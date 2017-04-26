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26 апреля 2017
Главные новости Москвы
06:44  26 апреля 2017 1

Трамп пообещал, что стена на границе с Мексикой появится «очень скоро»

Открытая лицензия от 11.11.2016, флаг сша
Кто заплатит за пограничную стену, остается загадкойФото: pixabay.com

Президент США Дональд Трамп пообещал, что стена на границе с Мексикой будет построена «в самые ближайшие сроки». При этом он не уточнил, кто именно заплатит за масштабную стройку.

Как отмечает «Интерфакс», на этой неделе в правительстве США будет обсуждаться новый законопроект о расходах. Однако пока неизвестно, будет ли Трамп настаивать на включение в него средств для строительства пограничной стены.

По мнению президента США, возведение барьера поможет стране справиться с наркотрафиком и потоком нелегальных мигрантов из Мексики. Точные сроки начала и окончания строительства Трамп также не назвал, отметив только, что это будет «скоро» и что «у нас есть много времени».

Наталья Володина
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