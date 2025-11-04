На Филиппинах россияне застряли из-за мощного тайфуна «Калмаэги» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Десятки российских туристов не могут покинуть Филиппины из-за мощного тайфуна «Калмаэги», который обрушился на архипелаг. Об этом сообщает BAZA.

«Россияне застряли на Филиппинах из-за мощного тайфуна „Калмаэги“», — сказано в сообщении telegram-канала. Отмечается, что десятки рейсов отменены, на острове эвакуировано более 150 тысяч человек.

В сообщении также уточняется, что более 45 внутренних рейсов авиакомпаний AirAsia, PAL и Сebu Pacific отменены в Маниле, ограничения также коснулись аэропортов Себу, Кларк и Сиаргао. Несколько российских семей, включая десятки отдыхающих, не смогли покинуть столицу Филиппин и были вынуждены перенести вылет на более поздние даты.

