Путин откроет дорогу будущим русским классикам

На российских концертных площадках наряду с произведениями классиков будут чаще исполнять музыку современных композиторов. Президент Владимир Путин принял участие в открытии концертного центра «Сириус», который сделает одноименную федеральную территорию культурной точкой притяжения. Новые современные залы за пределами страны дадут больше возможностей стать известными как молодым исполнителям, так и авторам музыки, считают эксперты.
Концертный центр «Сириус», на открытие которого Путин приехал на следующий день после заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», строили с 2020 года. Общая площадь 11-этажного здания — 48,9 тысячи квадратных метров. Акустические решения разработал всемирно известный инженер Ясухиса Тойота. В центре два зала — главный вместимостью до 1200 зрителей и камерный на 500 мест. Также в нем есть три репетиционных зала — для балета, оркестра и универсальный. Главный вестибюль можно трансформировать в музейно-выставочное пространство.
Одна из особенностей — уникальная акустика за счет использования большого количества звукорассеивающих поверхностей в отделке. Для главного зала специально разработана перемещаемая оркестровая раковина, чтобы сделать звучание максимально насыщенным.
Открытие концертного центра приурочили к 10-летию образовательного центра «Сириус» и ко Дню учителя. И программу визита Путин начал с награждения педагогов — учителей участников СВО. В камерном зале президент вручил работникам образования медаль ордена «За заслуги перед отечеством II степени, два знака отличия „За наставничество“, а также поздравил с вручением почетных званий заслуженных учителей России и заслуженного работника физической культуры.
А в главном зале начала концерта и приветственного слова Путина уже ждали более тысячи зрителей. Большинство из них — учащиеся и выпускники образовательного центра «Сириус». В том числе те, с кем президент общался 10 лет назад на открытии образовательного центра. А на сцене — музыканты симфонического оркестра Мариинского театра, руководит которым народный артист России Валерий Гергиев.
Выйдя на сцену, Путин отметил, что новый концертный центр без преувеличения дворец мирового уровня. И добавил, что его открытие должно стать вдохновляющим подарком на юбилей образовательного центра, сотрудники которого все эти годы помогали раскрываться юным талантам.
«Это выдающиеся педагоги, ученые, музыканты, тренеры, сотрудники региональных центров поиска и поддержки одаренных детей. И конечно, работники попечительского совета фонда „Талант и успех“ и его бессменный руководитель Елена Владимировна Шмелева, которая отмечает сегодня день рождения», — сказал Путин, вызвав аплодисменты зала.
Президент подчеркнул, что среди выпускников «Сириуса» обладатели спортивных титулов и наград по фигурному катанию, шахматам, лауреаты авторитетных конкурсов в сфере культуры и искусства.
Среди них есть артисты Большого, Мариинского и других знаменитых театров страны.
Многие воспитанники центра окончили или учатся в ведущих вузах России, руководят исследовательскими лабораториями, работают на серьезных позициях в крупнейших компаниях, а некоторые развивают собственный бизнес.
Концертный центр в «Сириусе» может стать центром притяжения, где будут выступать не только уже признанные и знаменитые, но и подающие надежды молодые музыканты. И исполнять в том числе произведения современных отечественных авторов, полагает председатель правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин.
«Сейчас страна развивается так, что мы начинаем делать все свое, даже самолеты. Но посмотрите репертуар наших оркестров. Он ограничен давно известными произведениями русских и иностранных классиков.
Музыка российских композиторов нашего времени тоже должна жить и звучать на разных академических площадках, а не только как саундтреки к фильмам. Появление такого концертного центра — еще одна возможность популяризировать их творчество», — говорит Калимуллин.
В Советском Союзе была практика, когда произведения лучших современных для того периода композиторов рекомендовали к исполнению в программах симфонических и народных оркестров. Сейчас в России такой практики нет, хотя ее возобновление может дать дорогу талантливым авторам и помочь им стать новыми классиками, говорит председатель правления Союза композиторов России.
Кроме того, концертный центр на популярном черноморском курорте, куда приезжают люди со всей страны, в целом сделает более популярной академическую музыку, полагает Калимуллин. «Культура не должна быть сосредоточена в пределах Садового кольца. Наша идентичность выстраивается из культур многих народов. Этим и сильна Россия, и об этом неоднократно говорил президент», — добавил собеседник URA.RU.
Новая концертная площадка — пример «мягкой силы», с помощью которой Россия формирует мнение о себе в других странах, говорит директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. В Сочи бывает много иностранцев, и через подобные проекты они знакомятся с музыкой, культурой, традициями страны.
Кроме того, концертный центр добавляет сильную культурную составляющую в программу образования в «Сириусе», добавил политолог. Дети получат больше возможностей развиваться не только в научных дисциплинах, но и духовно.
«В целом „Сириус“ дает синергетический эффект в образовании, когда на одной специально созданной территории дети не только посещают занятия, но и общаются между собой и интеллектуально обогащаются. Территория привлекла лучших педагогов, которые способны увидеть таланты одаренных детей. А у будущих молодых специалистов формируется желание потом связать свою жизнь и карьеру с Россией, а не уезжать за рубеж», — сказал Орлов.
