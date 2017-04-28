01:34 28 апреля 2017 0

«Россия может положить конец режиму Асада, если захочет» Фото: Военнослужащий российского контингента в Сирии

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли давление на Россию, чтобы урегулировать конфликт в Сирии.

«Россия продолжает прикрывать сирийский режим, Россия продолжает позволять им не допускать гуманитарную помощь», — приводит слова Хейли «Федеральное агентство новостей».

При этом, по заявлению американского дипломата, давление должно быть усилено именно на Россию, а не сам официальный Дамаск, поскольку именно покровительство России позволяет Асаду проводить свою сегодняшнюю политику.

«Россия может положить этому конец, если захочет», — заявила Хейли.

Исполняющий обязанности постпреда РФ Петр Ильичев попросил западные страны рассказать, что они делают, чтобы улучшить ситуацию в Сирии. «Россия, Турция и Иран делают свою часть работы по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий, который является лучшим способом улучшения гуманитарной ситуации в Сирии. Ни от вас, ни от западных коллег мы не услышали ни одного слова, что вы делаете, чтобы облегчить ситуацию, как вы влияете на подконтрольные вам умеренную или неумеренную оппозицию», — приводит ТАСС слова Ильичева.

Однако западные страны предпочли оставить вопрос российского постпреда без ответа.