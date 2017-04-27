{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,31
Динамика за 2 недели
Евро 61,51
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
27 апреля 2017
Главные новости Москвы
07:47  27 апреля 2017 1

Ученые нашли настоящую причину хронической усталости

ИННОПРОМ-2016: второй день. Проходка мантурова и девушки. Екатеринбург, усталость, зона отдыха, картинная галерея, иннопром2016
Ученые узнали, почему некоторые люди быстро устаютФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые выяснили подлинную причину синдрома хронической усталости у человека. По их мнению, ее вызывает вовсе не недосып, плохая экология или неправильное питание.

Хроническая усталость развивается из-за некоторых бактерий в кишечнике. Об этом заявили исследователи Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Специалисты проанализировали состояние здоровья ста человек. Половина из них была полностью здорова, а у второй наблюдались явные признаки хронической усталости — они страдали нарушениями сна, спазмами и повышенной тревожностью. Оказалось, что у второй группы в кишечнике присутствовало большое число бактерий определенного вида, передает телеканал 360.

Сейчас ученые пытаются выяснить, каким образом бактерии влияют на развитие данного синдрома. По их предположению, сбой в микрофлоре кишечника может вызвать нарушение всасываемости особо важных для нервной системы веществ.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров