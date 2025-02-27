Путин отвел ФСБ и контрразведке главную роль в мирных переговорах

Главную роль в мирных переговорах по Украине президент Владимир Путин отвел спецслужбам. На коллегии ФСБ он сказал, что на Западе немало противников урегулирования конфликта и возобновления контактов России и США. В том, чтобы вернуть доверие, по словам экспертов, многое зависит даже не от дипломатов, а от ФСБ и контрразведки, которые способны распознать истинные намерения другой стороны. Но и мирная сделка не поставит точку в противостоянии с Украиной — оно растянется минимум на 10 лет, прогнозируют аналитики.
Поставленные перед ФСБ в 2024 году задачи «решались на высоком уровне», отметил Путин: Служба остается «сильным, надежным и эффективным звеном в системе обеспечения национальной безопасности». Президент поблагодарил всех сотрудников за работу, особенно тех, кто действовал в тылу врага и непосредственно на фронте, а также пограничников, принявших на себя удар превосходящих сил противника в приграничных регионах.
Путин не обошел стороной тему возобновления диалога между Россией и США. «Первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды, — заявил он. — Есть встречный настрой работать на восстановление отношений, на решение колоссального объема накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре».
По словам президента, администрация Дональда Трампа «демонстрирует прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказывается от многих стереотипов, так называемых правил и мессианских, идеологических клише своих предшественников» — всего того, что уже разваливает изнутри сам Запад. Эти изменения, убежден Путин, — результат работы в зоне СВО в том числе. «Не всех устраивает возобновление российско-американских контактов.
Часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире, и эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог. Нам нужно использовать все возможности дипломатии и специальных служб для срыва подобных попыток», — подчеркнул Путин.
Президент отметил, что в 2024 году больше половины терактов в России «спланированы и организованы украинскими специальными службами и их кураторами». Борьба с терроризмом продолжится. Особое внимание Путин обратил на новые регионы, где, по его словам, нужно укреплять антитеррористический потенциал подразделений ФСБ. «Решительно и наступательно нужно бороться с экстремизмом и терроризмом, пресекать любые попытки разобщить и расколоть наше общество — это одна из линий атак на Россию, на наше многонациональное и многоконфессиональное государство», — заявил глава государства.
Он отметил, что в период СВО сводки и донесения сотрудников контрразведки подтверждали повышенную активность иностранных разведслужб. Вырос и технический уровень оппонентов. «Нужно серьезно усилить контрразведывательное прикрытие информации военного и стратегического характера. Но что касается гражданских технологий и разработок, делать это не шаблонно, а спокойно, грамотно, умно. Чтобы достижения наших ученых не ложились в сейфы „под гриф“, а быстрее внедрялись в производство», — отметил Путин.
Диалог между Россией и США после трехлетнего перерыва возобновился 18 февраля в Эр-Риярде. Тогда стороны договорились налаживать контакты по всем направлениям. Урегулирование конфликта на Украине — один из основных пунктов двусторонней повестки.
Директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко объяснил URA.RU, что президент именно сейчас говорит об особом значении спецслужб, поскольку им будет отведена главная роль в переговорном процессе. «Дипломаты оформляют договоренности, которые основываются на доверии друг к другу. А доверие формируется за счет достоверного знания друг о друге. Таких знаний у дипломатов нет, — пояснил Серенко. — Спецслужбы — это те структуры, которые занимаются восстановлением и укреплением доверия, потому что они не черпают информацию из интернета, а добывают ее другими способами.
Президенту важно получать достоверную информацию. Он не может верить намекам, подмигиваниям, улыбкам. Если вы улыбаетесь, а при этом держите фигу в кармане, и наши разведчики это вычислят, дружба не сложится».
По словам экспертов, даже после официального завершения конфликта, Россия не застрахована от разного рода диверсий со стороны Украины. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов полагает, что одним из основных интересантов этого была и остается Великобритания, которая имеет разветвленную агентурную, разведывательную сеть во многих странах, в том числе на Украине, и которая много лет занималась подготовкой и сотрудников спецслужб и диверсантов для Киева. «Все прекрасно понимают, что Украина будет заниматься вербовкой, засылать диверсионно-разведывательные группы. Под это уже сейчас создаются схроны — приграничная территория усыпана схронами с оружием, как это было во время второй чеченской войны, после которой в разных городах произошли теракты.
Какой-то реальной миротворческой картины в ближайшие годы я не представляю – политическими методами ситуацию полностью не разрешить», — убежден Михайлов.
Вместе с тем, по мнению вице-президента Фонда ветеранов боевых действий и участников вооруженных конфликтов Романа Касьяненко, опыт борьбы с терроризмом после войны на Северном Кавказе учтен. И в целом текущая ситуация другая: тогда «Россия находилась в стадии становления и восстановления, не было ясности, кто руководил процессами». «В случае с Украиной все более очевидно — мы понимаем, с кем имеем дело, поэтому и рисков меньше. Мы знаем, кто „хозяин“ и „заказчик“ — разговор может быть уже не с Киевом, а напрямую с их партнерами на Западе», — убежден Касьяненко.
Политолог Серенко считает, что будущее перемирие коснется только открытого вооруженного противостояния, а не конфликта в целом. Он не исключает, что это противостояние будет носить скрытый, но «более ожесточенный и активный характер». И президент это тоже понимает, полагает эксперт. «Это даже не столько теракты, сколько активная вербовочная работа, диверсии, поиск слабых звеньев в системе безопасности друг друга. Выявлением этих моментов очень серьезно и предстоит заниматься нашим спецслужбам. Они, конечно, продолжат агентурную деятельность на Украине, чтобы владеть ситуацией. После завершения конфликта скрытая борьба спецслужб станет нормой жизни минимум на десять лет», — заключил Серенко.
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