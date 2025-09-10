Россия добьется роста экономики, миновав инфляцию

Правительство России найдет способы ускорить экономический рост, не создавая при этом рисков роста инфляции. Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам 10 сентября назвал эту задачу главной при работе над бюджетом на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Он поручил уделить особое внимание дополнительным источникам доходов, среди которых эксперты URA.RU называют размещение облигаций, приватизацию госимущества и повышение прибыли компаний за счет новых технологий.
Во вступительном слове Мишустин поднял вопрос «возвращения экономики на траекторию сбалансированного роста и снижения инфляции». Эту задачу он назвал ключевой в дальнейшей работе при формировании бюджета на следующие три года.
«Основной макроэкономический показатель — валовой внутренний продукт, несмотря на возникающие вызовы, сохранил положительную динамику. Напомню, по итогам семи месяцев, по оценке Министерства экономического развития, он вырос на 1,1%.
После высоких значений, которые были в 2023 и 2024 годах, некоторое охлаждение было неизбежно. Мы это прогнозировали. Период первых антикризисных решений пройден.
За счет быстрого расширения внутреннего производства ряд ниш был оперативно заполнен. Теперь правительство добивается формирования долгосрочных трендов в соответствии с теми задачами, которые определил глава государства на период до 2030 года и далее», — сказал премьер.
Мишустин отметил, что структурная перестройка экономики продолжается. Бизнес адаптируется под новые реалии, ищет новых партнеров, рынки сырья и сбыта. Власти создают базу для укрепления технологического и промышленного суверенитета, содействуя запуску по всей стране масштабных проектов.
«Основным локомотивом роста в промышленности по-прежнему остается обрабатывающий сектор — прирост составил 3,3% с января по июль этого года. Лидером стало машиностроение — отрасль, где доля добавленной стоимости высока. Она прибавила около 10%. Также отмечен рост в металлургическом и химическом комплексах. Общую динамику поддержала строительная индустрия — объем работ увеличился на 4,2%, а также сельское хозяйство», — сообщил глава правительства.
Инфляцию в РФ удалось замедлить за счет ряда решений правительства и ЦБ по сдерживанию цен, подчеркнул Мишустин. А уровень безработицы третий месяц подряд остается на историческом минимуме — 2,2%.
Проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов правительство должно внести в Госдуму до 1 октября, акцентировал внимание премьер. Он добавил, что в этом документе нужно учесть все актуальные вызовы.
«В ближайшее время должна пройти бюджетная комиссия, где необходимо утвердить все основные параметры — доходы и расходы. После этого законопроект будет представлен на заседании правительства.
Основные приоритеты – обеспечение макроэкономической стабильности, сбалансированности главного финансового документа страны, выполнение социальных обязательств. И достижение национальных целей развития, которые были определены главой государства», — сказал премьер-министр.
Нужно определить ресурсы, которые должны быть направлены на решение этих вопросов, обратился Мишустин к членам правительства. Особое внимание при этом уделить формированию дополнительных источников доходов.
«Учитывая реалии, необходимо сконцентрироваться на теме эффективности, в том числе в части производительности труда. Надо всячески ускорять ее рост. Для чего продолжить снимать общесистемные барьеры для предпринимательской инициативы, сокращать избыточную административную нагрузку, создавать стимулы для самостоятельного развития за счет внутрикорпоративных программ самих компаний», — продолжил премьер.
Задача правительства — найти баланс между доходами и расходами бюджета. Это позволит властям перезапустить рост экономики, не разгоняя при этом инфляцию, комментирует заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве Александр Цыганов.
«Когда доходов бюджета не хватает, можно воспользоваться заемными деньгами. Минфин недавно допустил умеренный рост госдолга.
Занять средства государство может как на внутреннем рынке, у населения и бизнеса, например, через выпуск облигаций федерального займа, так и на внешнем. И использовать эти деньги для развития.
Это нормальная практика — большинство стран мира имеет госдолг. Это лучше для государства, чем увеличивать дефицит бюджета, создавая серьезные инфляционные риски», — говорит экономист.
Правительство может привлекать доходы в бюджет через налоги, отмечает доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. Но Минфин уже давал понять, что в ближайшей перспективе новых серьезных изменений в налоговой политике не будет.
«Поэтому акцент делается на поиск других источников. Одним из них может стать приватизация государственной собственности, которой довольно много. Об этом давно и часто говорят, и видимо, пришла пора эти планы реализовать. Что касается сокращения расходов, то снижение ключевой ставки уменьшит расходы на обслуживание уже существующего госдолга и компенсацию банкам ставок по льготным кредитам», — объясняет Бадалов.
Рост производительности труда возможен за счет тех мер, которые государство реализует на пути к технологическому суверенитету, комментирует исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. Меры господдержки для бизнеса уже есть, например, льготные займы фонда развития промышленности. Их масштабирование ускорит процесс, считает эксперт.
«В обрабатывающей промышленности рост производительности дает роботизация, в некоторых сферах это использование искусственного интеллекта. То есть это всегда использование новых технологий. Часть из них мы сейчас заимствуем, и нужно, чтобы было больше своих, а у компаний была возможность их приобретать и внедрять», — резюмировал Свириденко.
