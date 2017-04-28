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28 апреля 2017
27 апреля 2017
22:40  27 апреля 2017 6

Экс-начальник антикоррупционного главка МВД сядет в тюрьму на 22 года

Клипарт., взятка, деньги
Рассмотрение уголовного дела оборотней в погонах проходило в закрытом режимеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Мосгорсуд приговорил к 22 годам строго режима бывшего руководителя главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дениса Сугробова. Он признан виновным в организации преступного сообщества и превышении должностных полномочий.

Согласно материалам уголовного дела, Сугробов в 2011 году организовал преступное сообщество, в состав которого вошли его подчиненные. Группировки занимались фальсификацией оперативных данных о якобы преступной деятельности физических лиц. В период с ноября 2013 по февраль 2014 года бывшие сотрудники полиции совершили не менее 20 тяжких преступлений, сообщает «Национальная служба новостей».

Остальные участники группировки получили от 17 до 20 лет колонии. Адвокат Сугробова Эдуард Исецкий заявил, что приговор будет обжалован: «Зазеркальное правосудие, где все переворачивается наоборот. Потерпевшими назначаются люди, которые подрывают экономическую безопасность страны, а злодеями называют тех, кто с этим злом боролся», — цитирует Исецкого телеканал RT.

Сергей Макеев
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