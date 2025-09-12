Импортные лекарства не смогут прятать в российской упаковке

Им установят барьер

12 сентября 2025 в 20:19 Размер текста - 17 +

Лекарство получит российский статус при наборе определенного количества баллов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Импортные медикаменты больше не скроют за российской упаковкой. С 1 января 2026 года начнет действовать бальная система, которая будет оценивать уровень локализации производства фармкомпаний. Такое постановление 10 сентября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как рассказали эксперты URA.RU, новый барьер для иностранных препаратов подтолкнет их производителей к полному циклу производства в России. Правительство РФ хочет расширить ассортимент лекарств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С нового года баллы начислят тем, кто наладит производство лекарств и фармацевтических веществ для препаратов в России, сообщили в правительстве. Продукция получит отечественный статус при наборе определенного количества баллов, решение об этом примет Минпромторг, рассказали в пресс-службе и добавили, что в итоге у таких производителей появится доступ к инструментам господдержки. «Так удастся расширить ассортимент фармпрепаратов, выпускаемых в России, а также создать дополнительные стимулы для развития отрасли и освоения перспективных технологий производства лекарств», — добавили в правительстве. Зарубежные компании, которые производят препараты в РФ Фото: URA.RU Власти поддержат производителей полного цикла лекарств Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бальная система фармацевтических компаний повысит конкурентность отечественных производителей лекарств перед импортными, считает эксперт фармрынка, провизор Ирина Булыгина. «Дело в том, что многие иностранные производители, особенно западные, шли по пути наименьшего сопротивления. Они привозили в Россию так называемый инбанк (нефасованные лекарства — прим. ред.). Это большие емкости, где в лучшем случае есть ампулы, а в худшем — например, таблетки в блистерах. Упаковка этих изделий в нашу коробку уже означало российское производство. На мой взгляд, это мнимая локализация, которая не дает преимущества нашим фармпроизводителям, именно поэтому власти приняли такие меры», — рассказала Булыгина. Бальная система фармкомпаний предотвратит утечку бюджетных средств Фото: Роман Наумов © URA.RU Эта мера правительства предотвратит утечку бюджетных средств таким производителям товаров, добавила провизор Булыгина. «Компании стремятся подтвердить российское происхождение лекарств, не затрачивая на это серьезные средства, поэтому практика упаковки импортных лекарств показалась им очень выгодной. Они понимают, что это откроет им возможности для участия в торгах по госзакупкам, поэтому активно ей следовали. Надеюсь, что потом эта бальная система будет отсеивать таких производителей еще на этапе подачи документов на торги, ведь бюджетные средства на них выделяют достаточно большие и за них идет серьезная борьба», — обратила внимание Булыгина. Правительство сгладит неравные условия для производителей лекарств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Так власти сгладят неравные условия, в которых находятся производители лекарств в России, добавил URA.RU генеральный директор компании DSM Group, фарманалитик Сергей Шуляк. «Конечно, одно дело, когда ты полностью создаешь лекарственный препарат: от молекулы до готовой продукции, а другое, когда просто упаковываешь привезенный из-за границы товар, зато преференции государства для тех или иных игроков одинаковые. Бальная система правительства должна устранить эту проблему», — отметил эксперт. Власти намерены усилить лекарственную безопасность страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Очевидно, что в правительстве хотят подтолкнуть фармкомпании к производству полного цикла медпрепаратов в России, чтобы усилить лекарственную безопасность страны, добавил Шуляк. «И это не пустые слова. Давайте вспомним пандемию коронавируса, когда страны закрывали на экспорт поставки своих изделий, и те, кто не производил их, остались без них. Важно поддерживать все меры, особенно на уровне правительства, которые предотвращают такие риски», — сообщил он. Да, полный цикл производства лекарств это дороже, чем импорт препаратов по демпинговым ценам, уточнил фарманалитик. «Однако мы часто видели, как их завозили по искусственно заниженным ценам, чтобы демотивировать российских игроков фарминдустрии делать эти лекарства, а потом поднимали на них цены», — объяснил Шуляк. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ В России станет больше отечественных лекарств Говоря о лекарственной безопасности России важно делать акцент на локализации производства тех товаров, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, считает доктор фармацевтических наук, член-корреспондент Российской академии естественных наук Евгений Абизов. «Учитывая геополитическую ситуацию в мире, мы не застрахованы от введения очередных санкций, которые могут стать препятствием для фармбизнеса по закупке товаров. Поэтому для обеспечения национальной безопасности должно быть локализовано производство даже простой лимонной кислоты. Это кажется мелочью, но только на первый взгляд, потому что она входит в ряд вспомогательных веществ для производства других важных соединений. На данный момент ее делают в Китае, поэтому для нас это экспортный продукт. Кстати, в советское время мощности по производству таких простых соединений были на территории страны», — рассказал эксперт URA.RU. 