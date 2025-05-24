Губернатор Артюхов проведет масштабное обновление заксо ЯНАО

Региональное отделение партии «Единая Россия» в ЯНАО завершило предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы в законодательное собрание. Несмотря на то, что лидеры праймериз уже известны, впереди — окончательный подсчет голосов, окружная партконференция, а главное — избирательная кампания, которой впервые будет руководить новый глава реготделения, губернатор Дмитрий Артюхов.
«Расчеты партии оправдались: все участники предварительного голосования, на которых делало ставку региональное отделение, лидируют. При этом окончательное решение об их выдвижении будет приниматься на партийной конференции, которая состоится в конце июня — точная дата еще не определена», — рассказали источники URA.RU в политических кругах.
На этой же конференции, кстати, делегаты должны будут утвердить в должности секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» губернатора Дмитрия Артюхова. Ранее глава региона входил в состав президиума ямальского отделения партии, предложение занять пост секретаря реготделения он получил перед самым стартом праймериз от председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.
Незадолго до этого свой пост покинул Алексей Ситников, бессменно руководивший реготделением с 2013 года. Эксперты связывают такие решения с общим партийным усилением, однако собеседники в политблоке намекают: именно Артюхову предстоит провести обновление регионального парламента и повысить уровень поддержки «Единой России» в ЯНАО.
“Личные рейтинги губернатора Артюхова в ЯНАО очень высоки, и в качестве первого лица единороссов он должен будет провести обновление депутатского корпуса, и повысить популярность партии в регионе”, — рассказали источники.
С такой интерпретацией согласен член Общественной палаты РФ, политолог Евгений Забродин: «У „Единой России“ и так рейтинг очень хороший, но существует тренд, согласно которому руководители регионов стали активно возглавлять региональные отделения. Партия, таким образом, решает часть своих задач, в том числе и повышение популярности — потому что Артюхов, безусловно, на Ямале самая популярная фигура, его популярность сопоставима с популярностью президента».
По словам эксперта, для «Единой России» очень важно интегрировать губернатора в свои партийные списки и вообще в избирательные кампании. «Дмитрий Артюхов — человек из команды президента, а Владимир Путин у нас едва ли не самый главный сторонник партии. С этой точки зрения совершенно нормально, что губернатор будет выполнять роль, в каком-то смысле, локомотива, и это абсолютно нормально», — отметил политолог в разговоре с корреспондентом URA.RU.
Что касается обновления состава регионального парламента, то здесь собеседник просит не искать кампанейщины. «Какой-то сверхзадачи — просто взять и обновить все, нет. Конечно, существует определенный тренд, но у каждого из тех, кто не выдвинулся на предварительное голосование — своя отдельная история, все очень индивидуально и персонифицировано. Говорить обобщая, будто все они завершают карьеру, потому что какие-то начальники так решили, было бы неправильно», — считает эксперт.
Ранее URA.RU рассказывало, что в сентябре 2025 года жителя ЯНАО выберут новый состав окружного законодательного собрания. В Новом Уренгое в этом году также пройдут выборы депутатов городской думы.
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