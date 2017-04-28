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28 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
19:07  28 апреля 2017 0

Сотрудники ФСБ задержали военного следователя в Екатеринбурге. «Вымогал 100 тысяч»

Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб, пистолет, оружие
Взяточника взяли с поличным в его кабинетеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Появились подробности истории о вымогательстве взятки военным следователем у сержанта, проходящего службу в воинской части, дислоцированной в 32-м военном городке в Екатеринбурге. Как стало известно агентству, следователь Михаил Марков был взят с поличным.

«Он требовал с сержанта 100 тысяч рублей, но у того столько не было, и он принес следователю только сорок тысяч, — рассказал „URA.RU“ источник, близкий к следствию. — После этого в кабинет зашли два следователя Военного следственного управления ЦВО и оперативные сотрудники ФСБ».

По данным агентства, военная прокуратура и Военное следственное управление Центрального военного округа проводят сейчас проверку в отношении следователя Маркова. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято в ближайшее время.

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В Екатеринбурге военного следователя подозревают во взятке: деньги вымогал с сержанта

20 апреля сотрудник следственного отдела СК РФ по Екатеринбургскому гарнизону майор юстиции Михаил Марков начал проверку в отношении сержанта К., подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. По словам военнослужащего, следователь потребовал с него 100 000 рублей за отказ от возбуждения уголовного дела.

24 апреля сержант написал заявление в военную прокуратуру, однако, как стало известно, этим дело не ограничилось: совместно с сотрудниками ФСБ была разработана и осуществлена операция, чтобы взять следователя-взяточника с поличным.

Официально комментировать уголовное преследование следователя в военной прокуратуре и в Военном следственном управлении ЦВО не стали. Отказалась от комментариев и адвокат сержанта Елена Юрпалова. Известно, что она часто работает «дежурным адвокатом» по вызовам следственного комитета.

Андрей Гусельников
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