на акционеров ПАО „Мечел“, по итогам 2024 года составил 37,1 млрд рублей против прибыли 22,3 млрд рублей за 2023 год. Формирование убытка, главным образом, обусловлено ростом себестоимости продаж и финансовых расходов в связи с существенным повышением ставки Центробанка и признанием убытка от выбытия и утраты контроля над зарубежными активами группы», — заявили в холдинге. Однако и за десятилетие до этого компании приходилось реструктурировать свою задолженность. Одно из первых сообщений пресс-службы холдинга, представленных на его сайте, касалось пролонгации сроков выплат по кредитам банка «Уралсиб». Белорецкий меткомбинат из Башкирии и чебаркульский завод «Уральская кузница», входящие в «Мечел», тогда договорились с финансовой организацией об отсрочке уплаты 72 млн долларов. Если предприятие живет на свои средства, то никакая ключевая ставка ему не страшна. Иные условия, если кредитов много, и обслуживание долга обходится дорого. Иногда — неподъемно. «Сегодня, когда действует высокая процентная ставка, то проценты могут „съедать“ всю прибыль должника. Кредиты начинают забирать на себя текущие финансовые ресурсы. Компания попадает в замкнутый круг: много займов — дорого обслуживать долг — сокращаются оборотные средства — на пополнение приходится брать новый кредит», — объяснил URA.RU механику финансов председатель совета Торгово-промышленной палаты РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Собеседник сравнил ситуацию с крестом. Фигура возникает на графике, когда доходы падают, а расходы устремляются вверх. Так недалеко и до банкротства, опасается Гамза. Планы выплат «Мечела» расписаны на годы вперед. До 2028 года и далее предстоит вернуть 155 млрд рублей. Почти треть этой суммы придется выплатить в 2027-м. На это холдинг обратил внимание год назад в своем отчете. Суд с продолжением Долги довели до судов. Самый громкий процесс разыгрался в 2023 году, когда «Газпромбанк» потребовал выполнить обязательства на 11,9 млрд рублей. Эпопея в судах развивалась на протяжении всего года. Кредит был оформлен через французскую группу BNP Paribas S.A. Однако финансировал сделку российский банк. Получал деньги ЧМК, а «Мечел» был у него поручителем. Также в 2010 году под заем закладывалось здание заводоуправления. Перед металлургами маячила перспектива лишиться недвижимости и денег, но спор удалось завершить мировым соглашением. По нему выплаты удалось отсрочить на два года. В марте 2025 года менее успешно для «Мечел-Кокса» завершился суд с «Воркутауголь». Предприятие из Коми поставило угольный концентрат, но полной оплаты продукции не дождалось. Суд постановил выплатить истцу 253 млн рублей. Но ответчик с решением не согласился — спор продолжился. Куда большие суммы потребовали энергетики. Поставщик газа «Новатэк-Челябинск» подал два иска на 869 и 932 млн рублей. Оба связаны с поставками «голубого топлива» в начале года, оставшимися без оплаты. Инициатор разбирательств требовал арестовать денежные средства, однако суд не пошел на это. Благодаря юристам «Новатэка» стали известны некоторые детали судебной истории предприятия. Три четверти стоимости активов ЧМК пришлось на долги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «По состоянию на 12 мая задолженность ПАО „ЧМК“ по договору поставки газа составила 3,169 млрд рублей (пять периодов платежа). Согласно информации с сайта суда, за период с 1 декабря 2024 года по 12 мая 2025 года к ПАО „ЧМК“ предъявлено 213 исков на общую сумму 2,710 млрд рублей. Это свидетельствует об увеличении исковой нагрузки и риска неисполнения обязательств ответчика», — сочли в газовой компании. Отказываясь накладывать арест на деньги ЧМК, суд указал на социальную значимость комбината. На предприятии трудятся свыше 13 тысяч человек. Изъятие из оборота предприятия денежных средств может привести к приостановлению производства, заключил арбитраж. Это стало главной причиной, которая уберегла комбинат от тяжелых последствий суда. Однако дамоклов меч неисполненных обязательств продолжает висеть над холдингом. Как аудиторы отметили в своем заключении к отчету за 2024 год, неурегулированными остались 5,5 млрд рублей задолженности. Долгосрочные обязательства пришлось реклассифицировать в качестве краткосрочных. Сумма внушительная — 93,3 млрд рублей. Из-за сорванных сроков кредиторы в любой момент могут потребовать выплаты всей суммы долга. С экологией на «вы» Продолжило довлеть экологическое ярмо. Челябинский экономист Сергей Гордеев напомнил, что ЧМК — один из крупнейших загрязнителей в городе. «Высоких шансов, что ситуация в ближайшее время изменится к лучшему, не вижу. Определенные шаги делаются, но больше косметического свойства. При напряженном финансовом положении часто не до внешнего вида», — резюмировал экономист. Предприятиям металлургического холдинга то и дело приходится отвечать на вопросы инспекций Росприроднадзора. Замеры ведомства в сентябре 2024 года дали неутешительную картину. В трубу вылетело больше ядов, чем следовало. «Результаты исследований показали превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в выбросах. Обязали руководство ЧМК устранить нарушения. Юридическое и должностные лица привлечем к ответственности», — отмечали представители ведомства минувшей осенью. На предприятии с выводами службы тогда не согласились. Расхождения в позициях сторон не раз становились предметом судебных разбирательств. По их результатам Росприроднадзор то и дело отчитывался о выигранных процессах. Много нареканий со стороны проверяющего органа было связано с работой завода «Мечел-Кокс». В условиях финансовых затруднений весной участники рынка заговорили о возможности внешнего оздоровления компании. В качестве возможного санатора называлась Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). Отправленные туда запросы URA.RU остались без ответов. В пресс-службе «Мечела» информацию опровергли. Игорь Зюзин даже в эпоху трудностей решил оставаться в тени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU При этом 14 мая «Известия» со ссылкой на имеющийся документ рассказали о программе оздоровления угольной отрасли силами госкорпорации «ВЭБ.РФ». Антикризисная программа, если верить опубликованной информации, составлена на уровне правительства. В фокус сформированного плана восстановления попала также логистика — одна из проблем челябинских угольщиков. Гарантированный вывоз продукции на экспорт в восточном направлении возьмутся обеспечить «Российские железные дороги» и власти Хакасии. На фоне финансовых затруднений «Мечел» не спешит общаться с прессой. Запросы URA.RU об экономическом состоянии компании по большей части остались без ответа. После инцидента в Нижнем Новгороде Зюзин нечасто появлялся в информационном поле. Руководитель и сегодня остается фигурой за кулисами. Экономическая драма на сцене разыгрывается без директора «театра». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский меткомбинат переживает драматический момент своей истории. Предприятие столкнулось с колоссальной долговой нагрузкой, и пока справиться с ней не удалось. В напряженный момент заговорили о том, что оздоровлением челябинского завода «Мечел-Кокс» может заняться привлеченная компания. URA.RU разобралось, что происходит с одним из крупнейших работодателей региона, и почему экономисты не исключили банкротства предприятия. Промышленники до сих пор вспоминают совещание в Нижнем Новгороде 2008 года, на котором в то время премьер-министр РФ Владимир Путин обещал вылечить Игоря Зюзина и челябинский «Мечел». Холдинг тогда подозревали в манипуляциях стоимостью угля. В тот момент обязательства холдинга составляли 83,5% всех его активов — значительная сумма. По итогам 2024 года отношение превысило 98%. Не сильно лучше положение у Челябинского меткомбината, ставшего отправной точкой большого бизнеса холдинга. Его обязательства достигли 74% совокупных активов. Динамика неутешительна. По итогам минувшего года выручка «Мечела» упала на 5%, а прибыль EBITDA компании (до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) снизилась на 35%. Трудностей добавили санкции. Если полтора десятка лет назад группа с гордостью заявляла о расширении деятельности на все континенты, кроме Австралии, то теперь вынуждена признаться: не только вести бизнес за рубежом, но и продавать продукцию горнодобывающего дивизиона планирует в основном внутренним потребителям. В металлургическом сегменте зарубежные активы проконтролировать также не получилось. «Убыток, приходящийся на акционеров ПАО „Мечел“, по итогам 2024 года составил 37,1 млрд рублей против прибыли 22,3 млрд рублей за 2023 год. Формирование убытка, главным образом, обусловлено ростом себестоимости продаж и финансовых расходов в связи с существенным повышением ставки Центробанка и признанием убытка от выбытия и утраты контроля над зарубежными активами группы», — заявили в холдинге. Однако и за десятилетие до этого компании приходилось реструктурировать свою задолженность. Одно из первых сообщений пресс-службы холдинга, представленных на его сайте, касалось пролонгации сроков выплат по кредитам банка «Уралсиб». Белорецкий меткомбинат из Башкирии и чебаркульский завод «Уральская кузница», входящие в «Мечел», тогда договорились с финансовой организацией об отсрочке уплаты 72 млн долларов. Если предприятие живет на свои средства, то никакая ключевая ставка ему не страшна. Иные условия, если кредитов много, и обслуживание долга обходится дорого. Иногда — неподъемно. Собеседник сравнил ситуацию с крестом. Фигура возникает на графике, когда доходы падают, а расходы устремляются вверх. Так недалеко и до банкротства, опасается Гамза. Планы выплат «Мечела» расписаны на годы вперед. До 2028 года и далее предстоит вернуть 155 млрд рублей. Почти треть этой суммы придется выплатить в 2027-м. На это холдинг обратил внимание год назад в своем отчете. Долги довели до судов. Самый громкий процесс разыгрался в 2023 году, когда «Газпромбанк» потребовал выполнить обязательства на 11,9 млрд рублей. Эпопея в судах развивалась на протяжении всего года. Кредит был оформлен через французскую группу BNP Paribas S.A. Однако финансировал сделку российский банк. Получал деньги ЧМК, а «Мечел» был у него поручителем. Также в 2010 году под заем закладывалось здание заводоуправления. Перед металлургами маячила перспектива лишиться недвижимости и денег, но спор удалось завершить мировым соглашением. По нему выплаты удалось отсрочить на два года. В марте 2025 года менее успешно для «Мечел-Кокса» завершился суд с «Воркутауголь». Предприятие из Коми поставило угольный концентрат, но полной оплаты продукции не дождалось. Суд постановил выплатить истцу 253 млн рублей. Но ответчик с решением не согласился — спор продолжился. Куда большие суммы потребовали энергетики. Поставщик газа «Новатэк-Челябинск» подал два иска на 869 и 932 млн рублей. Оба связаны с поставками «голубого топлива» в начале года, оставшимися без оплаты. Инициатор разбирательств требовал арестовать денежные средства, однако суд не пошел на это. Благодаря юристам «Новатэка» стали известны некоторые детали судебной истории предприятия. «По состоянию на 12 мая задолженность ПАО „ЧМК“ по договору поставки газа составила 3,169 млрд рублей (пять периодов платежа). Согласно информации с сайта суда, за период с 1 декабря 2024 года по 12 мая 2025 года к ПАО „ЧМК“ предъявлено 213 исков на общую сумму 2,710 млрд рублей. Это свидетельствует об увеличении исковой нагрузки и риска неисполнения обязательств ответчика», — сочли в газовой компании. Отказываясь накладывать арест на деньги ЧМК, суд указал на социальную значимость комбината. На предприятии трудятся свыше 13 тысяч человек. Изъятие из оборота предприятия денежных средств может привести к приостановлению производства, заключил арбитраж. Это стало главной причиной, которая уберегла комбинат от тяжелых последствий суда. Однако дамоклов меч неисполненных обязательств продолжает висеть над холдингом. Как аудиторы отметили в своем заключении к отчету за 2024 год, неурегулированными остались 5,5 млрд рублей задолженности. Долгосрочные обязательства пришлось реклассифицировать в качестве краткосрочных. Сумма внушительная — 93,3 млрд рублей. Из-за сорванных сроков кредиторы в любой момент могут потребовать выплаты всей суммы долга. Продолжило довлеть экологическое ярмо. Челябинский экономист Сергей Гордеев напомнил, что ЧМК — один из крупнейших загрязнителей в городе. «Высоких шансов, что ситуация в ближайшее время изменится к лучшему, не вижу. Определенные шаги делаются, но больше косметического свойства. При напряженном финансовом положении часто не до внешнего вида», — резюмировал экономист. Предприятиям металлургического холдинга то и дело приходится отвечать на вопросы инспекций Росприроднадзора. Замеры ведомства в сентябре 2024 года дали неутешительную картину. В трубу вылетело больше ядов, чем следовало. На предприятии с выводами службы тогда не согласились. Расхождения в позициях сторон не раз становились предметом судебных разбирательств. По их результатам Росприроднадзор то и дело отчитывался о выигранных процессах. Много нареканий со стороны проверяющего органа было связано с работой завода «Мечел-Кокс». В условиях финансовых затруднений весной участники рынка заговорили о возможности внешнего оздоровления компании. В качестве возможного санатора называлась Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). Отправленные туда запросы URA.RU остались без ответов. В пресс-службе «Мечела» информацию опровергли. При этом 14 мая «Известия» со ссылкой на имеющийся документ рассказали о программе оздоровления угольной отрасли силами госкорпорации «ВЭБ.РФ». Антикризисная программа, если верить опубликованной информации, составлена на уровне правительства. В фокус сформированного плана восстановления попала также логистика — одна из проблем челябинских угольщиков. Гарантированный вывоз продукции на экспорт в восточном направлении возьмутся обеспечить «Российские железные дороги» и власти Хакасии. На фоне финансовых затруднений «Мечел» не спешит общаться с прессой. Запросы URA.RU об экономическом состоянии компании по большей части остались без ответа. После инцидента в Нижнем Новгороде Зюзин нечасто появлялся в информационном поле. Руководитель и сегодня остается фигурой за кулисами. Экономическая драма на сцене разыгрывается без директора «театра».