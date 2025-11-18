На Украине анонсировали отставку вице-премьера Кулебы
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
На Украине в связи с коррупционным скандалом рассматривается вопрос об отставке вице-премьера Дмитрия Кулебы. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослава Железняка, предпринятых президентом страны Владимиром Зеленским мер будет недостаточно для урегулирования сложившейся ситуации.
«Подобными мерами Зеленский не закончит разгоревшийся скандал, поэтому ожидаются более кардинальные решения», — заявил Железняк. Его слова передает ТАСС.
В ноябре 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) провели операцию под названием «Мидас». Ранее Зеленский предпринимал попытки закрыть эти ведомства, но они не увенчались успехом. Операция была направлена на разоблачение масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики. В ходе мероприятий были проведены обыски у Тимура Миндича, а также в Министерстве юстиции (его глава Герман Галущенко был отстранен от должности) и в компании «Энергоатом». По предварительным данным, сумма средств, которые были отмыты в рамках схемы, составляет не менее 100 миллионов долларов. Ситуация вызвала обеспокоенность на Западе — там заговорили о возможном сокращении поддержки Украины, а в стране начались протестные выступления.
Газета The New York Times в своем материале отмечала, что антикоррупционные разоблачения могут поставить под угрозу политические позиции Владимира Зеленского. Образ борца с олигархами, который был создан им во время предвыборной кампании, не согласуется с текущей ситуацией. В обществе распространено мнение о том, что глава государства принимает решения в узком кругу и пренебрегает установленными правилами.
