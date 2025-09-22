Путин предупредил Трампа о большем конфликте, чем на Украине

Президент Владимир Путин предостерег американского лидера Дональда Трампа от развязывания третьей мировой войны. На оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности 22 сентября он объявил о готовности соблюдать ограничения, установленные договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), после его истечения 5 февраля 2026 года, если аналогичные обязательства будут выполнять и сами США. Как объяснили эксперты URA.RU, Россия показала, что готова к любому сценарию на фоне провокаций Запада и конфликта на Украине, но Трампу дали возможность проявить рациональность и сделать встречный шаг, например, на следующей встрече лидеров в Москве.
Совещание Совбеза многие ждали с особым интересом — за несколько часов до его начала пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин сделает на нем «ряд важных заявлений». Главной темой стал и вправду животрепещущий вопрос: ситуация в сфере стратегической безопасности, которая, как отметил российский лидер, деградирует из-за действий Запада.
Он обратил внимание членов Совбеза на то, что система советско-американских и российско-американских соглашений «практически полностью демонтирована», а основы для ведения диалога «оказались расшатанными». Путин подчеркнул, что Россия готова ответить на любые стратегические угрозы, причем не на словах, а военно-техническими мерами. Москва также уверена в надежности и эффективности своих сил сдерживания, но не заинтересована в гонке вооружений.
Российский лидер напомнил, что последним значительным достижением в этой сфере стало заключение в 2010 году российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), но срок его действия истекает уже 5 февраля 2026 года. По его словам, полный отказ от наследия соглашения стал бы ошибочным и недальновидным шагом.
“Чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, считаем оправданным попытаться сохранить на нынешнем достаточно турбулентном этапе сложившийся благодаря ДСНВ статус-кво. Поэтому Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ”, — сказал Путин.
Президент выразил надежду, что США будут действовать аналогичным образом и не станут подрывать существующее соотношение арсеналов. Глава государства поручил профильным ведомствам тщательно отслеживать деятельность американцев в этой сфере — особенно планы по размещению средств перехвата в космосе.
Между Россией и США есть разногласия относительно ДСНВ: Москва настаивает на его продлении в нынешнем виде, а Вашингтон хочет его расширить, включив то оружие, которое есть только у России, отметил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. При этом планы Трампа по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол» вызывают опасения уже со стороны Москвы, потому что речь идет о размещении ракет, а быть может и ядерного оружия, в космосе, что выведет гонку вооружений на совершенно новый уровень.
“Фактически Путин сказал: мы видим, что режим безопасности уничтожается, мы готовы к любому сценарию, но если вы хотите договориться, мы к этому готовы. Мы надеемся, что у Трампа есть рациональный взгляд на этот вопрос, что он не хочет идти по спирали эскалации. Слова Путина — это предложение начать диалог по всему нынешнему комплексу обязательств и тех, которые еще предстоит принять, чтобы защититься от третьей мировой войны”, — пояснил Ткаченко.
Подписание ДСНВ в 2010 году было большим достижением, потому что соглашение зафиксировало паритет в ядерных силах двух стран, подтвердило понимание опасности гонки вооружений, поделился мнением заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. Сейчас этот договор «оказался на периферии» из-за конфликта на Украине и нарастающей эскалации между Западом и Россией.
“Путин внятно и конкретно сделал предложение Трампу. От президента США не требуется многого, нужно просто сделать заявление. Это хороший повод показать миру, что даже в такой сложной ситуации Россия и Штаты готовы проявить конструктивный подход к стратегической стабильности. К тому же, это еще один повод для встречи двух лидеров, быть может в Москве (на саммите на Аляске Путин пригласил Трампа в российскую столицу. — Прим. ред.)”, — заявил собеседник URA.RU.
Путин проявил себя как ответственный лидер, который ощущает ответственность не только за Россию, но и без преувеличения за судьбу мира, полагает старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. По его словам, заявление российского лидера «содержит призыв к американской администрации к симметричным действиям».
Аналитик объяснил, что для нового стратегического соглашения между Россией и США требуется длительная и тщательная предварительная подготовка, поэтому успеть его подготовить до 5 февраля 2026 года невозможно. Именно по этой причине Путин говорит о продлении нынешнего статуса-кво еще на один год, за это время можно определить параметры нового договора, устраивающего обе стороны, резюмировал Зудин.
