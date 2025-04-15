«Хотел вернуться»: что известно про сбежавшего экс-главу свердловской налоговой

Бывший начальник свердловского УФНС Логинов хотел вернуться в Екатеринбург

15 апреля 2025 в 20:40 Размер текста - 17 +

Сергей Логинов, по одной из версий, может быть в Дубае Фото: сайт ФНС России Объявленный в розыск экс-глава управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Свердловской области Сергей Логинов планировал вернуться в Екатеринбург — до того, как в отношении его возбудили уголовное дело и объявили в розыск. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. Об уголовном преследовании Логинова и его карьере — в справке агентства. Биография Сергей Логинов родился 1966 году в Чусовом (Пермский край). В налоговых органах трудился с 1991-го. Замещал должности начальника отдела, замруководителя и шефа Государственной налоговой инспекции по Октябрьскому району Екатеринбурга. Логинов работает в налоговых органах с начала «девяностых» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2007-м Логинов получил должность главы инспекции ФНС России межрайонного уровня. И через четыре года возглавил областное УФНС, сменив на посту Аркадия Саитова. Последний, по данным URA.RU, был освобожден от должности из-за низких показателей. Логинов награжден знаком отличия «Почетный работник Федеральной налоговой службы». Считается, что он был на хорошем счету у премьер-министра России Михаила Мишустина в его бытность директором Федеральной налоговой службы. «При Логинове в свердловской налоговой всегда была высокая собираемость, выполнялись и другие KPI», — говорил ранее URA.RU знакомый Логинова. Отставка Утром 21 мая 2024 года появилась информация, что у Логинова проходят обыски — в одно время с публикациями о задержании теперь уже бывшего руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД полковника Андрея Дьякова. Позже сведения о визите силовиков к Логинову опровергли в пресс-службе УФНС. Источник URA.RU тогда рассказывал, что за день до задержания Дьякова Логинов попрощался с коллективом — у него истек контракт. На место Логинова назначили Марину Хан. Уже 2 июля агентство анонсировало, что новым шефом областного УФНС станет Марат Сагитуллин, занимавший тогда аналогичный пост в Курганской области. Назначение произошло 15 июля. Уголовное дело Дьякова обвинили в крупной взятке от владельца «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева. Коммерсант попал под следствие вместе с Василием Петровым (ООО «Шудья») и экс-невесткой бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасией. Им вменили статью о мошенничестве. По версии следствия, они при поддержке Дьякова предоставили ложные декларации в ФНС и незаконно получили крупные вычеты. Фактуру СК на Логинова силовикам дал Андрей Дьяков (на фото) Фото: Илья Московец © URA.RU 19 февраля URA.RU первым сообщило, что Дьяков заключил досудебное соглашение со следователями (позже был переведен под домашний арест) и дал показания на Логинова. В частности, по одной из версий, отставной офицер рассказал, что приносил пакеты с деньгами в УФНС и оставлял их в туалете. Предположительно, сейчас Логинова могут обвинять в получении крупной взятки (ст. 290 УК РФ). Знакомый Логинова отказывается в это верить. «Может, Дьяков его оговаривает… Вы когда-нибудь были в здании УФНС? Там такие туалеты — по типу общественных, — что никакие деньги не спрятать», — говорит собеседник, впрочем, признавая, что в детали не погружен. Логинов уехал из России. Его карточку в базе МВД URA.RU заметило 15 апреля. По словам источника агентства, Логинов может находиться в Дубае (сам он не отвечает на звонки корреспондента). «[Он недавно] хотел вернуться, поскольку были похороны у близкого. Но понимал, что обратно уже может не улететь, поэтому не рискнул», — сказал осведомленный источник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Объявленный в розыск экс-глава управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Свердловской области Сергей Логинов планировал вернуться в Екатеринбург — до того, как в отношении его возбудили уголовное дело и объявили в розыск. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. Об уголовном преследовании Логинова и его карьере — в справке агентства. Сергей Логинов родился 1966 году в Чусовом (Пермский край). В налоговых органах трудился с 1991-го. Замещал должности начальника отдела, замруководителя и шефа Государственной налоговой инспекции по Октябрьскому району Екатеринбурга. В 2007-м Логинов получил должность главы инспекции ФНС России межрайонного уровня. И через четыре года возглавил областное УФНС, сменив на посту Аркадия Саитова. Последний, по данным URA.RU, был освобожден от должности из-за низких показателей. Логинов награжден знаком отличия «Почетный работник Федеральной налоговой службы». Считается, что он был на хорошем счету у премьер-министра России Михаила Мишустина в его бытность директором Федеральной налоговой службы. «При Логинове в свердловской налоговой всегда была высокая собираемость, выполнялись и другие KPI», — говорил ранее URA.RU знакомый Логинова. Утром 21 мая 2024 года появилась информация, что у Логинова проходят обыски — в одно время с публикациями о задержании теперь уже бывшего руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД полковника Андрея Дьякова. Позже сведения о визите силовиков к Логинову опровергли в пресс-службе УФНС. Источник URA.RU тогда рассказывал, что за день до задержания Дьякова Логинов попрощался с коллективом — у него истек контракт. На место Логинова назначили Марину Хан. Уже 2 июля агентство анонсировало, что новым шефом областного УФНС станет Марат Сагитуллин, занимавший тогда аналогичный пост в Курганской области. Назначение произошло 15 июля. Дьякова обвинили в крупной взятке от владельца «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева. Коммерсант попал под следствие вместе с Василием Петровым (ООО «Шудья») и экс-невесткой бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасией. Им вменили статью о мошенничестве. По версии следствия, они при поддержке Дьякова предоставили ложные декларации в ФНС и незаконно получили крупные вычеты. 19 февраля URA.RU первым сообщило, что Дьяков заключил досудебное соглашение со следователями (позже был переведен под домашний арест) и дал показания на Логинова. В частности, по одной из версий, отставной офицер рассказал, что приносил пакеты с деньгами в УФНС и оставлял их в туалете. Предположительно, сейчас Логинова могут обвинять в получении крупной взятки (ст. 290 УК РФ). Знакомый Логинова отказывается в это верить. «Может, Дьяков его оговаривает… Вы когда-нибудь были в здании УФНС? Там такие туалеты — по типу общественных, — что никакие деньги не спрятать», — говорит собеседник, впрочем, признавая, что в детали не погружен. Логинов уехал из России. Его карточку в базе МВД URA.RU заметило 15 апреля. По словам источника агентства, Логинов может находиться в Дубае (сам он не отвечает на звонки корреспондента). «[Он недавно] хотел вернуться, поскольку были похороны у близкого. Но понимал, что обратно уже может не улететь, поэтому не рискнул», — сказал осведомленный источник.