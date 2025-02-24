«Шевроны ВСУ мы свалили в кучу — знаете, как к мавзолею в 1945-м»

Депутат Госдумы — о том, как россияне создают музеи своих дедов и зачем это школьникам

24 февраля 2025 в 15:15 Размер текста - 17 +

Депутат ГД Александр Сидякин рассказал URA.RU, зачем детям шевроны ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета «Проекты для будущего России» У жителей России есть потребность гордиться своей историей и героями своей страны, убежден депутат Госдумы, координатор проекта «Единой России» «Историческая память» Александр Сидякин. В интервью URA.RU он рассказал, приходится ли партии привлекать админресурс для участия в мероприятиях, посвященных истории Великой Отечественной, и о том, зачем единороссы привезли детям украинский дрон «Баба-Яга», тубус от Javelin и шевроны украинских военных частей. Этим интервью URA.RU открывает серию публикаций «Проекты для будущего России», в которых мы расскажем о проектах «Единой России». Руководство партии объявило, что в 2025 году россияне увидят реальную пользу по каждому из направлений. В интервью координаторы проектов расскажут, что сделано к настоящему моменту и какие планы у партии до следующих выборов в Госдуму, когда ожидается финальный отчет перед россиянами. По инициативе ЕР проводится восстановление объектов культурного наследия Фото: Анна Майорова © URA.RU — Партийный проект «Историческая память» появился одним из первых. Почему именно эту тему партия взяла «под крыло»? — Проект «Историческая память» действительно задуман еще в 2006 году. Он начинался как помощь ветеранам войны, и с тех пор мы занимаемся этой работой на системной основе. Но проект охватывает не только тему Великой Отечественной войны, противодействия фальсификации истории Второй мировой войны, он охватывает еще и вопросы сохранения объектов культурного наследия. В нашей стране около 150 тысяч памятников культуры, и почти половина из них нуждается в реставрации и восстановлении. «Единая Россия» инициировала выделение средств из федерального бюджета на реставрацию таких объектов. Мы привлекаем бизнес в рамках государственно-частного партнерства. Сейчас, например, выделяем деньги на четыре объекта в Курске, в том числе на восстановление объектов Курского Кремля. В Воронеже планируем восстановить Дом офицеров — красивейшее здание. Это все очень важно, это тоже наша историческая память. Ветеранам Великой Отечественной войны в рамках проекта ЕР «Историческая память» уделяется приоритетное внимание Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU — В этом году основное внимание — ветеранам? — Это важнейшая задача из года в год. В живых, к сожалению, осталось чуть больше семи тысяч человек, и это число неуклонно сокращается. Поэтому для нас работа с ветеранами — это особая история. Это люди, которым 100 и больше лет. Мы к ним должны очень бережно относиться. Не слукавлю, если скажу, что с каждым из них у нас есть связь. Патронаж постоянный, потому что ситуация у всех разная: кто-то один остался, а у кого дети и есть, так им тоже уже лет 70-80, нужно помогать. — Этот год имеет двойное значение — 80 лет Великой Победы и Год защитника Отечества. В рамках мероприятий проекта вам удалось связать эти два события? В честь 80-летия Победы в России пройдут автопробеги на ретроавтомобилях Фото: Илья Московец © URA.RU — Для нас этот год во всех смыслах важный. С первого дня партия помогает ветеранам Великой Отечественной, а с 2022 года играет особую роль в ходе СВО: осуществляет гуманитарную миссию, помогает фронту. Это формирует общую драматургию текущего года, когда каждый понимает, что все мы — часть большого исторического события. Будут автопробеги, в том числе на ретроавтомобилях, будут фотовыставки, будут муралы на фасадах домов, на которых появятся сюжеты о связи поколений защитников. Будет создано сообщество в «Вконтакте», где мы поместим информацию о фронтовиках, рассказы о них, архивные фото. — Фактически онлайн-музей. А с обычными музеями работаете? Новость по теме Ветеран ВОВ стал почетным гражданином ЯНАО. Фото — Не просто работаем, в течение трех лет мы проводим среди них конкурс. В 2024 году участвовало 1400 музеев. Победители получают гранты от 200 до 500 тысяч рублей. Это позволяет им создавать новые выставки, сохранять реликвии, к которым прикасались герои Великой Отечественной. Люди, которые занимаются этим, по-хорошему филантропы. А сейчас работа ведется уже и по сохранению правды СВО. — Есть ли примеры? — Я недавно был в Воронеже, в интернате для слабослышащих детей. Они просили меня помочь организовать выставку, связанную с СВО. Мы договорились с военными, привезли ребятам трофеи: «Бабу-Ягу» (украинский большой дрон, — ред.), тубусы от противотанковых комплексов Javelin, шевроны украинских частей. Шевроны мы свалили в кучу — знаете, как к мавзолею в 1945-м наши воины бросили штандарты германских частей. К ним даже прикасаться противно, но люди, дети должны видеть это и понимать, с какой гнидой мы сейчас боремся. Получилось очень познавательно и красноречиво. Но это не все: люди приносят в этот музей личные вещи своих родных. У одной сотрудницы на СВО погиб сын — она принесла его Орден Мужества, там же хранится орден одного из выпускников. Это настоящие награды участников СВО, сегодняшних героев, на которые дети могут в живую смотреть и впитывать дух патриотизма. В каждом регионе энтузиасты создают народные музеи в память о Победе своих дедов и прадедов Фото: Роман Наумов © URA.RU В Льгове Курской области есть музей, посвященный Великой Отечественной. В нем 42 экспоната — это поднятые из земли самолеты, сбитые в тех местах во время войны. И вот местный житель собирает их. В одном из самолетов даже были обнаружены останки немецкого пилота. Удалось найти вещи курских молодогвардейцев, которым было по 12-15 лет, когда их расстреляли немцы. Все слышали про «Молодую гвардию» из Краснодона, но о курских молодогвардейцах мало кто знает. Они также в 1941 году организовали подполье. Они также вели рельсовую войну. Их также пытало гестапо. И вот внучатые племянники этих ребят сделали мини-музей и хранят память о них. Таких музеев по стране много, и мы будем им помогать. — Стоит ли ожидать традиционного «Диктанта Победы»? Статья по теме В ЕР раскрыли, как страна отметит 80-летие Победы — Это главное наше мероприятие, которое пройдет 25 апреля. Центральная площадка будет открыта в Музее Победы на Поклонной горе. Будем обязательно писать «Диктант Победы» на освобожденных территориях. В этом году присоединятся уже Авдеевка и Курахово, где люди много лет боялись даже Георгиевскую ленточку надеть — вплоть до расправы доходило. В 2024 году у нас было около трех тысяч площадок, в этом будет уже больше. Растет и число участников: в прошлом году «Диктант» писали свыше двух миллионов человек, в этом ожидаем больше. — Люди сами идут или есть централизованный сбор? — А нам не требуется прилагать какие-то административные усилия: у людей есть естественная потребность принять участие в «Диктанте Победы». Никого не приходится уговаривать. Да мы и не хотим, чтобы кого-то гнали на это важнейшее мероприятие. «Диктант Победы» пишут в России и в Белоруссии — и для нас такое единение наших народов очень важно. В 2024 году в акции участвовали жители 61 страны, в этом году нам хотелось бы открыть площадки в 80 странах — символичная цифра. Смотрим, где это возможно сделать, потому что сегодня безопаснее принять участие в «Диктанте Победы» в тех же США, чем в странах Прибалтики, которые, как сказал президент Путин, «готовы лизать руки и ботинки своему хозяину». Да и там даже люди пишут, только онлайн. К юбилею Победы в России будут приведены в порядок памятники и братские могилы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — Президент поставил задачу — привести в порядок мемориалы, братские могилы времен Великой Отечественной. Как организована эта работа в рамках партийного проекта? — У нас больше 20 тысяч мест захоронений, за каждым закреплено первичное отделение партии: прибрать, покрасить, подремонтировать мемориальные дощечки и прочее — это все делается постоянно. Мемориальных мест очень много, особенно на тех территориях, которые в годы войны были под немецкой оккупацией. Подмосковье — противотанковые ежи стоят недалеко от старой дороги в «Шереметьево-2». Земля Донбасса, Севастополя, Волгограда, Ленинградской области пропитаны кровью защитников, и везде трепетно хранят память о них, везде есть обелиски, памятники. Новость по теме Путин ответил URA.RU, ждут ли США и Британию 9 мая Поисковый отряд «Молодой гвардии» стоит под Ржевом. Ежегодно из земли поднимаются останки воинов, после этого изучаются архивы, восстанавливаются данные, герои перезахораниваются. Наша коллега Елена Цунаева занимается координацией работы поисковиков. И этот процесс еще долго не прекратится, поиск погибших в годы Великой Отечественной будет продолжаться до тех пор, пока память жива. Так и с мемориалами, с братскими и одиночными могилами — они будут под присмотром, пока жива память. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У жителей России есть потребность гордиться своей историей и героями своей страны, убежден депутат Госдумы, координатор проекта «Единой России» «Историческая память» Александр Сидякин. В интервью URA.RU он рассказал, приходится ли партии привлекать админресурс для участия в мероприятиях, посвященных истории Великой Отечественной, и о том, зачем единороссы привезли детям украинский дрон «Баба-Яга», тубус от Javelin и шевроны украинских военных частей. Этим интервью URA.RU открывает серию публикаций «Проекты для будущего России», в которых мы расскажем о проектах «Единой России». Руководство партии объявило, что в 2025 году россияне увидят реальную пользу по каждому из направлений. В интервью координаторы проектов расскажут, что сделано к настоящему моменту и какие планы у партии до следующих выборов в Госдуму, когда ожидается финальный отчет перед россиянами. — Партийный проект «Историческая память» появился одним из первых. Почему именно эту тему партия взяла «под крыло»? — Проект «Историческая память» действительно задуман еще в 2006 году. Он начинался как помощь ветеранам войны, и с тех пор мы занимаемся этой работой на системной основе. Но проект охватывает не только тему Великой Отечественной войны, противодействия фальсификации истории Второй мировой войны, он охватывает еще и вопросы сохранения объектов культурного наследия. В нашей стране около 150 тысяч памятников культуры, и почти половина из них нуждается в реставрации и восстановлении. «Единая Россия» инициировала выделение средств из федерального бюджета на реставрацию таких объектов. Мы привлекаем бизнес в рамках государственно-частного партнерства. Сейчас, например, выделяем деньги на четыре объекта в Курске, в том числе на восстановление объектов Курского Кремля. В Воронеже планируем восстановить Дом офицеров — красивейшее здание. Это все очень важно, это тоже наша историческая память. — В этом году основное внимание — ветеранам? — Это важнейшая задача из года в год. В живых, к сожалению, осталось чуть больше семи тысяч человек, и это число неуклонно сокращается. Поэтому для нас работа с ветеранами — это особая история. — Этот год имеет двойное значение — 80 лет Великой Победы и Год защитника Отечества. В рамках мероприятий проекта вам удалось связать эти два события? — Для нас этот год во всех смыслах важный. С первого дня партия помогает ветеранам Великой Отечественной, а с 2022 года играет особую роль в ходе СВО: осуществляет гуманитарную миссию, помогает фронту. Это формирует общую драматургию текущего года, когда каждый понимает, что все мы — часть большого исторического события. Будут автопробеги, в том числе на ретроавтомобилях, будут фотовыставки, будут муралы на фасадах домов, на которых появятся сюжеты о связи поколений защитников. Будет создано сообщество в «Вконтакте», где мы поместим информацию о фронтовиках, рассказы о них, архивные фото. — Фактически онлайн-музей. А с обычными музеями работаете? — Не просто работаем, в течение трех лет мы проводим среди них конкурс. В 2024 году участвовало 1400 музеев. Победители получают гранты от 200 до 500 тысяч рублей. Это позволяет им создавать новые выставки, сохранять реликвии, к которым прикасались герои Великой Отечественной. Люди, которые занимаются этим, по-хорошему филантропы. А сейчас работа ведется уже и по сохранению правды СВО. — Есть ли примеры? — Я недавно был в Воронеже, в интернате для слабослышащих детей. Они просили меня помочь организовать выставку, связанную с СВО. Мы договорились с военными, привезли ребятам трофеи: «Бабу-Ягу» (украинский большой дрон, — ред.), тубусы от противотанковых комплексов Javelin, шевроны украинских частей. Получилось очень познавательно и красноречиво. Но это не все: люди приносят в этот музей личные вещи своих родных. У одной сотрудницы на СВО погиб сын — она принесла его Орден Мужества, там же хранится орден одного из выпускников. Это настоящие награды участников СВО, сегодняшних героев, на которые дети могут в живую смотреть и впитывать дух патриотизма. В Льгове Курской области есть музей, посвященный Великой Отечественной. В нем 42 экспоната — это поднятые из земли самолеты, сбитые в тех местах во время войны. И вот местный житель собирает их. В одном из самолетов даже были обнаружены останки немецкого пилота. Удалось найти вещи курских молодогвардейцев, которым было по 12-15 лет, когда их расстреляли немцы. Все слышали про «Молодую гвардию» из Краснодона, но о курских молодогвардейцах мало кто знает. Они также в 1941 году организовали подполье. Они также вели рельсовую войну. Их также пытало гестапо. И вот внучатые племянники этих ребят сделали мини-музей и хранят память о них. Таких музеев по стране много, и мы будем им помогать. — Стоит ли ожидать традиционного «Диктанта Победы»? — Это главное наше мероприятие, которое пройдет 25 апреля. Центральная площадка будет открыта в Музее Победы на Поклонной горе. Будем обязательно писать «Диктант Победы» на освобожденных территориях. В этом году присоединятся уже Авдеевка и Курахово, где люди много лет боялись даже Георгиевскую ленточку надеть — вплоть до расправы доходило. В 2024 году у нас было около трех тысяч площадок, в этом будет уже больше. Растет и число участников: в прошлом году «Диктант» писали свыше двух миллионов человек, в этом ожидаем больше. — Люди сами идут или есть централизованный сбор? — А нам не требуется прилагать какие-то административные усилия: у людей есть естественная потребность принять участие в «Диктанте Победы». Никого не приходится уговаривать. Да мы и не хотим, чтобы кого-то гнали на это важнейшее мероприятие. «Диктант Победы» пишут в России и в Белоруссии — и для нас такое единение наших народов очень важно. — Президент поставил задачу — привести в порядок мемориалы, братские могилы времен Великой Отечественной. Как организована эта работа в рамках партийного проекта? — У нас больше 20 тысяч мест захоронений, за каждым закреплено первичное отделение партии: прибрать, покрасить, подремонтировать мемориальные дощечки и прочее — это все делается постоянно. Мемориальных мест очень много, особенно на тех территориях, которые в годы войны были под немецкой оккупацией. Подмосковье — противотанковые ежи стоят недалеко от старой дороги в «Шереметьево-2». Земля Донбасса, Севастополя, Волгограда, Ленинградской области пропитаны кровью защитников, и везде трепетно хранят память о них, везде есть обелиски, памятники. Поисковый отряд «Молодой гвардии» стоит под Ржевом. Ежегодно из земли поднимаются останки воинов, после этого изучаются архивы, восстанавливаются данные, герои перезахораниваются. Наша коллега Елена Цунаева занимается координацией работы поисковиков. И этот процесс еще долго не прекратится, поиск погибших в годы Великой Отечественной будет продолжаться до тех пор, пока память жива. Так и с мемориалами, с братскими и одиночными могилами — они будут под присмотром, пока жива память.