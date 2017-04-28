20:56 28 апреля 2017 0

Пламя уничтожает сибирские деревни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

МЧС России приняло решение о введение режима ЧС на всей территории Сибирского федерального округа из-за пожаров. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Пучков.

Пучков дал распоряжение усилить авиационную группировку, которая в данный момент занимается тушением пожаров на территории Иркутской области и Бурятии, а также использовать систему космического мониторинга, сообщает «Федеральное агентство новостей».

28 апреля сразу в нескольких населенных пунктах Сибири разразились крупные пожары. Пламя распространилось на дома и постройки в пяти деревнях. В результате огонь уничтожил 78 жилых домов и сельский магазин, напоминает Nation News.