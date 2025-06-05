СНГ поможет России избежать роста цен на авиабилеты

О чем договорились главы правительств в Душанбе

05 июня 2025 в 15:09 Размер текста - 17 +

Новые воздушные стандарты в СНГ стабилизируют цены на авиабилеты, считают эксперты Руслан Яроцкий Россия стабилизирует стоимость авиабилетов на международные рейсы, приняв новые совместные стандарты со странами СНГ. На совете глав правительств содружества 5 июня в Душанбе утвердили концепцию гармонизации систем воздушного движения. В регулировании перелетов накопились противоречия, поэтому нужны новые правила — это позволит компаниям эффективнее планировать рейсы и сокращать расходы, что повлияет на стоимость билетов, объяснили URA.RU эксперты. Российский премьер-министр Михаил Мишустин в столицу Таджикистана прибыл 4 июня с двухдневной программой. В первый день он встретился с президентом республики Эмомали Рахмоном. 5 июня глава Таджикистана пообщался со всеми руководителями делегаций перед заседанием. На встрече с Рахмоном Мишустин отметил, что по итогам прошлого года оборот России со странами СНГ вырос на 7% и составил более 10 трлн рублей. В период нестабильности и турбулентности в мире нужно использовать все преимущества России для развития, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин «Сейчас мир переживает период турбулентности, формируется новая многополярная архитектура. Усиливается протекционизм, разгораются тарифные войны, многие государства ощущают нарастающее санкционное давление. Эффективный ответ на такие вызовы мы сможем дать за счет максимального использования преимуществ наших государств для активной работы во всех отраслях», — сказал российский премьер. На заседании совета в узком составе Мишустин подчеркнул, что принимаемые сегодня решения будут способствовать углублению сотрудничества в сфере транспорта. А также выстраиванию новых совместных кооперационных цепочек для производства продукции и развития взаимоотношений в гуманитарной сфере. На расширенном заседании главы правительств не выступали, лишь премьер Таджикистана Кохир Расулзода на правах хозяина открыл встречу и модерировал ее. С докладом о проекте концепции гармонизации организации воздушного движения выступил председатель Межгосударственного авиационного комитета Олег Сторчевой. Он отметил, что авиасообщение государств-участников СНГ важно для развития транспортной системы на всем евразийском пространстве и экономической интеграции. В СНГ растет запрос на авиаперелеты из-за углубления связей между странами, отмечают эксперты Сторчевой акцентировал внимание, что рост объема грузоперевозок воздушным транспортом в мире по итогам прошлого года составил 11,8%, а в 2025-м прогнозируется его увеличение еще на 6%. Число пассажиров авиарейсов по стратегическому плану ИКАО должно увеличиться с 4,6 млрд в 2024 году до 12,4 млрд в 2050-м. В современных условиях трансформации сферы гражданской авиации очевидна необходимость нового комплексного подхода к унификации систем организации воздушного движения государств СНГ, который будет базироваться на экономической эффективности, повышении безопасности полетов, национальной безопасности и обороноспособности государств, сказал Сторчевой. Концепцию утвердили. Также главы правительств подписали ряд других документов. В их числе соглашение о сотрудничестве в тяжелом машиностроении, концепция развития сотрудничества в областях легкой промышленности и охраны здоровья населения. На заседании приняли положение о форуме волонтеров СНГ, которое предполагает создание правовой основы для развития добровольческого движения. Воздушная связанность со странами СНГ — ключевой элемент международного авиасообщения России, говорит руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения Владимир Киреев. Единые нормы, отвечающие современным реалиям, нужны, в том числе для того, чтобы выстраивать тарифную политику. «Пространство СНГ большое, связи между странами углубляются, растет запрос на перемещение людей, причем разного социального ранга — от рабочих до топ-менеджеров. И они хотят добираться из одной страны в другую быстро, чего им не может дать железная дорога. Единые актуальные правила позволят сделать воздушное сообщение более прозрачным, понимать, какие есть требования к техническому обслуживанию, чтобы с учетом этого более четко планировать работу и сокращать свои расходы. А это будет отражаться и на стоимости полетов», — сказал Киреев. Страны СНГ будут гармонизировать организацию воздушного движения, чтобы поддержать авиакомпании, полагают специалисты Гармонизация систем организации воздушного движения необходима также для выработки странами-участниками СНГ мер поддержки авиакомпаний, добавил эксперт. Без них воздушное сообщение не может эффективно развиваться, а власти государств заинтересованы в том, чтобы росли пассажирские потоки не только в пределах содружества, но и с дальним зарубежьем — сейчас для России это в первую очередь Китай и страны Юго-Восточной Азии, Ближний Восток. Гражданская авиация в целом работает по стандартам ИКАО, но у отдельных регионов существует и свое регулирование, объясняет эксперт в сфере транспорта Дмитрий Адамидов. Иногда между ними возникают противоречия, которые могут приводить к невыдаче компаниям разрешений на перелеты, трудностям с заправкой самолетов, задержкам рейсов из-за несоответствия топлива и другим сложностям. «С появлением антироссийских санкций схема взаимодействия между Россией и ИКАО поменялась, и страны СНГ это тоже затрагивает, потому что их аэропорты выступают промежуточными пунктами при перелетах россиян. В рабочем порядке такие вопросы обсуждаются постоянно — если тема вышла на уровень премьер-министров, значит, понадобилась серьезная доработка», — подчеркнул Адамидов. Из-за санкций российские авиаперевозки испытывают серьезные трудности, отмечает профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Института государственной службы и управления РАНХиГС Вадим Евсеев. На этом фоне важность развития маршрутов внутри СНГ возрастает. Статья по теме В России не допустят роста цен на авиабилеты «Это одно из стратегических направлений коммуникации между нашими государствами. Здесь нужны стандарты по аэродромам, обслуживанию, инфраструктуре, экологические нормы. Кроме того, между авиакомпаниями разных стран есть конкуренция, и нужны договоренности, как между ними будет распределен рынок, чтобы часть стран не оставалась не у дел. Прежняя международная система авиационных стандартов стала распадаться, противоречия часто продиктованы политическими причинами, комментирует эксперт Российского совета по международным делам Никита Мендкович. «Поэтому в евразийском пространстве нужны свои нормы взаимодействия. Один из главных вопросов — обеспечение безопасности перелетов», — сказал Мендкович. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия стабилизирует стоимость авиабилетов на международные рейсы, приняв новые совместные стандарты со странами СНГ. На совете глав правительств содружества 5 июня в Душанбе утвердили концепцию гармонизации систем воздушного движения. В регулировании перелетов накопились противоречия, поэтому нужны новые правила — это позволит компаниям эффективнее планировать рейсы и сокращать расходы, что повлияет на стоимость билетов, объяснили URA.RU эксперты. Российский премьер-министр Михаил Мишустин в столицу Таджикистана прибыл 4 июня с двухдневной программой. В первый день он встретился с президентом республики Эмомали Рахмоном. 5 июня глава Таджикистана пообщался со всеми руководителями делегаций перед заседанием. На встрече с Рахмоном Мишустин отметил, что по итогам прошлого года оборот России со странами СНГ вырос на 7% и составил более 10 трлн рублей. «Сейчас мир переживает период турбулентности, формируется новая многополярная архитектура. Усиливается протекционизм, разгораются тарифные войны, многие государства ощущают нарастающее санкционное давление. Эффективный ответ на такие вызовы мы сможем дать за счет максимального использования преимуществ наших государств для активной работы во всех отраслях», — сказал российский премьер. На заседании совета в узком составе Мишустин подчеркнул, что принимаемые сегодня решения будут способствовать углублению сотрудничества в сфере транспорта. А также выстраиванию новых совместных кооперационных цепочек для производства продукции и развития взаимоотношений в гуманитарной сфере. Сторчевой акцентировал внимание, что рост объема грузоперевозок воздушным транспортом в мире по итогам прошлого года составил 11,8%, а в 2025-м прогнозируется его увеличение еще на 6%. Число пассажиров авиарейсов по стратегическому плану ИКАО должно увеличиться с 4,6 млрд в 2024 году до 12,4 млрд в 2050-м. В современных условиях трансформации сферы гражданской авиации очевидна необходимость нового комплексного подхода к унификации систем организации воздушного движения государств СНГ, который будет базироваться на экономической эффективности, повышении безопасности полетов, национальной безопасности и обороноспособности государств, сказал Сторчевой. Концепцию утвердили. Также главы правительств подписали ряд других документов. В их числе соглашение о сотрудничестве в тяжелом машиностроении, концепция развития сотрудничества в областях легкой промышленности и охраны здоровья населения. На заседании приняли положение о форуме волонтеров СНГ, которое предполагает создание правовой основы для развития добровольческого движения. «Пространство СНГ большое, связи между странами углубляются, растет запрос на перемещение людей, причем разного социального ранга — от рабочих до топ-менеджеров. И они хотят добираться из одной страны в другую быстро, чего им не может дать железная дорога. Единые актуальные правила позволят сделать воздушное сообщение более прозрачным, понимать, какие есть требования к техническому обслуживанию, чтобы с учетом этого более четко планировать работу и сокращать свои расходы. А это будет отражаться и на стоимости полетов», — сказал Киреев. Гармонизация систем организации воздушного движения необходима также для выработки странами-участниками СНГ мер поддержки авиакомпаний, добавил эксперт. Без них воздушное сообщение не может эффективно развиваться, а власти государств заинтересованы в том, чтобы росли пассажирские потоки не только в пределах содружества, но и с дальним зарубежьем — сейчас для России это в первую очередь Китай и страны Юго-Восточной Азии, Ближний Восток. Гражданская авиация в целом работает по стандартам ИКАО, но у отдельных регионов существует и свое регулирование, объясняет эксперт в сфере транспорта Дмитрий Адамидов. Иногда между ними возникают противоречия, которые могут приводить к невыдаче компаниям разрешений на перелеты, трудностям с заправкой самолетов, задержкам рейсов из-за несоответствия топлива и другим сложностям. «С появлением антироссийских санкций схема взаимодействия между Россией и ИКАО поменялась, и страны СНГ это тоже затрагивает, потому что их аэропорты выступают промежуточными пунктами при перелетах россиян. В рабочем порядке такие вопросы обсуждаются постоянно — если тема вышла на уровень премьер-министров, значит, понадобилась серьезная доработка», — подчеркнул Адамидов. Из-за санкций российские авиаперевозки испытывают серьезные трудности, отмечает профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Института государственной службы и управления РАНХиГС Вадим Евсеев. На этом фоне важность развития маршрутов внутри СНГ возрастает. «Это одно из стратегических направлений коммуникации между нашими государствами. Здесь нужны стандарты по аэродромам, обслуживанию, инфраструктуре, экологические нормы. Кроме того, между авиакомпаниями разных стран есть конкуренция, и нужны договоренности, как между ними будет распределен рынок, чтобы часть стран не оставалась не у дел. Прежняя международная система авиационных стандартов стала распадаться, противоречия часто продиктованы политическими причинами, комментирует эксперт Российского совета по международным делам Никита Мендкович. «Поэтому в евразийском пространстве нужны свои нормы взаимодействия. Один из главных вопросов — обеспечение безопасности перелетов», — сказал Мендкович.