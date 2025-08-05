Путин потребовал разобраться с главным барьером в экономике

Без этого невозможен рост

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Президент Владимир Путин поручил создать условия для технологического лидерства России
Президент Владимир Путин поручил создать условия для технологического лидерства России Фото:

Президент Владимир Путин потребовал разобраться с главным барьером для дальнейшего роста экономики. На встрече в Кремле 5 августа он поручил председателю госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорю Шувалову создавать свои разработки и производственные платформы для обеспечения технологического лидерства. Как объяснили эксперты URA.RU, без этого невозможно развитие современной экономики. В решении непростой задачи России поможет Китай, обогнавший Европу и США.

Путин выслушал отчет Шувалова об итогах работы корпорации за первое полугодие. На встрече обсудили приоритетные проекты ВЭБ.РФ — «крупнейшего института развития», как назвал структуру президент.

ВЭБ проводит аудит всех мер поддержки по технологической повестке, сообщил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
ВЭБ проводит аудит всех мер поддержки по технологической повестке, сообщил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
Фото:

Одно из актуальных приоритетных направлений ВЭБа — аудит всех мер поддержки по технологической повестке, начал Шувалов. Соответствующее поручение Путин дал на ПМЭФ в июне. Ранее госкорпорация поддержала тысячи проектов по технологическому развитию и импортозамещению. И это дало результат, отметил Шувалов: в России появились, например, «свои коробки передач для автомобилей и поезда отечественного производства».

Технологическое лидерство — это, по словам главы ВЭБа, уже «другая повестка». Лидерством, отметил он, занимаются очень амбициозные люди, которые считают, что Россия может стать лучшей в ряде областей, например, в беспилотной авиации.

На первом этапе — после введения большого числа санкций — приоритет отдавался импортозамещению, и это было правильным решением, прокомментировал Путин итоги работы ВЭБ.РФ. В то же время, занимаясь только этим, технологического лидерства не добиться.

«Исключительно занимаясь импортозамещением и обратным инжинирингом, мы технологического лидерства не добьемся. Нам нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах. Сейчас у нас и уровень технологического развития, и состояние экономики позволяют это делать», — заявил Путин.
Высокотехнологичная экономика невозможна без платформ, отметил экономист Максим Чирков
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Прошлая встреча президента и главы ВЭБа в Кремле прошла в 2023 году, но Путин и Шувалов регулярно общаются на различных площадках. Последний раз — на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» 3 июля.

Президент поставил задачу — создавать свои платформы, потому что без этого невозможно дальнейшее развитие российской экономики, считает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков. «Высокотехнологичная экономика невозможна без платформ. Причем платформы должны быть национальными, — пояснил экономист. —

Россия — одна из ведущих экономик мира, и для перспективных отраслей нужны такие собственные платформы, которые обеспечат развитие на годы, может, и десятилетия вперед».
Платформа позволяет снизить себестоимость продукта
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В качестве наглядного примера собеседник URA.RU привел автомобилестроение. У крупнейших производителей имеется большой модельный ряд, но у каждого концерна есть своя база, на которой собирается все это разнообразие. «Это унификация запчастей, электроники, программного обеспечения. Платформа дает снижение себестоимости на больших объемах», — пояснил Чирков.

Страны могут продавать и покупать платформы, обмениваться ими, продолжил экономист. Для России очень перспективно сотрудничество с Китаем. Экономика Поднебесной уже на треть опережает американскую по паритету покупательной способности (ППС), Пекин перехватывает технологическое лидерство у Европы, отметил Чирков.

Уникальная продукция будет востребована по всему миру
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Путин обратил внимание главы ВЭБа на создание собственных разработок и платформ, потому что от этого зависит не только место России в мире, но и качество жизни россиян, поделился мнением директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов. «Президент подчеркнул важность создания условий для инновационной экономики, тесно связанной с цифровизацией, новыми материалами. Это позволит создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью, востребованную на всех мировых рынках. Это даст России возможность не зависеть от каких-то отдельных стран», — сказал эксперт.

Платформы позволяют добиваться максимального успеха и создавать уникальные продукты, добавил научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Это база, которая концентрирует людей, оборудование, технологии, сырье, финансовые ресурсы. На основе этого создается новый продукт. Условно: автомобилестроительная платформа — создание автомобиля, авиационная платформа — самолетов. Илон Маск делал платформы по космическим программам, Microsoft — по цифровым», — заключил собеседник URA.RU.

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Президент Владимир Путин потребовал разобраться с главным барьером для дальнейшего роста экономики. На встрече в Кремле 5 августа он поручил председателю госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорю Шувалову создавать свои разработки и производственные платформы для обеспечения технологического лидерства. Как объяснили эксперты URA.RU, без этого невозможно развитие современной экономики. В решении непростой задачи России поможет Китай, обогнавший Европу и США. Путин выслушал отчет Шувалова об итогах работы корпорации за первое полугодие. На встрече обсудили приоритетные проекты ВЭБ.РФ — «крупнейшего института развития», как назвал структуру президент. Одно из актуальных приоритетных направлений ВЭБа — аудит всех мер поддержки по технологической повестке, начал Шувалов. Соответствующее поручение Путин дал на ПМЭФ в июне. Ранее госкорпорация поддержала тысячи проектов по технологическому развитию и импортозамещению. И это дало результат, отметил Шувалов: в России появились, например, «свои коробки передач для автомобилей и поезда отечественного производства». Технологическое лидерство — это, по словам главы ВЭБа, уже «другая повестка». Лидерством, отметил он, занимаются очень амбициозные люди, которые считают, что Россия может стать лучшей в ряде областей, например, в беспилотной авиации. На первом этапе — после введения большого числа санкций — приоритет отдавался импортозамещению, и это было правильным решением, прокомментировал Путин итоги работы ВЭБ.РФ. В то же время, занимаясь только этим, технологического лидерства не добиться. Прошлая встреча президента и главы ВЭБа в Кремле прошла в 2023 году, но Путин и Шувалов регулярно общаются на различных площадках. Последний раз — на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» 3 июля. Президент поставил задачу — создавать свои платформы, потому что без этого невозможно дальнейшее развитие российской экономики, считает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков. «Высокотехнологичная экономика невозможна без платформ. Причем платформы должны быть национальными, — пояснил экономист. — В качестве наглядного примера собеседник URA.RU привел автомобилестроение. У крупнейших производителей имеется большой модельный ряд, но у каждого концерна есть своя база, на которой собирается все это разнообразие. «Это унификация запчастей, электроники, программного обеспечения. Платформа дает снижение себестоимости на больших объемах», — пояснил Чирков. Страны могут продавать и покупать платформы, обмениваться ими, продолжил экономист. Для России очень перспективно сотрудничество с Китаем. Экономика Поднебесной уже на треть опережает американскую по паритету покупательной способности (ППС), Пекин перехватывает технологическое лидерство у Европы, отметил Чирков. Путин обратил внимание главы ВЭБа на создание собственных разработок и платформ, потому что от этого зависит не только место России в мире, но и качество жизни россиян, поделился мнением директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов. «Президент подчеркнул важность создания условий для инновационной экономики, тесно связанной с цифровизацией, новыми материалами. Это позволит создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью, востребованную на всех мировых рынках. Это даст России возможность не зависеть от каких-то отдельных стран», — сказал эксперт. Платформы позволяют добиваться максимального успеха и создавать уникальные продукты, добавил научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Это база, которая концентрирует людей, оборудование, технологии, сырье, финансовые ресурсы. На основе этого создается новый продукт. Условно: автомобилестроительная платформа — создание автомобиля, авиационная платформа — самолетов. Илон Маск делал платформы по космическим программам, Microsoft — по цифровым», — заключил собеседник URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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