13:30 27 апреля 2017 13

Елена Хорошилова в одиночку начала битву за империю брата Фото: из архива семьи Хорошиловых

Сеcтра известного тюменского олигарха Федора Хорошилова, Елена Хорошилова, обжаловала в Верховном суде предыдущие решения судов, которые отказались возмещать коммерсанту стоимость его изъятых активов. Если жалоба будет удовлетворена, дело вернется на пересмотр в Арбитражный суд Тюменской области.

Активы Хорошилова — компании «Технефтьинвест», «Янгпур», «Салымнефть», «Конданефть» — по официальной оценке в 2009 году стоили 4,3 млрд долларов. Тогда же тюменский бизнесмен был поставлен перед фактом, что «Технефтьинвест», включая все ее дочерние фирмы, подлежит переоформлению на ОАО «Банк ВТБ» по цене 1 $. Причиной стала просрочка по кредитным линиям почти на 900 млн долларов.

При этом, отмечают истцы, эквивалентного гашения кредита не произошло, активы отняли без взаимоисключающих требований, то есть Хорошилов по-прежнему оставался должником банка ВТБ.

В итоге активы бизнесмена были разделены и распроданы. В частности, входившая в структуру «ТНИ» «Конданефть» досталась компании «ННК» Эдуарда Худайнатова, который уже в этом году продал ее за 40 млрд рублей.

Сестра бизнесмена Елена Хорошилова намерена вернуть семье контроль над империей брата. Иск к ПАО «Банк ВТБ» в тюменский арбитражный суд подала ее компания Hanworth Enterprises Limited, которая до сих пор владеет 25% незаложенных акций «ТНИ».

Осенью 2016 года она потребовала от банка 280,5 млрд рублей для расчета со всеми кредиторами, в том числе с ВТБ. Однако суд в удовлетворении иска отказал. После этого отказы были получены в Восьмом арбитражном апелляционном суде и Арбитражном суде Западно-Сибирского округа.

В кассационной жалобе в Верховный суд (имеется в распоряжении редакции) говорится о том, что суды «допустили существенные нарушения норм материального и процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав».

В документе отмечается, что суды не обратили внимания на факты и документы, которые сумела получить, в частности, в кипрской юрисдикции Елена Хорошилова, а также отказались вызвать и допросить свидетелей истца. Поэтому Хорошилова попросила Верховный суд отменить решения нижестоящих судов и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области.

«Президент не раз ставил вопрос о привлечении судей к ответственности, так как именно поверхностное исследование материалов дела влечет непредсказуемые последствия, убытки, дискредитацию бизнеса со стороны тех, кто был заинтересован в его отъеме, — пояснила Елена Хорошилова в разговоре с корреспондентом „URA.RU“. — Уголовные дела, по словам президента, не должны быть некой „дубиной“ для отъема бизнеса. По моему мнению, судьи сейчас не боятся вредить бизнесу, поскольку, кроме минимального административного взыскания, никакой ответственности они, по сути, не несут».

Елена Хорошилова подчеркнула, что сотрудники МВД РФ во время расследования дела проигнорировали факты злоупотребления правами акционеров.

«Никто не может набраться смелости и хотя бы проверить в рамках своих полномочий сложившуюся ситуацию, — сообщила она. — Многие факты выяснились только сейчас, через несколько лет после событий, поскольку многие документы были изъяты и доказать все обстоятельства тогда не представлялось возможным».

«ВТБ захватил активы через кипрскую юрисдикцию и злоупотребил правами акционеров, не обнародовав данный факт в Арбитражном суде Тюменской области через конкурсных управляющих. Государственный банк банкротил в качестве акционера и основного кредитора бизнес, иными словами, „сам с себя взыскивал“, выдавая ситуацию общественности совершенно в другой плоскости, дискредитируя репутацию основного собственника и бизнеса в целом», — считает Елена Хорошилова.

При этом собеседница агентства отметила, что не надеется на удовлетворение жалобы в Верховном суде и в данный момент ее юристы готовят документы для подачи в Европейский суд по правам человека.

«Это конкретный случай — единичный, и на примере этой ситуации необходимо совершенствовать законодательство о банкротстве, парламенту вносить коррективы, чтобы банкиры не злоупотребляли правами заемщиков, обходя некоторые несовершенства законодательства и вообще несли ответственность, в том числе за причиненный ущерб не только акционерам бизнеса, но и кредиторам, в том числе в лице государственного банка, — отметила она. — И подобные вопросы должны иметь полноценное и справедливое разрешение в России, а не за ее пределами. Я полностью согласна с президентом РФ, что борьба с коррупцией не должна использоваться как инструмент политической борьбы и государство должно быть в состоянии бороться с этим на всех уровнях власти».