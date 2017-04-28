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28 апреля 2017
19:02  28 апреля 2017 4

Михаил Касьянов покинул Россию на частном самолете

День Государственного флага. Москва, касьянов михаил, митинг, шествие
Оппозиционер не будет принимать участие в акциях протеста 29 апреляФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский оппозиционер Михаил Касьянов отправился на майские праздники в Латвию. Как стало известно изданию Life.ru, лидер «ПАРНАСа» улетел в Ригу на частном самолете.

Оппозиционный политик в окружении семьи был замечен в престижном терминале аэропорта Внуково-3, который предназначен для бизнес-авиации.

Напомним, 29 апреля в 30 регионах России состоятся протестные акции. По всей видимости, оппозиционер не примет в них участие.

Сергей Макеев
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