Семь тысяч свечей: как Казань отметила праздник Казанской иконы Божией Матери. Фоторепортаж
Священнослужители несут икону Божией Матери на Крестном ходе в Казани
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
В Казани состоялся крестный ход, посвященный Казанской иконе Божией Матери. Его маршрут начался от Благовещенского собора, расположенного у кремлевских стен, и пролегал через улицы Батурина и Большой Красной к Казанско-Богородицкому мужскому монастырю и Казанскому собору.
Мероприятие организовано в связи с празднованием в честь Казанской иконы Божией Матери и Дня народного единства, учрежденного в память о событиях 1612 года, когда Москва и Россия были освобождены от иностранных завоевателей. Участие в ходе приняло около 7 тысяч человек. После завершения шествия у Казанского Богородицкого монастыря был совершен Параклисис — молебное пение Пресвятой Богородице.
Для участия в мероприятии, в Казань прибыло несколько архиереев. Среди них были митрополит Филиппопольский Нифон, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, митрополит Сыктывкарский и Коми-Зырянский Филипп.
В нем приняло участие около семи тысяч человек
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.