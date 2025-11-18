В Кремле раскрыли детали безвизового режима с Китаем
18 ноября 2025 в 18:46
Ответный безвизовый режим с КНР будет введен очень быстро. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Кремле отметили, что сейчас идут все необходимые приготовления.
