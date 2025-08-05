Путин потребовал разобраться с главным барьером в экономике

Президент Владимир Путин потребовал разобраться с главным барьером для дальнейшего роста экономики. На встрече в Кремле 5 августа он поручил председателю госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорю Шувалову создавать свои разработки и производственные платформы для обеспечения технологического лидерства. Как объяснили эксперты URA.RU, без этого невозможно развитие современной экономики. В решении непростой задачи России поможет Китай, обогнавший Европу и США.
Путин выслушал отчет Шувалова об итогах работы корпорации за первое полугодие. На встрече обсудили приоритетные проекты ВЭБ.РФ — «крупнейшего института развития», как назвал структуру президент.
Одно из актуальных приоритетных направлений ВЭБа — аудит всех мер поддержки по технологической повестке, начал Шувалов. Соответствующее поручение Путин дал на ПМЭФ в июне. Ранее госкорпорация поддержала тысячи проектов по технологическому развитию и импортозамещению. И это дало результат, отметил Шувалов: в России появились, например, «свои коробки передач для автомобилей и поезда отечественного производства».
Технологическое лидерство — это, по словам главы ВЭБа, уже «другая повестка». Лидерством, отметил он, занимаются очень амбициозные люди, которые считают, что Россия может стать лучшей в ряде областей, например, в беспилотной авиации.
На первом этапе — после введения большого числа санкций — приоритет отдавался импортозамещению, и это было правильным решением, прокомментировал Путин итоги работы ВЭБ.РФ. В то же время, занимаясь только этим, технологического лидерства не добиться.
«Исключительно занимаясь импортозамещением и обратным инжинирингом, мы технологического лидерства не добьемся. Нам нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах. Сейчас у нас и уровень технологического развития, и состояние экономики позволяют это делать», — заявил Путин.
Прошлая встреча президента и главы ВЭБа в Кремле прошла в 2023 году, но Путин и Шувалов регулярно общаются на различных площадках. Последний раз — на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» 3 июля.
Президент поставил задачу — создавать свои платформы, потому что без этого невозможно дальнейшее развитие российской экономики, считает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков. «Высокотехнологичная экономика невозможна без платформ. Причем платформы должны быть национальными, — пояснил экономист. —
Россия — одна из ведущих экономик мира, и для перспективных отраслей нужны такие собственные платформы, которые обеспечат развитие на годы, может, и десятилетия вперед».
В качестве наглядного примера собеседник URA.RU привел автомобилестроение. У крупнейших производителей имеется большой модельный ряд, но у каждого концерна есть своя база, на которой собирается все это разнообразие. «Это унификация запчастей, электроники, программного обеспечения. Платформа дает снижение себестоимости на больших объемах», — пояснил Чирков.
Страны могут продавать и покупать платформы, обмениваться ими, продолжил экономист. Для России очень перспективно сотрудничество с Китаем. Экономика Поднебесной уже на треть опережает американскую по паритету покупательной способности (ППС), Пекин перехватывает технологическое лидерство у Европы, отметил Чирков.
Путин обратил внимание главы ВЭБа на создание собственных разработок и платформ, потому что от этого зависит не только место России в мире, но и качество жизни россиян, поделился мнением директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов. «Президент подчеркнул важность создания условий для инновационной экономики, тесно связанной с цифровизацией, новыми материалами. Это позволит создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью, востребованную на всех мировых рынках. Это даст России возможность не зависеть от каких-то отдельных стран», — сказал эксперт.
Платформы позволяют добиваться максимального успеха и создавать уникальные продукты, добавил научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Это база, которая концентрирует людей, оборудование, технологии, сырье, финансовые ресурсы. На основе этого создается новый продукт. Условно: автомобилестроительная платформа — создание автомобиля, авиационная платформа — самолетов. Илон Маск делал платформы по космическим программам, Microsoft — по цифровым», — заключил собеседник URA.RU.
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