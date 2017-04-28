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28 апреля 2017
27 апреля 2017
23:33  27 апреля 2017 5

Облитый зеленкой Навальный получил химический ожог глаза. ФОТО

Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
Недоброжелатели нападают на Навального уже не в первый разФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Оппозиционер Алексей Навальный в результате нападения неизвестного, плеснувшего ему в лицо зеленкой в Москве, получил химический ожог глаза. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«В Первой градской поставили „химический ожог правого глаза“. Довольно неприятная фигня — обезболить сложно, и глаз полыхает адским огнем, да еще и не открывается», — написал Навальный.

Нападение произошло возле Центра международной торговли в Москве. Человек, ожидавший оппозиционера возле машины, плеснул ему в лицо зеленкой и убежал, напоминает «Национальная служба новостей». Прибывшие на место медики решили отвезти его в больницу.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
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