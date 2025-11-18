На Украине анонсировали отставку вице-премьера Кулебы

В ноябре 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) провели операцию под названием «Мидас». Ранее Зеленский предпринимал попытки закрыть эти ведомства, но они не увенчались успехом. Операция была направлена на разоблачение масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики. В ходе мероприятий были проведены обыски у Тимура Миндича, а также в Министерстве юстиции (его глава Герман Галущенко был отстранен от должности) и в компании «Энергоатом». По предварительным данным, сумма средств, которые были отмыты в рамках схемы, составляет не менее 100 миллионов долларов. Ситуация вызвала обеспокоенность на Западе — там заговорили о возможном сокращении поддержки Украины, а в стране начались протестные выступления.