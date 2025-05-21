«Мы с вами — одна команда»: главное о визите Путина в Курскую область

Президент России Владимир Путин 20 мая совершил рабочую поездку в Курскую область, которая менее месяца назад была полностью освобождена от украинских войск. Он встретился с волонтерами, врио губернатора и провел совещание с руководителями муниципалитетов, а также посетил строящуюся АЭС. Подробности визита опубликованы на сайте Кремля. URA.RU рассказывает о ключевых моментах визита.
Встреча Владимира Путина с волонтерами и добровольцами Курска
В ходе визита Путин посетил гуманитарный штаб, где встретился с представителями добровольческих организаций. Волонтеры рассказали президенту о своей работе, которую они ведут с начала вторжения ВСУ в августе 2024 года.
«Давно хотел к вам заехать, поговорить о вашей работе, поблагодарить вас, узнать поподробнее, как она организована и задать естественный в таких случаях вопрос, что нужно сделать дополнительно, чтобы вам помочь, вас поддержать», — обратился Путин к волонтерам.
На встрече присутствовали представители «Всероссийского студенческого корпуса спасателей», «Боевого братства», «Молодой гвардии», волонтеры из разных регионов, в том числе из Луганской и Донецкой народных республик. Они рассказали о своей работе по эвакуации мирных жителей, доставке гуманитарной помощи, организации пунктов оказания первой медицинской помощи.
Особый резонанс вызвал рассказ волонтера из Луганской Народной Республики о том, что украинские войска целенаправленно наносят удары по домам, которые восстанавливают волонтеры. «Где закрываем тепловой контур, к сожалению, украинские войска повторно туда начинают бить. Мы только сделали, проходит буквально 2–3 дня, туда прилетает беспилотник», — пожаловался волонтер.
Затронули и тему духовной поддержки. Священник Евгений Карачевцев рассказал, как в храмах организовали производство перевязочного материала для раненых, и что церковь готова помогать в реабилитации военных и гражданских. Путин отметил важность такой работы: «Помощь священнослужителей всегда востребованна. И в мирное время, и в час тяжелых испытаний. Они и на линии боевого соприкосновения — причем всех конфессий — оказывают помощь людям».
Особое внимание было уделено медицинской помощи раненым. Врач-хирург Павел Полянский рассказал президенту о работе стабилизационных пунктов для раненых, которые организовывались в 20-40 километрах от линии боевого соприкосновения.
«Через них прошло более 3000 раненых... Огромное количество спасено», — сообщил Полянский.
Завершая встречу с волонтерами, президент подчеркнул важность их работы и отметил единство страны перед лицом трудностей:
«Вы делаете очень важное и благородное дело. И благородное, и важное. И судя по тому, что вы здесь сейчас говорили, это, к сожалению, еще и опасное дело», — сказал Путин.
«Мы с вами — команда, и вся страна сегодня у нас одна команда. И в этом безусловный успех всех наших начинаний. Это необходимые условия для достижения всех наших целей», — подытожил президент.
Беседа Путина с врио губернатора Курской области
Во время визита президент встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном. Врио главы региона обратился к Путину с рядом важных просьб.
Хинштейн попросил продлить ежемесячные выплаты в размере 65 тысяч рублей вынужденно эвакуированным жителям приграничья «до того момента, пока люди не смогут вернуться в свои дома». Он объяснил, что на данный момент продолжается разминирование территорий, и до его завершения обеспечить безопасное возвращение людей невозможно.
Президент поддержал эту инициативу: «Согласен. Так нужно сделать до тех пор, пока люди не смогут вернуться в свои дома. А группировку разминирования, безусловно, нужно будет увеличить».
Также Хинштейн попросил предусмотреть в федеральном бюджете меры поддержки на ремонт домов, которые не пострадали напрямую от обстрелов, но стали не пригодными для жизни из-за того, что были оставлены хозяевами во время эвакуации.
«У нас, к сожалению, есть категория домов, которые впрямую от обстрелов ВСУ не пострадали, но которые люди в период их отселения оставили, и в зимний период они пришли в непригодность: их разморозило, они стали объектами посягательств», — пояснил врио губернатора.
Путин одобрил и эту инициативу. Президент согласился с тем, что «людей нужно поддерживать».
Предложение о создании музея в Курской области
Одним из предложений врио губернатора стало создание федерального музея, посвященного событиям в Курской области 2024-2025 годов: «События, которые на Курской земле произошли, конечно же, имеют огромное историческое значение. И крайне важно нам сохранить память о том, что здесь было, о героизме наших защитников, о героизме жителей региона», — отметил Хинштейн, предложив создать музей в Курске с филиалом в городе Судже.
Президент поддержал и эту идею. Путин назвал ее «хорошим предложением».
Совещание в Курчатове, посещение АЭС и о ситуации в Курской области
В городе Курчатов президент провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области. Одним из ключевых пунктов программы стала инспекция строящейся Курской атомной электростанции-2.
Ситуация в Курской области
Владимир Путин отметил, что, несмотря на освобождение Курской области, ситуация остается напряженной. Президент упомянул, что ВСУ «пытаются двигаться в сторону границы».
Во время встречи с волонтерами глава государства выразил возмущение действиями украинских военных, уничтожающих памятники времен Второй мировой войны:
«Понятно, с кем мы воюем. Если напрямую уничтожают памятники времен Второй мировой войны — понятно. Это дает нам все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма», — сказал Путин.
Напомним, ВСУ осуществили вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. За время боевых действий под контроль украинских военных перешло 28 населенных пунктов, а эвакуации подлежали около 180 тысяч жителей.
Минобороны России отчиталось о полном вытеснении ВСУ из региона 26 апреля 2025 года. За время боевых действий было освобождено 59 населенных пунктов, в том числе город Суджа — единственный захваченный город области.
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