В России станет больше отечественных лекарств

Власти РФ снизят цены на лекарства в российских аптеках. На встрече с главой Росздравнадзора Аллой Самойловой 3 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил важность максимального производства собственных медпрепаратов, доля которых на российском рынке уже серьезно превалирует над импортными. Как рассказали эксперты URA.RU, увеличение мощностей их изготовления в стране снизит конечную стоимость для потребителей, а еще позволит продавать медикаменты за границу.
Благополучие россиян напрямую зависит от работы всей системы здравоохранения: медучреждений, аптек, качество которых контролирует Росздравнадзор, сообщил в начале встречи Мишустин. Выполнение задач, поставленных президентом, в том числе по достижению национальных целей развития, — непростая ответственность, уточнил премьер.
«С этого года у службы появилась новая функция — контроль за инновационными препаратами по допуску их на российский рынок. Они ориентированы на конкретного человека, что особенно востребовано при сложных заболеваниях, в основном онкологических», — обратил внимание Мишустин, а затем попросил главу Росздравнадзора рассказать о результатах работы.
Говоря о контроле качества лекарств, Самойлова отметила, что наши производители выпустили инновационный препарат для лечения болезни Бехтерева, а еще медизделия для лечения редких заболеваний, в том числе у детей. «Когда от нас ушел поставщик лекарства для лечения сахарного диабета II типа и ожирения, всем известный „Оземпик“, несколько российских производителей сделали его аналоги», — добавила она.
Сейчас для производства отечественных препаратов работает 13 лабораторий во всех федеральных округах, и одну из них открыли в этом году в Донецке, отметила Самойлова.
Заниматься контролем качества и доступности лекарств позволяет система маркировки их движения, выдача лицензий на фармацевтическую деятельность ФАПам, которая сократилась с 45 до 5 дней, а также цифровые сервисы, заявила она.
Премьер-министр РФ отметил важность максимального производства собственных лекарств и соответствующего оборудования в России. «Сегодня в реестре медицинских изделий порядка 39 тысяч наименований. Только за пять лет мы зарегистрировали порядка 14 тысяч, то есть, где-то чуть больше половины. И практически их половина — это российское производство», — отметила Самойлова на встрече с премьером.
Наращивание мощностей по производству лекарств — инновационных или аналогов импортных — повысит долю отечественных препаратов на российском рынке, что в дальнейшем может привести к снижению общей их стоимости, сказал URA.RU доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.
«Это связано с двумя основными факторами. Первый — снижение логистических затрат. Отечественные производители, как правило, имеют более короткие цепочки поставок, что автоматически снижает затраты на транспортировку и хранение. Это позволяет им предлагать более конкурентоспособные цены по сравнению с импортными аналогами, которые могут включать дополнительные расходы на таможенные пошлины, транспортировку и другие логистические услуги. А второй — государственная поддержка, которая предполагает субсидии или налоговые льготы для отечественных производителей, что может позитивно отразиться на ценах», — объяснил Щербаченко.
Доступность лекарств повысится уже в ближайшие годы, ведь сегодня российский фармацевтический рынок переживает настоящий бум, уверена директор «Ассоциации независимых аптек» Виктория Преснякова.
«Рынок стремительно расширяется, показывая рекордный рост как в денежных показателях (+22%), так и в натуральных единицах (+18%) за первое полугодие 2025 года. Драйвером этого процесса становятся именно российские дженерики, чей темп прироста за тот же период (+12,4%) значительно опережает оригинальные препараты (+5,9%). Уже сегодня в таких базовых сегментах, как обезболивающие и антисептики, локализация достигает впечатляющих 80%», — привела цифры Преснякова.
Россияне начали доверять своим медикаментам, продолжила она. Если недавно выбор наших препаратов диктовался страхом перед возможным дефицитом, то теперь доверие к ним выросло благодаря положительным результатам терапии, особенно в области кардиологии, где доля отечественных лекарств перевалила уже за отметку в 75%, отметила она.
«Вероятно, что уже в ближайшем будущем доля наших препаратов на рынке достигнет 90%», — сказала директор ассоциации.
Однако на данный момент высокотехнологичные сегменты медицины, такие как онкология и ревматология, все же продолжают испытывать трудности в полной замене импортных препаратов, добавила она. «Главным образом это происходит из-за нехватки современного оборудования и снижения международного научного сотрудничества. Эти препятствия требуют целенаправленных усилий и дополнительного финансирования, ведь развитие собственной инновационной базы — ключевое условие для полноценного перехода от дженериков к оригинальным разработкам», — объяснила Преснякова.
Высокие темпы производства отечественных препаратов усиливают наш экспортный потенциал на фармацевтическом рынке, сказал доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета Владимир Тимошилов. «Нам нужно думать не только о том, чтобы добиться максимальной независимости, то есть суверенитета в этом направлении, а еще о том, чтобы занять свою нишу в мировом фармпроизводстве. И у нас для этого есть все необходимые ресурсы. Думаю, что в дальнейшем мы сможем выйти на рынки стран СНГ, Азии и Африки с большинством жизненно важных лекарств. А у нас их много, например, тот же препарат для лечения болезни Бехтерева, которому нельзя сопоставить ни один аналог по механизму действия», — завершил Тимошилов.
