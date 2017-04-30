13:33 30 апреля 2017 0

Иногда комментарии интереснее самих новостей Фото: depositphotos.com

«URA.RU» качественно отличается от других изданий тем, что наши читатели — неравнодушные люди. Большая часть выпускаемых на сайте новостей имеют десятки комментариев, а то и больше. Не секрет, что многие читают не только новости, но и то, что пишут другие люди под ними.

Мы гордимся тем, что для читателей «URA.RU» важно не только узнать информацию, но и выразить свое отношение к ней. И предлагаем сегодня необычный тест, в котором нужно попытаться угадать новость по трем комментариям. Все комментарии — настоящие, вы можете самостоятельно убедиться, проверив любую новость.

Так кто вы — только читатель «URA.RU» или еще и писатель? Всего 8 вопросов — и ответ готов.