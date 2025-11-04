Логотип РИА URA.RU
Семь тысяч свечей: как Казань отметила праздник Казанской иконы Божией Матери. Фоторепортаж

04 ноября 2025 в 16:32
Священнослужители несут икону Божией Матери на Крестном ходе в Казани

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Казани состоялся крестный ход, посвященный Казанской иконе Божией Матери. Его маршрут начался от Благовещенского собора, расположенного у кремлевских стен, и пролегал через улицы Батурина и Большой Красной к Казанско-Богородицкому мужскому монастырю и Казанскому собору.

Мероприятие организовано в связи с празднованием в честь Казанской иконы Божией Матери и Дня народного единства, учрежденного в память о событиях 1612 года, когда Москва и Россия были освобождены от иностранных завоевателей. Участие в ходе приняло около 7 тысяч человек. После завершения шествия у Казанского Богородицкого монастыря был совершен Параклисис — молебное пение Пресвятой Богородице.

Для участия в мероприятии, в Казань прибыло несколько архиереев. Среди них были митрополит Филиппопольский Нифон, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, митрополит Сыктывкарский и Коми-Зырянский Филипп.

В нем приняло участие около семи тысяч человек

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

