В Кремле обеспокоены возможным торможением экономики из-за мер ЦБ

В Кремле беспокоятся в связи с будущим замедлением российской экономики и приближением ее к рецессии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, власти страны внимательно следят за текущей ситуацией и обсуждают возможные меры по стимулированию роста этой сферы.
«Торможение экономики вызывалось осознанно. Сейчас идут споры — достаточно ли мы замедлились, нужно ли ускоряться, и если нужно, то насколько быстро. Если не начать чуть-чуть ускоряться, ранее принятые ЦБ меры могут существенно затормозить экономику», — заявил Песков на брифинге в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2025). Его слова передает корреспондент URA.RU.
Дмитрий Песков уточнил, что в других странах, включая Европу и США, наблюдаются схожие тенденции: споры о подходящих темпах роста ключевой ставки ведутся между президентом США Дональдом Трампом и Федеральной резервной системой. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что при всем этом экономика России демонстрирует макроэкономическую стабильность.
Ранее директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган сообщил, что регулятор не ставит себе задачей подавлять инфляцию в ущерб интересам общества. По его словам, ЦБ РФ уверен в одновременном обеспечении плавного роста экономики и поддержании ценовой стабильности.
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