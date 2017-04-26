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26 апреля 2017
Главные новости Москвы
05:50  26 апреля 2017 5

В России запретят продажу слабоалкогольных энергетиков

Клипарт, всего понемногу, энергетик, напиток, газировка, жестяные банки
Слабоалкогольные тонизирующие напитки вызывают привыкание к алкоголюФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Слабоалкогольные напитки с тонизирующими добавками в скором времени могут исчезнуть из российских магазинов. Запрет на продажу энергетиков предлагает ввести министерство финансов.

Главная причина запрета — опасность подобных напитков для здоровья потребителей: энергетики вызывают привыкание к алкоголю, сообщают «Известия».

Инициативу минфина поддержал вице-премьер России Александр Хлопонин.

Отмечается, что запрет коснется только производства и оборота в России алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 22%. На продукцию, поставляемую на экспорт, этот запрет не распространится.

Наталья Володина
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