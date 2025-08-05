Штаб Паслера столкнулся с угрозой на выборах губернатора

Избиратели готовят сюрприз. Данные закрытых соцопросов, которые попали к URA.RU

05 августа 2025 в 20:43 Размер текста - 17 +

Денис Паслер работает в Свердловской области с конца марта Фото: Размик Закарян © URA.RU Результаты выборов губернатора Свердловской области могут оказаться непредсказуемыми для их организаторов. На это указывают итоги соцопросов, проводимых по заказу команды основного кандидата — врио главы региона Дениса Паслера («Единая Россия»). Из оказавшихся в распоряжении URA.RU материалов, в частности, следует, что фактическая явка на голосование 12—14 сентября, вероятно, превысит ту, на которую рассчитывает состоящий из чиновников и приглашенных экспертов паслеровский штаб. Исследования, с результатами которых ознакомилось агентство, проходили в мае и июне. Более свежих данных пока ни у кого нет: итоги июльских замеров еще тайно изучаются. Подрядчиком выступает центр «Оптима». В мае выборка, составленная из респондентов разного возраста, социального статуса и территориальной принадлежности (охвачены все управленческие округа Свердловской области), составила 3013 человек. В июне — 5016. Новость по теме Свердловским мэрам дали первые вводные по избранию Паслера губернатором В мае у свердловчан спрашивали, доверяют ли они президенту РФ Владимиру Путину (59,4% «безусловно доверяет», 24,9% «скорее доверяют») и знают ли, что в конце марта он перевел (точнее, вернул) Паслера из Оренбургской области в Свердловскую. Утвердительно ответили 64,2% респондентов. Заявили, что точно проголосуют за Паслера в сентябре 13,7%, 14,8% — «скорее проголосуют», 7,5% — «скорее не проголосуют», 15,3% — «точно не проголосуют». Большинство — 45,6% — ответить в мае затруднились. Вопрос о намерении голосовать на губернаторских выборах тогда не ставился. Задавали его в июне. Более половины (55,5%) опрошенных заявили, что «знают о выборах», 10,2% — «что-то слышали». Что «точно примут» участие в голосовании, сказали 48,1% респондентов, «скорее примут» — 20,8%. «Если выборы состоялись бы в ближайшее воскресенье», за Паслера в то время проголосовали бы 38,9%, рейтинги его конкурентов — депутата Госдумы Андрея Кузнецова («Справедливая Россия — За правду», депутатов заксобрания Александра Ивачева (КПРФ), Александра Каптюга (ЛДПР), Ранта Краева («Новые люди»), — находились в пределах погрешности (2,2-4,4%). Вторым по популярности был ответ «ни за кого из списка» (12,5%), затруднились выразить позицию 25,3% опрошенных. Еще в апреле URA.RU рассказывало, что областные власти намерены «сушить» явку. То есть сделать ставку на мобилизацию заранее «лояльного» электората (в основном из числа бюджетников), не стимулируя при этом активность избирателей, чье поведение не поддается контролю. Согласно вводным, разосланным главам муниципалитетов, явка должна быть на уровне 35%, а «качество» голосования — 70-75%. Наиболее жесткие установки действуют для Екатеринбурга. От мэра Алексея Орлова, включенного Паслером в список претендентов на место в Совфеде, ожидают не меньше 65% голосов за Паслера при явке на уровне 35%. Таких показателей в столице никогда не было. Для сравнения, в последних губернаторских выборах — 2022 года — участвовали 23,46% горожан, а действующего губернатора Евгения Куйвашева поддержали 56,85% избирателей. В 2017-м показатели были на уровне 24,96% и 47,8% соответственно. Общеобластная явка на губернаторских выборах в 2022 году составила 28,47%, а «качество» голосования за Куйвашева — 65,78%. От Алексея Орлова Паслер ждет особой отдачи Фото: Размик Закарян © URA.RU Политолог Алексей Швайгерт предостерег делать далеко идущие выводы. В такой социологии, как правило, есть тонкий момент — нужно смотреть на формулировку «точно пойду на выборы», а не другие вариации. «И к этой цифре [точно пойду на выборы] практикующие политологи обычно применяют понижающий коэффициент, умножая ее на 0,6-0,8», — объяснил Швайгерт. Согласно такому подсчету, вышеописанные 48,1%, которые точно пойдут на выборы, для штаба Паслера — это 34%. Показателем того, какой будет тактика, является и активность избиркома. Если есть обилие агитационных материалов, значит, необходимо привлекать как можно больше свердловчан к голосованию. Но такой активности нет, отмечает Швайгерт. Значит, действительно, есть тенденция к тому, что ставка будет сделана на административный ресурс. Его коллега по цеху Александр Белоусов также настроен скептично. «Таких показателей явки [на уровне 50%] на губернаторских выборах практически никогда не бывает. Золотой стандарт — от 30% до 40%. Свердловская область с ее электоральными традициями входит в число регионов, где явку следует ожидать на уровне ниже среднего. На текущий момент 48% [которые дают соцопросы] — это многовато. Возможно, к сентябрю что-то изменится», — добавил он. Досрочные выборы губернатора Свердловской области пройдут 12—14 сентября. Помимо Паслера свои кандидатуры выдвинули депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), вице-спикера областного заксо Александр Ивачев (КПРФ) и Рант Краев («Новые люди»). Все новости по теме выборов — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Результаты выборов губернатора Свердловской области могут оказаться непредсказуемыми для их организаторов. На это указывают итоги соцопросов, проводимых по заказу команды основного кандидата — врио главы региона Дениса Паслера («Единая Россия»). Из оказавшихся в распоряжении URA.RU материалов, в частности, следует, что фактическая явка на голосование 12—14 сентября, вероятно, превысит ту, на которую рассчитывает состоящий из чиновников и приглашенных экспертов паслеровский штаб. Исследования, с результатами которых ознакомилось агентство, проходили в мае и июне. Более свежих данных пока ни у кого нет: итоги июльских замеров еще тайно изучаются. Подрядчиком выступает центр «Оптима». В мае выборка, составленная из респондентов разного возраста, социального статуса и территориальной принадлежности (охвачены все управленческие округа Свердловской области), составила 3013 человек. В июне — 5016. В мае у свердловчан спрашивали, доверяют ли они президенту РФ Владимиру Путину (59,4% «безусловно доверяет», 24,9% «скорее доверяют») и знают ли, что в конце марта он перевел (точнее, вернул) Паслера из Оренбургской области в Свердловскую. Утвердительно ответили 64,2% респондентов. Заявили, что точно проголосуют за Паслера в сентябре 13,7%, 14,8% — «скорее проголосуют», 7,5% — «скорее не проголосуют», 15,3% — «точно не проголосуют». Большинство — 45,6% — ответить в мае затруднились. Вопрос о намерении голосовать на губернаторских выборах тогда не ставился. Задавали его в июне. Более половины (55,5%) опрошенных заявили, что «знают о выборах», 10,2% — «что-то слышали». Что «точно примут» участие в голосовании, сказали 48,1% респондентов, «скорее примут» — 20,8%. «Если выборы состоялись бы в ближайшее воскресенье», за Паслера в то время проголосовали бы 38,9%, рейтинги его конкурентов — депутата Госдумы Андрея Кузнецова («Справедливая Россия — За правду», депутатов заксобрания Александра Ивачева (КПРФ), Александра Каптюга (ЛДПР), Ранта Краева («Новые люди»), — находились в пределах погрешности (2,2-4,4%). Вторым по популярности был ответ «ни за кого из списка» (12,5%), затруднились выразить позицию 25,3% опрошенных. Еще в апреле URA.RU рассказывало, что областные власти намерены «сушить» явку. То есть сделать ставку на мобилизацию заранее «лояльного» электората (в основном из числа бюджетников), не стимулируя при этом активность избирателей, чье поведение не поддается контролю. Согласно вводным, разосланным главам муниципалитетов, явка должна быть на уровне 35%, а «качество» голосования — 70-75%. Для сравнения, в последних губернаторских выборах — 2022 года — участвовали 23,46% горожан, а действующего губернатора Евгения Куйвашева поддержали 56,85% избирателей. В 2017-м показатели были на уровне 24,96% и 47,8% соответственно. Общеобластная явка на губернаторских выборах в 2022 году составила 28,47%, а «качество» голосования за Куйвашева — 65,78%. Политолог Алексей Швайгерт предостерег делать далеко идущие выводы. В такой социологии, как правило, есть тонкий момент — нужно смотреть на формулировку «точно пойду на выборы», а не другие вариации. «И к этой цифре [точно пойду на выборы] практикующие политологи обычно применяют понижающий коэффициент, умножая ее на 0,6-0,8», — объяснил Швайгерт. Согласно такому подсчету, вышеописанные 48,1%, которые точно пойдут на выборы, для штаба Паслера — это 34%. Показателем того, какой будет тактика, является и активность избиркома. Если есть обилие агитационных материалов, значит, необходимо привлекать как можно больше свердловчан к голосованию. Но такой активности нет, отмечает Швайгерт. Значит, действительно, есть тенденция к тому, что ставка будет сделана на административный ресурс. Его коллега по цеху Александр Белоусов также настроен скептично. «Таких показателей явки [на уровне 50%] на губернаторских выборах практически никогда не бывает. Золотой стандарт — от 30% до 40%. Свердловская область с ее электоральными традициями входит в число регионов, где явку следует ожидать на уровне ниже среднего. На текущий момент 48% [которые дают соцопросы] — это многовато. Возможно, к сентябрю что-то изменится», — добавил он. Досрочные выборы губернатора Свердловской области пройдут 12—14 сентября. Помимо Паслера свои кандидатуры выдвинули депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), вице-спикера областного заксо Александр Ивачев (КПРФ) и Рант Краев («Новые люди»). Все новости по теме выборов — в сюжете URA.RU.