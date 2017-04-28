Челябинского митрополита застукали на новом джипе. ФОТО

19:00 28 апреля 2017 6

Машина митрополита Никодима для выхода в свет - "Мерседес" Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский митрополит Никодим приехал на площадку строящегося кафедрального собора, где в пятницу, 28 апреля, проходил субботник, на черном джипе Toyota Land Cruiser Prado. Ранее он ездил по городу на Mercedes-Benz E350 4matic.

На вопросы журналистов о происхождении нового автомобиля служители церкви лишь улыбались. Однако, как нам удалось выяснить, эту машину раньше не видели, поскольку Никодим обычно использует ее для загородных поездок.

«Когда уезжал прежний митрополит Феофан, он забрал с собой весь автопарк, который ему надарили. В распоряжении имелись битый „Фольксваген Фаэтон“, старенькие „Фольксваген Мультивен“, „Ниссан Теана“ и „Мерседес“. Никодим поручил обновить автопарк. В 2014 году купили „Лэнд Крузер Прадо“. Это рабочая машина, на которой он обычно выезжает за город, когда нужна проходимость и комфорт, все-таки у нас не лучшие дороги и не самая маленькая область», — рассказал собеседник в Епархии.

На этом джипе Никодима редко встретишь. Это машина для загородных поездок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На сайте объявлений Avito такой же автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2014 года выпуска продается в районе 2,5 млн рублей.