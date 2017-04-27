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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Курганской области
15:45  27 апреля 2017 1

Пользователь зауральского озера, где житель обнаружил массовую гибель рыб, лично съездил на водоем

Чебаркуль , природа, рыбак, рыбалка, озеро, сумерки
Пользователь зауральского озера отрицает массовую гибель рыбФото: Евгений Архипов © URA.RU

Пользователь озера Карасинское, расположенного в Юргамышском районе Курганской области Геннадий Пичугин рассказал, что не нашел там большого количества мертвой рыбой, о чем ранее сообщил местный житель. Он лично посетил водоем в четверг, 27 апреля.

Остается догадываться, где и когда сделаны фото с мертвыми рыбами
Фото Николая Бахматова

«Есть с десяток мертвых карасей, никакого массового мора нет», — заверил он.

Также Геннадий Пичугин отметил, что не узнает береговой линии озера на опубликованных на снимках. Его слова подтвердила корреспондент «Российской газеты» Валентина Пичурина, которая побывала в Юргамышском районе вместе с пользователем озера.

О массовой гибели рыбы в озере Карасинском «URA.RU» сообщил житель Юргамыша Николай Бахматов. Он утверждал, что к такому результату привели неправильные действия пользователя озера.

Татьяна Жаткина
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