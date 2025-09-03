В России станет больше отечественных лекарств

Мишустин: российские инновационные препараты востребованы при сложных болезнях
В ближайшее время доля наших медпрепаратов на российском рынке может достигнуть 90%
В ближайшее время доля наших медпрепаратов на российском рынке может достигнуть 90% Фото:

Власти РФ снизят цены на лекарства в российских аптеках. На встрече с главой Росздравнадзора Аллой Самойловой 3 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил важность максимального производства собственных медпрепаратов, доля которых на российском рынке уже серьезно превалирует над импортными. Как рассказали эксперты URA.RU, увеличение мощностей их изготовления в стране снизит конечную стоимость для потребителей, а еще позволит продавать медикаменты за границу. 

Благополучие россиян напрямую зависит от работы всей системы здравоохранения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Благополучие россиян напрямую зависит от работы всей системы здравоохранения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Фото:

Благополучие россиян напрямую зависит от работы всей системы здравоохранения: медучреждений, аптек, качество которых контролирует Росздравнадзор, сообщил в начале встречи Мишустин. Выполнение задач, поставленных президентом, в том числе по достижению национальных целей развития, — непростая ответственность, уточнил премьер.

«С этого года у службы появилась новая функция — контроль за инновационными препаратами по допуску их на российский рынок. Они ориентированы на конкретного человека, что особенно востребовано при сложных заболеваниях, в основном онкологических», — обратил внимание Мишустин, а затем попросил главу Росздравнадзора рассказать о результатах работы.

РФ активно занимается производством инновационных медпрепаратов
РФ активно занимается производством инновационных медпрепаратов
Фото:

Говоря о контроле качества лекарств, Самойлова отметила, что наши производители выпустили инновационный препарат для лечения болезни Бехтерева, а еще медизделия для лечения редких заболеваний, в том числе у детей. «Когда от нас ушел поставщик лекарства для лечения сахарного диабета II типа и ожирения, всем известный „Оземпик“, несколько российских производителей сделали его аналоги», — добавила она.

Сейчас для производства отечественных препаратов работает 13 лабораторий во всех федеральных округах, и одну из них открыли в этом году в Донецке, отметила Самойлова.

Заниматься контролем качества и доступности лекарств позволяет система маркировки их движения, выдача лицензий на фармацевтическую деятельность ФАПам, которая сократилась с 45 до 5 дней, а также цифровые сервисы, заявила она.

Россия держит уверенный курс на импортозамещение лекарств
Россия держит уверенный курс на импортозамещение лекарств
Фото:

Премьер-министр РФ отметил важность максимального производства собственных лекарств и соответствующего оборудования в России. «Сегодня в реестре медицинских изделий порядка 39 тысяч наименований. Только за пять лет мы зарегистрировали порядка 14 тысяч, то есть, где-то чуть больше половины. И практически их половина — это российское производство», — отметила Самойлова на встрече с премьером.

Наращивание мощностей по производству лекарств — инновационных или аналогов импортных — повысит долю отечественных препаратов на российском рынке, что в дальнейшем может привести к снижению общей их стоимости, сказал URA.RU доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.
Короткие цепочки поставок лекарств снизят их стоимость
Короткие цепочки поставок лекарств снизят их стоимость
Фото:

«Это связано с двумя основными факторами. Первый — снижение логистических затрат. Отечественные производители, как правило, имеют более короткие цепочки поставок, что автоматически снижает затраты на транспортировку и хранение. Это позволяет им предлагать более конкурентоспособные цены по сравнению с импортными аналогами, которые могут включать дополнительные расходы на таможенные пошлины, транспортировку и другие логистические услуги. А второй — государственная поддержка, которая предполагает субсидии или налоговые льготы для отечественных производителей, что может позитивно отразиться на ценах», — объяснил Щербаченко.

Доступность лекарств повысится уже в ближайшие годы, ведь сегодня российский фармацевтический рынок переживает настоящий бум, уверена директор «Ассоциации независимых аптек» Виктория Преснякова.
Темп прироста российских дженериков значительно опережает оригинальные препараты
Темп прироста российских дженериков значительно опережает оригинальные препараты
Фото:

«Рынок стремительно расширяется, показывая рекордный рост как в денежных показателях (+22%), так и в натуральных единицах (+18%) за первое полугодие 2025 года. Драйвером этого процесса становятся именно российские дженерики, чей темп прироста за тот же период (+12,4%) значительно опережает оригинальные препараты (+5,9%). Уже сегодня в таких базовых сегментах, как обезболивающие и антисептики, локализация достигает впечатляющих 80%», — привела цифры Преснякова.

Россияне начали доверять своим медикаментам, продолжила она. Если недавно выбор наших препаратов диктовался страхом перед возможным дефицитом, то теперь доверие к ним выросло благодаря положительным результатам терапии, особенно в области кардиологии, где доля отечественных лекарств перевалила уже за отметку в 75%, отметила она.

«Вероятно, что уже в ближайшем будущем доля наших препаратов на рынке достигнет 90%», — сказала директор ассоциации.
Замена препаратов для онкобольных продолжает испытывать трудности
Замена препаратов для онкобольных продолжает испытывать трудности
Фото:

Однако на данный момент высокотехнологичные сегменты медицины, такие как онкология и ревматология, все же продолжают испытывать трудности в полной замене импортных препаратов, добавила она. «Главным образом это происходит из-за нехватки современного оборудования и снижения международного научного сотрудничества. Эти препятствия требуют целенаправленных усилий и дополнительного финансирования, ведь развитие собственной инновационной базы — ключевое условие для полноценного перехода от дженериков к оригинальным разработкам», — объяснила Преснякова.

Высокие темпы производства отечественных препаратов усиливают наш экспортный потенциал на фармацевтическом рынке, сказал доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета Владимир Тимошилов. «Нам нужно думать не только о том, чтобы добиться максимальной независимости, то есть суверенитета в этом направлении, а еще о том, чтобы занять свою нишу в мировом фармпроизводстве. И у нас для этого есть все необходимые ресурсы. Думаю, что в дальнейшем мы сможем выйти на рынки стран СНГ, Азии и Африки с большинством жизненно важных лекарств. А у нас их много, например, тот же препарат для лечения болезни Бехтерева, которому нельзя сопоставить ни один аналог по механизму действия», — завершил Тимошилов.

