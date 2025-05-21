Путин отвел риски социального протеста от начинающего губернатора

Приездом в Курскую область и встречей с мэрами президент РФ Владимир Путин снял риски недовольства со стороны населения новым губернатором. С Александром Хинштейном Путин провел отдельный разговор. Как объяснили URA.RU политологи, в освобожденном от оккупации ВСУ регионе ситуация остается сложная, социальное напряжение растет — люди хотят, но не могут вернуться в свои дома. Местные чиновники не всегда могут объяснить, почему. Путин стал своего рода гарантом того, что жизнь обязательно наладится.
Разговор о состоянии дел в Курской области Путин начал в рабочем кабинете врио губернатора. В публичной части беседы Хинштейн затронул три темы, которые «имеют существенное значение для жителей и которые поднимают люди». Первая — это ежемесячные выплаты в размере 65 тысяч рублей тем, кто лишится своего имущества и кто находится в сложной ситуации. «Развернута группировка Вооруженных Сил, МЧС, [добровольческой бригады] „Барс — Курск“. Ежедневно разминируется несколько десятков взрывоопасных предметов. Но до этого момента мы не можем людям обеспечить безопасность их возвращения домой», — сообщил Хинштейн.
Путин подчеркнул, что выплаты в 65 тысяч рублей будут сохранены. «Так нужно делать до тех пор, пока люди не смогут вернуться в свои дома. А группировку разминирования нужно будет увеличить по тем ведомствам, которые занимаются этой работой, с тем чтобы люди как можно быстрее могли вернуться к своим родным очагам», — отметил президент.
Еще один вопрос, который поднял Хинштейн, — это восстановление домов, которые не находились в зоне, более полугода оккупированной ВСУ, но которые пострадали из-за украинских обстрелов. «Люди их покинули, и в зимний период дома пришли в негодность: их разморозило, они стали объектами каких-то иных посягательств — жить в этих домах невозможно. Просил бы рассмотреть возможность того, чтобы мы могли за счет средств федерального бюджета оказывать финансовую поддержку для ремонта. Сегодня эта норма установлена в 9 тысяч рублей за метр квадратный», — попросил врио губернатора.
Без раздумий президент согласился с этим предложением. «Люди не виноваты в том, что их жилье пришло в негодность. Безусловно, их нужно поддерживать», — подчеркнул он.
Уже сейчас региональные власти думают о том, чтобы сохранить память об агрессии со стороны ВСУ, которую Курщина пережила в 2024-2025 годах. По словам Хинштейна, речь идет и о памяти погибших бойцов, и о героизме местных жителей. Глава региона предложил создать федеральный музей в Курске и его филиал в Судже, где и будут собраны экспозиции о периоде оккупации и освобождении курской земли.
Эту инициативу Путин также поддержал. Но, понимая, что сложных вопросов у врио губернатора накопилось немало, сказал: «Собирайтесь и садитесь ко мне в машину. По дороге поговорим».
За последние два с половиной месяца Путин второй раз приезжает в Курскую область. Но если 12 марта он общался с военными, освобождающими регион от вторгшихся ВСУ, то на этот раз главное для него было — поговорить с людьми, лично увидеть, какие проблемы нужно решать в первую очередь, и понять, решаются ли они вообще. Глава компании «МаркКом», политтехнолог Сергей Маркелов считает, что это — своего рода предварительная оценка назначенного в декабре 2024 года врио губернатора, с другой стороны — это поддержка Хинштейна.
Хинштейн пришел на место Алексея Смирнова, проработавшего в должности избранного главы региона всего три месяца, до этого четыре месяца он было врио. Неожиданное увольнение Смирнова оказалось связано, во-первых, с хищением федеральных средств, выделенных на оборонительные сооружения, во-вторых, с отсутствием нормальной коммуникации с жителями. А именно это — умение слушать и слышать людей — для президента является одним из критериев эффективности любого губернатора.
После прихода к власти Хинштейн провел чистки среди политических элит (он отправил в отставку чиновников из команды предшественника). Были уволены и два мэра — главы Кореневского и Суджанского районов.
Политолог Максим Жаров пояснил, что в Курской области сохраняются проблемы с муниципальными властями, с выдачей жилищных сертификатов. Поэтому президент вынужден лично держать ситуацию на контроле. «Давать какие-то оценки работе Хинштейна, наверное, еще рано. Президент хочет лично посмотреть, как обстоят дела, как дальше будет развиваться ситуация.
Все-таки это не Самарская область, с которой был связан Хинштейн, а прифронтовой регион. Здесь шашкой махать не надо», — считает Жаров.
По словам политолога Маркелова, ситуация в Курской области крайне сложная, поэтому Путин в ручном режиме ее контролирует. «Да, территория формально освобождена от ВСУ, но ее нужно разминировать, проводить очистку, так как там до сих пор много убитых не вывезено. В населенные пункты, где еще опасно, военные пока не пускают даже представителей служб, которые должны фиксировать разрушения, оценивать возможности восстановления домов, инженерной инфраструктуры и прочее — идет незаметная работа. Жителям туда опасно заходить. И людям это нужно объяснять, потому что они рвутся в свои дома, и не понимают, почему не могут это сделать, раз поселок освобожден», — говорит политолог.
Хинштейн, по мнению Маркелова, в отличие от своего предшественника, постоянно работает с людьми. Но по объективными причинам восстановление пострадавших районов идет медленно, тем более ВСУ постоянно ведут обстрелы. «Хинштейн, как психотерапевт может работать с людьми — обещать, учитывать запросы граждан. Но люди хотят быстрого результата.
Путин – это гарантия того, что изменения будут, что проблем с финансовыми ресурсами нет, есть только технические вопросы, которые нужно решить. Своим приездом Путин показал людям, что врио губернатора все делает правильно.
Виноваты во многих проблемах ВСУ и бывшие чиновники. Энергия президента перенесена на Хинштейна: Путин подтвердил, что это — его человек, и он ему доверяет», — считает Маркелов.
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