«Фиорентина» уволила Пиоли с поста главного тренера из-за отсутствия побед
Место тренера клуба временно займет Даниэле Галлоппа, указано на сайте
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Итальянский клуб «Фиорентина» уволил тренера Стефано Пиоли. Произошло это на фоне серии из 10 поражений клуба. Информация об освобождении тренера от обязанностей опубликована на сайте клуба.
«Футбольный клуб „Фиорентина“ может подтвердить, что Стефано Пиоли освобожден от обязанностей главного тренера первой команды», — указано на сайте. Они поблагодарили его за проявленный профессионализм во время работы. Помимо этого указано, что команду на временной основе возглавит Даниэле Галлоппа.
Футбольный клуб занимает 20-е место в турнирной таблице Серии А (местной лиги). Команда набрала всего четыре очка. Ранее уже поступала информация о возможности увольнения тренера из клуба. Об этом сообщал «Чемпионат».
