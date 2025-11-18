В Курской области подорван полицейский автомобиль
18 ноября 2025 в 19:07
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Служебный автомобиль наехал на взрывное устройство ВСУ в Курской области. Инцидент произошел на трассе Дьяконово-Суджа. Об этом сообщает губернатор региона Александр Хинштейн. Машина взорвалась. Пострадали двое полицейских.
